Malenkost, ki vam zagotavlja srečo

Vsi vemo, brez česa ne moremo živeti. Toda ko so osnovne življenjske potrebe zadovoljene, do popolne sreče vendarle še nekaj manjka. Nekaj, kar v življenju daje piko na i in prinaša veliko zadovoljstvo. Kaj je to, je odvisno od vašega astrološkega znamenja.

Oven

Potrebujete tekmovanje, čeprav tekmujete sami s seboj. Brez tega vaše življenje ne more biti popolno. Vedno potrebujete nove preizkušnje, nove avanture, neprestano preizkušanje meja. Napornejše je tekmovanje, boljše za vas. Seveda k temu sodi zmaga. In težje si jo zaslužite, slajša je.

Bik

Vi potrebujete udoben dom, v katerem se lahko popolnoma sprostite. Okoli sebe imate radi lepe stvari, takšne, ki zadovoljijo vsa vaša čutila. Vaš dom je mirna in varna oaza, kamor se lahko vedno umaknete, si napolnite baterije, preženete stres in zbežite pred včasih neprijetnim svetom.

Dvojčka

Kadar ste vključeni v fantastično debato, ste najsrečnejši. Nič vas z drugimi ne povezuje bolj kot intelektualno razglabljanje in komunikacija, ki vašo dušo nežno poboža. In čeprav raje govorite, kot poslušate, se včasih vendarle spomnite, da ima tudi druga stran pravico do besede.

Rak

Za vas je izjemnega pomena, da ste obkroženi z ljudmi, ki vas imajo radi in ki jih imate vi radi, vas varujejo in se nanje lahko vedno zanesete. Ljudje okoli vas vam morajo vedno nuditi tople objeme, odprta srca in ramena, na katerih se lahko zjočete. Potrebujete družino, četudi so to ljudje, ki niso z vami v sorodu, temveč ste se jih preprosto odločili imeti radi.

Lev

Kadar gre za vprašanje, kaj najbolj potrebujete za srečo, je odgovor preprost: to, da vas občudujejo, vas resnično povsem osreči. Ker ste po naravi vodja, vas občuduje in časti veliko ljudi. Morda so to prijatelji ali širše množice, več jih je, boljše je za vas.

Devica

Najsrečnejši ste, kadar vam drugi dajo vedeti, da se zavedajo vsega, kar dobrega prinašate na ta svet. Od njih pričakujete zagotovila, da brez vas ne morejo in da ste vi prvi, ki ga pokličejo, kadar so v težavah. Če bi vas okronali za svetovnega genija, bi sploh bilo odlično.

Tehtnica

Tisto, kar za srečo potrebujete vi, so v 60. letih prejšnjega stoletja potrebovali hipiji: mir in ljubezen. Ne marate, kadar se okoli vas širi negativna energija, spori in konflikti vas spravljajo ob pamet. Ljubiti in biti ljubljen. To vam vedno znova izpopolni dan.

Škorpijon

Izjemno cenite svojo zasebnost. Prav to in zaupanje najbližjim je tisto, kar vas najbolj osrečuje. Ob nekom, ob katerem se ne počutite varno, postanete nervozni ter vam je neprijetno. Ne marate ljudi, ki do vas niso povsem odkriti, čeprav čisto odkriti z njimi niste niti sami.

Strelec

Morate raziskovati. Nič vas ne osreči bolj kot potovanja v neznano. To preprosto potrebujete, saj le težko dolgo zdržite na enem mestu. Odgovornost in ustaljenost vas izjemno onesrečujeta.

Kozorog

Za popolno srečo morate imeti občutek, da imate vse pod nadzorom. Ste zato obsedeni s kontrolo? Ste, vendar na simpatičen način. Ste zelo odgovorni, na vas se je vedno mogoče zanesti in cenite, kadar vse poteka tako, kot bi moralo. Radi imate pravila, disciplino, red, predvidljivost in okolje, ki se ne spreminja prehitro.

Vodnar

Za vas je tisto, kar vas povsem osreči, fleksibilnost misli. Vi ste neodvisni in edinstveni. Radi imate nove ideje, radi filozofirate in teoretizirate in najsrečnejši ste, kadar imate ob sebi nekoga, s katerim to lahko počnete, četudi se ne strinja vedno z vami.

Ribi

Potrebujete ustvarjalno okolje. To je lahko tiho mesto, kjer zbirate ideje za svoj novi projekt ali kotiček v naravi. Radi imate radi sebe in svoj svet domišljije, ki ga izživljate skozi različne načine umetnosti. Prav ta pa je tista, ob kateri ste lahko res pomirjeni in srečni.