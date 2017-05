Luna, Venera, Lilit

Tisočletja je velika zvezda Regulus, srce ozvezdja Leva, ena od štirih kraljevih zvezd, imenovana tudi Čuvar severa, potovala po zodiakalnem znamenju leva in dajala moški energiji dominantno vlogo. Konec leta 2012 pa je vstopila v znamenje device in prevladalo je novo načelo – energija modre in praktične ženske. Vpliv Regulusa v znamenju leva je označeval vlogo glavnega, vodje, kralja in voditelja naših življenj. Plemenitost, srčnost in pogum so bile značilne vrline, ki so prinašale razvoj, značilne senčne plati omenjene energije pa so bili ponos, volja po vladanju in potreba po podreditvi nasprotnika. Ko je Regulus zamenjal znamenje in prestopil v devico, pa se je razmerje prevladujočih energij spremenilo. Prestop je namreč glasno sporočal, da bo na svetu, najbolj na severni polobli, po novem vladalo drugo načelo, in sicer načelo device. Ta v nasprotju z levom predstavlja starodavno žensko energijo – modro, praktično, kultivirano, pravično, tako, ki zna ukrotiti tudi leva. Toda to ni ženska, ki nekomu pripada, je samosvoja. Lahko je sicer mati in žena, vendar ni tista, ki se podredi, in tudi ne tista, ki se preda. To je ženska, ki z večno mladostjo in s praktičnim znanjem omogoča, da se kultivira vse divje.

