Kot bi hkrati pritiskali na plin in vozili z ročno zavoro

Naj vam zaupam svoje izkušnje. Pisala sem tarot napoved in povlečem karto 7 diskov. Strah pred uspehom. Seveda poznamo strah, da nam ne bi uspelo, posebej če nam je morda že kdaj v preteklosti spodletelo. Ampak kaj pa, če mi uspe? Uspeh je odgovornost. Uspeh ni spanje na lovorikah. Pomeni delo in da se bomo soočali z izzivi, na katere ob postavitvi svojih ciljev niti pomislili nismo, pomeni spremembe. A strah ne pride zgolj zaradi tega.



Korak nazaj

Strah so naši vzorci, globoko zakoreninjeni v nas, ki nam kot neusmiljen rabelj s prstom kaže na vse, kar nosimo v sebi. In ta strah nas močno omejuje pri doseganju ciljev.

Ljudje se na bojimo sprememb. Veliko lažje nam je vztrajati v coni udobja, poznanem življenju, ne glede na to, da nas onesrečuje in ne izpopolnjuje. Najprej se nekaj odločimo, ker vemo, da tako ne gre več naprej, postavimo si cilj, naredimo načrt, z odločitvijo se nekako uskladimo. Cilj začutimo, potem pa nas počasi, a vztrajno začne razjedati komaj slišni črviček v notranjosti in stopimo korak nazaj. Največkrat se to dogaja na popolnoma nezavedni ravni, strahov se sploh ne zavedamo, le sprašujemo se, zakaj se nam naš cilj tako trdovratno odmika. Kaj je narobe, saj si ga želimo doseči z vsem srcem in dušo? Kar se nam je še včeraj zdelo otročje lahko, je danes svetlobna leta daleč in vse, kar vidimo, so le ovire.

Strah pred uspehom je toliko večji, če nam je cilj zelo pomemben. Strah nas je, kaj se bo zgodilo. Razočaranje je še večje, če se potem ne zgodi tisto, kar smo v sebi pričakovali, zlasti če ob doseženem cilju nismo tako zelo srečni, kot smo mislili, da bomo.

Bojimo se, kako se bomo počutili

Razčistimo pri sebi, kaj nam pravzaprav pomeni uspeh. Kaj nam prinaša? Kaj bomo dosegli z njim? Zavedati se moramo, da uspeh ne pomeni doseči cilja kot takšnega, temveč čustva, ki jih bomo ob tem občutili. Strah nas je občutka neizpolnjenosti in praznine po vseh vloženih prizadevanjih. Morda si cilja nismo dobro zastavili, morda ni naša globoka srčna želja. Morda imamo nerealna pričakovanja, ker bistvo ni dosežen cilj kot tak, temveč zadovoljitev nekih drugih vidikov našega življenja, ki nam bi jih ta cilj pomagal uravnovesiti. Morda ves trud in čas namenimo karieri, nalagamo si obveznosti, da bi zapolnili čustveno praznino. Počutimo se, kot bi hkrati pritiskali na plin in vozili z ročno zavoro. Ves čas se pojavljajo negativna čustva, ki se jih niti ne zavedamo. Ne dojamemo, da zato, ker nas pot k cilju plaši. Počutimo se, kot bi se vrteli v krogu in lovili lasten rep. Naj se še tako trudimo, oprijemljivega rezultata ni in ni.

Kako sploh vemo, da se bojimo uspeha?

Morda zavlačujemo s potrebnimi koraki. Iščemo izgovore, da ne moremo. Kot bi nam vse prišlo prav, da lahko odlašamo. Čas nam kradejo stvari, ki nimajo nobene povezave z zastavljenim ciljem. Vse ostaja zgolj pri besedah.

Vse to nam zagodejo naša podzavestna čustva in prepričanja, da nismo dovolj dobri, da si ne zaslužimo, ne znamo, da nimamo podpore.

Strah so naši vzorci, globoko zakoreninjeni v nas.



Bojimo se, da z uspehom ne bi porušili česa drugega, si morda nakopali zavisti drugih ljudi, izgubili poznano cono udobja. Razlogov je nešteto, kot bi si sproti izmišljevali, zakaj nečesa ne zmoremo. Ko dosežemo cilj, ko uspemo, moramo pričakovati, da se bo v našem življenju nekaj spremenilo. Plašijo nas spremembe, ne uspeh.

Ovrednotite koristi in tudi 'škodo'

Zavedajte se, da je tudi strah samo čustvo, ki ga prikličemo na površje, ko se odločimo za spremembe. In sprejmimo ga kot svojega učitelja, saj nam pokaže marsikaj, kar se skriva v nas.

Plašijo nas spremembe, neuspeh.

Ko sprejmemo tako slabe kot dobre strani svojih želja in ciljev, lahko zavestno in pogumno stopimo na pot doseganja tega, kar smo si zadali. Ozavestite, zakaj ste pritisnili na zavoro, ko ste že skoraj prispeli na cilj. Strahove vam ne budi cilj kot tak, saj si ga vendarle želite doseči, temveč vaše misli o tem, da bi vam uspelo, vaša globoka prepričanja. Ko sprejmemo odločitev, je nujna gradnja trdnih temeljev, na katere bomo postavili svoj cilj, ko ga dosežemo. Dokazati drugim, da nekaj zmoremo, niso trdni temelji, kaj šele motivacija. Nato sledi naše zavestno delovanje.

Naše misli so močno orodje

Zato spremenimo način mišljenja. Zgledujmo se po ljudeh, ki so uspešni, preučimo njihove zgodbe. Premislimo, kaj je tisto, kar nas najbolj žene naprej, kašen navdih potrebujemo. Preden vržemo puško v koruzo, se spomnimo, kaj je bilo tisto, kar nas je pripeljalo do sem, kjer smo obstali, spomnimo se, zaradi česa smo se sploh odločili postaviti cilj in da je noč najtemnejša ravno pred zoro. Ne ustrašimo se preizkušenj. Te so nam poslane, da vesolju sporočimo, da se ne bomo uklonili, ker smo se odločili, da bomo srečni in bomo poslušali glas svojega srca.

Želim vam uspešno leto in kar največ zastavljenih in seveda uresničenih ciljev. In naj ne ostanejo zgolj novoletne zaobljube.

Namaste.



Pomembna vprašanja Kaj mi preprečuje uspeti?

Kako mi koristi neuspeh?

Pred čim me neuspeh ščiti?

Si zaslužim uspeh, sem ga vreden/-na?

Kaj še potrebujem za dosego cilja (morda dodatno izobraževanje, posvet, finančno podporo)?

Kaj ‘izgubim’, če uspem?

Čemu se moram odreči zaradi uspeha?

Kako s svojim (ne)uspehom vplivam na meni pomembne osebe?

Kdo mi privošči uspeh in komu bi bilo laže, če ga ne dosežem?

