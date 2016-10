Ljubezenski brodolom: lev skriva čustva, oven igra osvajalca

Na konec intimne zveze se vsakdo odzove drugače. Medtem ko eni s svojo bolečino seznanijo vse, jo drugi tiščijo v sebi.

Oven

V razmerju ga najbolj moti dolgočasje, kar je zanj največkrat razlog za konec zveze. Ko se jo odloči končati, pozabi na dostojanstvo. Če ga pred dejstvo postavi partner, pa ostane hladen in si nadene masko brezčutnosti. Razhoda ne prenaša dobro, a tega ne pokaže in še naprej ohranja sloves glavnega osvajalca. Ali se vsaj trudi za to ...

Bik

Bik se za prekinitev zveze težko odloči, ko pa odločitev vendarle sprejme, poti nazaj zanj ni. Je iskren in zvest, to pričakuje tudi od partnerja. Prav tu se največkrat opeče, saj slabo ocenjuje ljudi in po razočaranju v ljubezni dolgo trpi, svojih najglobljih občutkov pa ne zaupa niti najboljšemu prijatelju.

Dvojčka

Dvojčki razpad razmerja težko prenašajo, saj v družbi radi veljajo za priljubljene. Prav zato si ne morejo predstavljati, da bi jih kdo zapustil. Če se to zgodi, iščejo pojasnila in razloge, pozno ponoči kličejo bivšo ljubezen in ji izlivajo svoja čustva. Če zvezo prekinejo oni, so povsem prepričani o svoji odločitvi. Najpogosteje zvezo končajo, ker jim je v njej dolgčas.

Rak

Čustveni rak v razmerju velikokrat domneva, da ni deležen dovolj ljubezni, redko pa se odloči, da bi ga končal. Za vsako ceno ostaja v zvezi, izleti na drugo stran plota mu niso tuji. Če zvezo prekine partner, ne izgubi upanja, temveč čaka, da se bo ta vrnil k njemu. Dobronamerni nasveti prijateljev in družine ga ne prepričajo, da bi šel po svoje.

Lev

Po razpadu razmerja za nobeno ceno ne bo pokazal, kako močno je prizadet. Preveč je sebičen in ponosen, da bi priznal poraz, in na moč se trudi, da bi vsem pokazal, kako mu v resnici ni mar. Če razmerje konča on, se bivšega partnerja trudi zadržati kot prijatelja, kar ga velikokrat ovira pri sklepanju novih poznanstev.

Devica

Devica je zvesta in bi storila vse, da bi zveza trajala. Pošilja sporočila in izkazuje nežnost. Če ljubezen mine, se trudi da bi bil razhod civiliziran in dostojanstven, kot je ona sama. Pravično razdeli stvari in pusti preteklost za sabo, če ima otroke, se potrudi, da trpijo čim manj.

Tehtnica

Na prvi pogled razhod sprejema mirno, a to je samo maska. S svojim izvrstnim igralskim nastopom ne bo pokazala, kako močno je prizadeta, saj drugi strani noče privoščiti zadovoljstva ob pogledu na njene solze. Če se odloči za konec ona, se potrudi, da vse teče gladko, brez pretirane in nepotrebne drame.

Škorpijon

Vedno rad pokuka ali skoči čez plot, kljub temu pa prekinitev zveze doživlja kot izdajo. Pravzaprav se skuša maščevati bivšemu partnerju. Ker dolgo išče človeka, ki bi mu lahko zaupal, najtežje od vseh znamenj prenaša razhod, saj ga občuti kot izdajo.

Strelec

Je posesiven in zahteven partner, po razhodu pa se hitro pobere. Meni, da za obžalovanja v življenju ni časa in da je najboljše zdravilo ob koncu zveze drugo naročje.

Kozorog

Ne mara kratkih avantur, je tip za dolge zveze. Razhoda ne prenese in se na vse pretege trudi zadržati partnerja. Če se zveza konča, analizira vsak korak in se trudi odkriti, kje je storil napako. Kozorog je predan in zvest partner in zna odpustiti tudi prevaro. Da zveza le ne bi razpadla ...

Vodnar

Vodnar je zvest, a ga lahko iz zveze odnese dolgočasje. Rad je glavni, ne prenese posesivnosti, če pride do razhoda, se ne znajde najbolje. Tisto, kar bi moral povedati bivšemu, pove prijateljem in družini.

Ribi

Rojeni v tem znamenju zelo hitro skačejo iz zveze v zvezo, neredko osnujejo novo, preden res končajo staro. Kadar jih partner zapusti, tega nikakor ne morejo sprejeti. Jok, žalost in boleči spomini v samoti so tedaj glavni spremljevalci rib.