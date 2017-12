Leto Venere, novih smeri in premaganih strahov

Udomačevali in obvladovali boste stare zveri v svojem notranjem svetu. Spraševali se boste: »Kaj je resnično moja strast?« Energija bo usmerjena k temu, da se izrazite na najboljši način.

Čutili boste, da ste premagali strahove, povezane s preteklostjo. Leto 2018 bo zelo ugodno za umetnost in javno nastopanje. V sebi boste odkrili neomejene zaloge moči. Privlačni boste, strast se bo vrnila, lahko se na novo zaljubite. Če ste v preteklih letih prekinili odnos, je zdaj priložnost, da se pojavijo novi, vam na kožo pisani partnerji. Zdaj lahko ustvarite partnerski odnos, ki si ga želite. Morda se simpatija, ki se že dlje kaže v vašem življenju, dokončno izkaže za pravo.



Energija ustvarjalnosti

Leto bo namenjeno vsem, ki razmišljate, da bi se česa lotili na novo ali ustanovili nekaj svojega – podjetje, blagovno znamko, izdali knjigo, si ustvarili družino. Nova poslovna ideja se lahko iz rodi iz hobija. Zdaj je prišel trenutek, ki ste ga čakali. Če boste delovali strastno in iz srca, je zmaga zagotovljena. Vibracija leta 2018 kaže jasnost o preteklosti, o trenutni situaciji in poti naprej. Strast bo poleg sprejemanja vodilo leta. Za doseganje rezultatov bodo potrebne iskrenost, zvestoba in dostopnost. Prebudil se bo občutek, da je vse na pravem mestu. Pogum in zaupanje v svoje sposobnosti bosta zdaj ključna, zato lahko pri ustvarjanju pričakujete uspeh. Tudi finance se lahko zelo popravijo. Če ste se v preteklem letu premaknili naprej, boste zdaj lahko poželi uspeh in zasijali v svoji slavi. V letu 2018 ustavite konje. Sprostite se, sodelujte in potrpežljivo počakajte na napredek. To ne bo čas za uporabo sile in agresije. Bodite miroljubni do prijateljev, družine in sodelavcev, saj boste le tako dosegli želeno, v očeh drugih pa boste najbolj dragocen človek.

