Mandala kot intuitivna umetnost

Krog simbolizira popolnost in enost, je znak absolutnega, brez začetka in konca. Foto: Getty Images

Čeprav beseda mandala v sanskrtu pomeni krog, je ta mavrična umetniška slika veliko več kot le nekaj lepo narisanega; predstavlja celovitost, celostnost in lahko jo vzamemo kot model za organizacijsko strukturo življenja. Kot neke vrste kozmični diagram, ki nas opozarja na našo povezanost s svetom, ki presega naše telo in naš um.

Prepleta tako materialno kot nematerialno resničnost in se pojavlja v vseh vidikih življenja – tako v nebesnih krogih kot tudi v konceptualnih krogih prijateljev, družine in različnih skupnosti.

Ta spiritualni in ritualni simbol je najbolje znan v hinduizmu in budizmu ter predstavlja vesolje. Danes to besedo radi uporabljajo za označevanje kakršnega koli simbolnega kroga pa tudi diagrama ali drugačnega geometričnega vzorca. Osnovna oblika mandale je sestavljena iz štirih stranic, znotraj katerih leži krog. Vsaka stranica ima vrata v obliki črke T. Pogosto jih uporabljajo za izboljšanje osredotočenosti (zato ni redko, da jih opazite v pisarnah ali delavnicah), delujejo pa tudi kot spiritualni vodnik, ki ustvarja sveti prostor, spodbuja meditacijo in pomaga doseči trans.

Vse kroži

Krog simbolizira popolnost in enost, je znak absolutnega, brez začetka in konca. Najdemo ga povsod v naravi, v življenju posameznika in v vesolju. Zaradi neprestanega gibanja obeh se vesolje in vsa bitja na tem planetu neprestano premikajo. Vsebina vesolja je zavest. Vse, kar obstaja, nosi energijo, in vsa energija se oddaja v vesolje. Gibanje pa je posledica emisije te energije. In kjer je gibanje, je tudi zvok, ki je del melodije, tako je izvor vsake frekvence, gibanja, zvoka ali melodije v viru vesolja in se tja tudi vrne.

Krog se širi in razvija iz svojega središča. Vse točke na krožnici se srečujejo v središču kroga, ki je tako začetek in konec. Zato ni presenetljivo, da krog predstavlja tudi čas, ki je viden na tri načine: v preteklosti se je zgodilo nekaj, kar nas še vedno spremlja, in tako je tudi preteklost z nami v sedanjosti. Prihodnost je negotova in bo odražala našo sedanjost. Krog predstavlja tudi setev in žetev, iz večnosti smo prišli in vanjo se vračamo.

Mandale najdemo tudi v naravi, tam jih zastopajo cvetovi, sadje, deblo drevesa itd. Po dežju pride sonce, po soncu dež, po noči pride dan, po dnevu noč in krog se zapre.

Življenje je gibanje v krogu.

Simbologija mandal

Včasih so mandale povezane s simbolično palačo. V središču mandale namreč leži palača, ki ima štiri vrata, usmerjena v štiri četrtine sveta, je v več plasteh krogov, ki tvorijo zaščitno oviro okoli nje. Vsaka plast simbolizira neko karakterno lastnost ali značilnost (npr. čistost, predanost), ki jo je treba pridobiti pred dostopom do palače.

Odvisno od tradicije ima mandala v palači simbole, ki so povezani z različnimi božanstvi ali simboli, kot so strela (simbol moškega), zvon (simbol ženske), kolo (simbol budistične Plemenite osmere poti), lokvanj (Buda) ali diamant (simbol jasnega uma) ipd.

V kateri drugi situaciji lahko mandala predstavlja določeno božanstvo ali celo skupino božanstev, kar lahko pomeni le nekaj bogov ali na tisoče. V teh primerih je eno teh božanstev ali pa kar glavno božanstvo postavljeno v sredino mandale. Glavno božanstvo se šteje za generativno silo mandale.

Kako jih uporabljamo

Številne tradicije uporabljajo mandale v različne namene ali na različne načine. Obstajajo različni obredi, kjer izvajalec metaforično vzpostavlja dialog s simbolom ali božanstvom v jedru mandale s postopnim gibanjem od zunaj proti sredini. Ko pride v središče, se ta oseba poveže z osrednjim simbolom ali božanstvom in tako lahko zazna vse manifestacije kot del ene same celote in se približuje cilju razsvetljenja.

Budistična šola Vajrayana (tantrični budizem) ima zelo kompleksen sklop obredov. Da bi učencem pomagali do razsvetljenja, uporabljajo širok spekter fizičnih disciplin in duhovnih orodij, kakršno so tudi mandale. Za doseganje razsvetljenstva po tradicionalnih metodah je potrebnega zelo veliko časa, lahko celo več življenj, z metodami Vajrayane pa je to mogoče že v enem življenju.



Mandala in njene moči Mandala je lahko:

• duhovno in meditativno orodje,

• okras in ordje za ustvarjanje zasebnega svetega prostora,

• most med nižjimi in višjimi svetovi,

• predstavitev duše in njenega napredka na poti do razsvetlitve,

• simbol univerzalne zavesti.