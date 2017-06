Lastnosti talismanov in amuletov

V čem je razlika med talismani in amuleti? Običajno jih nosimo okrog vratu, kot obeske na verižici, in splošno znano je, da talismani vsebujejo posebne, magične lastnosti, ki za lastnika lahko pomenijo dve stvari: prinašajo mu srečo, hkrati pa ga obvarujejo pred slabimi stvarmi. To je tudi največja razlika med talismani in amuleti, saj slednji poskrbijo za obvarovanje, medtem ko imajo talismani dvojno moč in pogosteje pritegnejo še dobre stvari.



Talismani so prav tako vedno osebni in napolnjeni z magičnimi lastnostmi, medtem ko so amuleti splošni in imajo hkrati naravne magične lastnosti. Pomembno je tudi to, da talisman ustvari oseba, ki ga bo nosila, saj mu s tem da osebno moč in namen.



Magični predmeti



Talisman naj bi bil magična podoba, nabita z močjo, prav zato je pomembno, da je simbolizem te podobe tudi v fizičnih lastnostih karseda zvest predstavitvi tega, kar želi poudarjati. Zato morajo biti njegove sile v popolni harmoniji s tistimi, ki jih želite privlačiti – boljši ko je simbolizem, bolj je talisman uspešen.

Pritegnite dobro počutje

Sveta geometrija je študija oblik in vzorcev, ki so gradniki stvarstva. Te oblike privabijo občutek povezanosti v vaše življenje. Medtem ko nekateri lahko uživamo v samoti, prav nikomur ne prija občutek osamljenosti in izoliranosti. Talismani svete geometrije nas opominjajo, da globoko univerzalna povezava obstaja povsod in da nam uglaševanje z njo pomaga, da se počutimo potolaženi in manj osamljeni.

Beseda izhaja iz arabske besede talsam, ta pa iz grške besede telesma, ki pomeni verski obred ali zaključek. Nekateri pravijo, da je nošenje talismana tako, kot bi kanalizirali sončne žarke skozi povečevalno steklo in na tak način ustvarili požar. Povečuje vašo osebno magičnost in čarobnost. Zanimivo je, da se v zadnjih letih precej raznoliki pojavljajo celo na modnih brveh in v trgovinah – v obliki nakita, bižuterije, potiskov na majicah in še marsikje drugje. Zato ne bo presenetljivo, da jih boste kar nekaj prepoznali.



Zaščitni amulet



Amulet, katerega ime izhaja iz latinske besede amuletum, zagotavlja zaščito njegovemu uporabniku. Že stari Rimljani so vključevali amulete v svoje rituale, da bi se ubranili pred zlom. Za Egipčane so bili bistven del vsakdanjega življenja in so jih precej rutinsko uporabljali pri obredih in ritualih, povezanih z rojstvom in smrtjo. Amuleti pogosto vključujejo drage kamne in kristale, kar jim daje še dodatno moč.



V mnogo družbah so verski simboli tudi amuleti. Stari Egipčani so nosili amulete s simbolom Horovega očesa, ki je simboliziral kraljevsko moč, obvaroval nosilca in celo pomagal pri ponovnem rojstvu. Da bi se ubranili pred zlom, so nosili amulete s simbolom ankha (egiptovskega križa), znanim tudi kot dih življenja. Na Bližnjem vzhodu je zelo znana hamsa ali roka Fatime, ki daje zaščito pred nevarnostjo in smolo. Hamsa pogosto vključuje amulet, ki varuje pred zlim očesom, ali pa kar Horovo oko. Klasični krščanski simbol križa je ikonski amulet, ki ga zvesti katoličani nosijo že stoletja, judovski rod pa davidovo zvezdo. Tudi peterokraki pentagram je priljubljen amulet, za katerega je pomembno, kako ga obrnemo.



Pomagajte si pri sprejemanju Vse se giblje ciklično: življenje, smrt, ponovno rojstvo, luna, letni časi, celo zemlja. A včasih se tem ciklusom upiramo in to vedno vodi do bolečine. Zato talisman v obliki lune v vseh njenih fazah pomaga, da se spomnimo tega gibanja, da zdržimo in dovolimo naravnim ciklom, da nas pripeljejo do notranje harmonije. Hkrati so ti talismani namenjeni splošnemu varovanju, povečanju bogastva, izboljšajo tudi dojemljivost in empatično komunikacijo.

Obranite se pred zlom



Veliko kultur verjame, da zlobno oko prinaša nesrečo. Najdemo ga v judovskih, krščanskih, muslimanskih, budističnih in hindujskih družbah. Zlobno oko je navadno posledica zlobnega pogleda, ki ga nekdo nameni osebi, ki se tega ne zaveda. Veliko kultur verjame, da to prinaša nesrečo, neprijetnosti ali celo poškodbe. Prav zato so kmalu izdelali talisman, ki naj bi obvaroval pred zlom tega očesa in raje pritegnil dobre namene. Najbolj znani so amuleti, ki jih najdemo v Turčiji.



Danes jih uporabljajo ljudje iz vseh ver, kultur in socialnih statusov. Najpogosteje se nosijo kot obeski na ogrlicah ali zapestnicah, prikazujejo se tudi kot del umetnosti, v risbah, slikah ali kiparstvu. Ljudje jih včasih spremenijo celo v tatuje, da bi bili za vedno z njimi in jih tako varovali.



Salomonov pečat in svastika



Med najbolj poznanimi simboli, ki so znani talismani, je salomonov pečat, iz katerega izhaja tudi davidova zvezda. Pečatni prstan naj bi bil last kralja Salomona, vendar danes vemo, da je bil simbol znan že veliko prej in so dva prepletena trikotnika v krogu uporabljali v številnih verah. Kot talisman naj bi bil nadvse močan, saj je idealen simbol absolutnega. Kralj ga je nosil za obrambo pred usodnimi težavami. V Aziji trije koti predstavljajo Brahmo, Višnuja in Šivo – stvarnika, ohranjevalca in uničevalca vesolja, v Egiptu Ozirisa, Izido in Hora, v krščanstvu pa Sveto trojico. Trikotnika poosebljata dobro in slabo, ki se prepletata. Preden je svastika pridobila najbolj zlovešč sloves vseh simbolov, je bila znana kot eden najlepših simbolov. Njeni uporabi lahko sledimo vse do kamene dobe, najdemo pa jo na starodavnih najdiščih na vseh koncih sveta – tako vzhodu kot zahodu, od Troje do Amerike in Azije. Med najbolje poznanimi je prav v Indiji, saj velja za simbol obetavnosti, ugodnosti in dobre popotnice tako v hinduizmu kot budizmu in džainizmu.