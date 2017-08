Lahko uganete, kaj piše v zaprtem pismu?

Intuicijo lahko, posebno če ste začetnik, preverite na predmetu, ki pripada nekomu, ki ga poznate. Tudi predmeti pokojnikov nosijo njihovo energijo, toda pridobljene informacije boste težje preverili, če ne boste mogli govoriti z lastnikom. Sicer lahko za vajo uporabite vsak predmet, naj je to babičin prstan, dedkova ura ali prijateljičin medaljon.



Poiščite miren kraj, na katerem vas ne bo nihče motil, in se umirite. Globoko dihajte. Zaupajte v svoje sposobnosti. Predmet vzemite v roke, vrtite ga med prsti, gladite, da se spoznate z njim, se povežete in ga čim bolj začutite. Podržite ga v rokah, lahko ga tudi pritisnete na tretje oko. Morda boste na začetku težko razločevali med podatki, ki jih že imate o lastniku predmeta, in sporočili, ki jih intuitivno prejemate o njem. Če zaznate nenavadne ali nove informacije, ki jih še niste videli, si to zapomnite, da boste pozneje lahko preverili.



Če vam ne gre ali ne začutite ničesar, se ne silite in ne vztrajajte za vsako ceno. Sporočil ne morete izsiliti. Umirite se in dihajte, prepustite se in ne nadzorujte procesa. Nato se počasi osredotočite na vtise z roba svoje zavesti, ki počasi prodirajo v vašo zavest. Poglejte, kam vas vodijo, sledite jim, četudi se zdi nenavadno, kar vidite, slišite, občutite ali veste o predmetu ali človeku.



Ko obvladate vajo, lahko poskusite tudi s predmeti neznanih ljudi. Poskusite uganiti, kaj piše v zaprtem pismu, ki ni naslovljeno na vas. Če le lahko, preverite informacije, ki jih dobite. Če ne, se preprosto zanesite na svoj občutek.