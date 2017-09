Mantra za dober dan

Zakaj se ne bi zjutraj pogledali v ogledalo, se nasmehnili in si rekli: »Danes bo zelo dober dan!«



Tudi sicer lahko poskušate čim bolj pozitivno gledati na svoje življenje, telo in okolico. Pomagajte si s preprostima trikoma, s pomočjo katerih se boste bolj cenili in vedro gledali na svoje življenje.



Če vas partner vpraša, kakšen je bil vaš dan, odgovorite, da je bil odličen, ter začnete navdušeno opisovati doživetja, ali potarnate, da vam je ušel avtobus in vas je šef oštel pred sodelavci? Vaša prva naloga je, da zvečer sami v mislih preletite in ocenite svoj dan. Če je bil poln smole in zapletov, se vam zdi slab, če je bil poln prijetnih dogodkov, je bil dober. Tako po navadi vrednotimo pretekle doživljaje. Toda skrivnost je v tem, da lahko tudi sami vplivate na to, ali boste doživljali več lepih ali slabih stvari.



Psihologi pravijo, da pogosto vidimo in doživimo tisto, kar pričakujemo, da bomo videli – če smo slabe volje, se osredotočimo na dogodek, ki bo dokazal in ilustriral, da se je ves svet zarotil proti nam. Pričakovanja ožijo našo pozornost in zdi se, da pritegnemo še več slabega razpoloženja. Saj veste – ko ti gre nekaj narobe, ti gre po navadi narobe še vse drugo.



In kako lahko vplivate na potek svojega dneva? Vodite dnevnik hvaležnosti in pričakovanja. Preden se odpravite v posteljo, napišite od tri do pet stvari, za katere ste ta dan hvaležni, pa če so še tako nepomembne. Zjutraj zapišite od tri do pet stvari, ki se jih ta dan veselite.



Če boste vztrajali enaindvajset dni, bo opravilo postalo vaša navada, rutina, ki vam bo omogočila sodelovanje pri ustvarjanju pogleda na svoj dan. Začeti dan s pričakovanjem lepih dogodkov namreč pomeni, da jih boste tudi bolj verjetno iskali in našli. Poskusite!