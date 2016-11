Levi hočejo sijati, biki imeti

Katera so pravila, po katerih živite, kaj si najbolj želite in kakšen je vaš moto, odkriva tudi astrologija.

Oven

Radi so tisto, kar so in ne marajo pretvarjanja. Cenijo individualnost in neodvisnost. Nihče, ne nadrejeni niti ljubimec, jim ne sme govoriti, kako naj kaj počno ali kako naj se kdaj obnašajo. Najbolj nesrečni so, kadar se morajo vklopiti v stroge norme in pravila. Želijo, da jih vsi sprejemajo takšne, kot so, glede tega kompromisov ne poznajo. Njihov moto je: biti.

Bik

Zanje je najpomembnejše tisto, kar jim pripada. So pridni delavci in s svojim delom dosežejo veliko, a tega ne delijo z vsakomer. So praktični in sposobni. Res so materialisti, a niso pohlepni in si znajo postaviti zgornjo mejo ter si reči: dovolj imam. Borijo se za svoje pravice in pravice kolegov, ko si v materialnem smislu nekaj pridobijo, se temu za nobeno, niti za ceno ljubezni ne odpovedo. Njihov moto je: imeti.

Dvojčka

Največja vrednota zanje je svoboda mišljenja. V svojih mislih lahko dosežejo vse, kar si želijo. Njihove ideje so čarobne. Če jim kdo navrže, da bi morali manj časa posvečati teoriji in več praksi, so smrtno užaljeni. Njihov moto je: misliti.

Rak

Zanje so na prvem mestu čustva. Raki so zabavni in razigrani navzven, a nežni v svoji notranjosti. Najbolj uživajo, kadar se lahko povsem predajo svojim čustvom. Njihov moto je: čutiti.

Lev

Oni se vedno svetu hočejo pokazati v najboljši možni luči. So najpogumnejši in najboljši ter tega ne skrivajo. Pomembno zanje je, da jim nihče ne vzame njihovega luksuza. Vedno morajo biti v središču pozornosti. Njihov moto je: sijati.

Devica

Zanje je ključno sprejemanje odločitev. Device so analitiki in si zapomnijo tudi najmanjše detajle, na podlagi katerih se nato odločajo. Borijo se za svobodo razmišljanja, vedno morajo imeti dostop do podatkov, po možnosti iz različnih virov. Njihov moto se glasi: analizirati.

Tehtnica

Zanje je najpomembnejše, da ugodijo sebi in drugim. Ravnotežje je ideja, h kateri si vedno prizadevajo, trudijo se odločiti tako, da bo najboljše za vse, vendar nikoli ne pretiravajo. Kakor se borijo zase, se borijo tudi za druge. Zanje so pomembna vsa področja življenja: delo, zabava in družina. Moto: najti ravnovesje.

Škorpijon

Za škorpijone je ključno, da dobijo, kar in koga si želijo. So najvzdržljivejši znak horoskopa. Natančno si zamislijo, kako doseči svoj cilj. Če tistega, kar menijo, da si zaslužijo, ne dobijo, ne morejo biti povsem srečni. Njihov moto: zaslužiti.

Strelec

Oni vedno želijo videti celotno sliko. Pa naj gre za odnose, delo ali zabavo. So spontani in počnejo tisto, kar si želijo. Zabava je zanje ključnega pomena, resnih tem ne marajo in vse obrnejo na humor. Njihov moto je: zabavati se.

Kozorog

Pomembno je, da lahko iz vsake limone napravijo limonado. Imajo sposobnost, da v vsem okoli sebe najdejo smisel in namen. Čeprav jim ni vedno lahko, se nikoli ne predajo. Njihov moto je: popraviti.

Vodnar

Ključna vrednota zanje je svoboda za vse. So izvirni in pragmatični, znajo presenetiti, pa tudi pojasniti in navdihniti. Borijo se za svobodo in pravice vseh in nikoli ne obsojajo. Njihov moto je: sprejemati.

Ribe

Zanje je najpomembnejše slediti svojim sanjam. So vizionarji in vedno ostajajo zvesti tistemu, v kar verjamejo. Če ribam vzamete vero, je, kot bi resnično ribo vrgli na suho. Rade so prepričane, da so vsi na njihovi strani. Njihov moto je: verjeti.