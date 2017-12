Leto zemeljskega psa simbolično predstavlja psa, ki pleza na goro. To je podoba voditelja, kar pomeni, da bo več ambicij za dosežke in zmage, saj bo leto ponudilo več energije in zmogljivosti. Zato bodo ljudje želeli napredovati, biti bolj prepoznavni in v središču pozornosti. Energijska kombinacija zemeljskega psa prinaša več odločnosti, moči in zagnanosti. Odvijala se bo tekma za to, kdo bo dosegel vrh in premagal vse izzive. Pojavi se lahko želja 'postati cesar ali kralj vseh kraljev', četudi bo za to treba več delati ali se celo bojevati. Mnogi se bodo držali svojih načel, jih branili ali vsiljevali drugim. Zaradi tega lahko pride do sporov, ki skrhajo mednarodne odnose, pričakujemo lahko prepire, izzive, boje, teroristične napade in celo vojne. Leto 2018 kriči po družbenih spremembah!

Kitajske pismenke za leto 2018 naslikajo tri zaporedne gore, kar simbolizira oviro za oviro. Gorsko verigo je treba preplezati, da bi dosegli želeno. To pomeni, da bo treba zavihati rokave in se lotiti dela, če želimo uspeti. Leto prinaša veliko ekonomskih sprememb, padec ali transformacijo glavnih institucij, prilagajanje v gospodarstvu in prenovo ali izgradnjo novih sistemov.

S 16. majem vstopamo v začetek osemletnega obdobja globalne finančne revolucije, ki bo spremenila način plačevanja. Globalno bomo sprejeli tehnološko naprednejši denar, najverjetneje kriptovalute, ki omogočajo večjo svobodo plačevanja, trgovanja in odpravo finančne togosti. Nepremičninski trg bo prvič po 2008. dobil nov zagon in znova se bo več gradilo. V politiki bo prihajalo do zahtev po pravičnosti. Na splošno je leto primerno za nove podvige, projekte, začetke.

Zdravje

Kar se tiče zdravja, so izpostavljeni prebavni in limfni sistem, vranica, želodec, noge, gležnji, stopala, dlesni, grlo, mišičevje in celično zdravje. Ker bo leto intenzivno, to prinaša utrujenost in povečano obremenitev telesa, uma in duha. Redno in kakovostno se moramo prehranjevati, da si zagotovimo dovolj energije za izzive. Ker vranica omogoča nastanek novih celic, bo njena šibkost v 2018. povezana z nastankom rakavih obolenj. Eden od psiholoških vzvodov zanje je 'ne imeti se rad', torej ko nismo srečni in zadovoljni. Zato poskrbimo, da se bomo imeli toliko radi, da gojimo življenjski slog, ki vranici omogoča ustvarjanje zdravih in močnih celic, ki so temelj zdravja in zadovoljstva.

Najsrečnejša znamenja

Ljudje, rojeni v letu tigra, zajca in konja, bodo deležni največje podpore. Z več izzivi in preizkušnjami se srečajo podgane, bivoli, zmaji, petelini in psi. To ne pomeni nujno slabega leta, saj bodo ljudje, ki so prilagodljivi in pripravljeni na spremembe, ugotovili, da je v izzivih tudi nagrada. Ključni vrlini v 2018. sta zaupanje in potrpežljivost. Ker bo mnogo sprememb, je zelo pomembno, da ostanemo potrpežljivi, se izognemo nepotrebni izgubi življenjske energije in poslabšanju odnosov z drugimi. Potrpežljivost bo preprečila osnovno napako v odnosih, to je nespoštovanje do sebe in drugih. Zemeljski pes je del šestih posebnih kombinacij (voditeljev), ki so pripravljeni trdo delati, biti v prvih vrstah in vztrajati pri doseganju ciljev, vendar se tudi odrekati druženju s prijatelji ali opravljanju osnovnih družinskih obveznosti, tako da lahko pride do osamljenosti zaradi pretiravanja. Ker med elementi leta 2018 poteka prijateljski odnos, se bodo ljudje želeli povezovati z enako mislečimi, torej se lahko okrepijo verske skupnosti in vojaški pakti. Zaupanje med ljudmi je bolj pomembno kot pridruževanje skupinam, ki veliko obljubljajo! Ker se v 2018. pojavi vodja/-e, ki nima pravega občutka za druge, to od vseh zahteva, da povečajo potrpežljivost in zaupanje v dobro človeštva, ki lahko ustvarita stabilnost in harmonijo.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«