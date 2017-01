Koraki  do sreče

Zadovoljni ljudje so pravi blagoslov za okolico, saj prinašajo dobro energijo, kamor koli pridejo. Veljalo naj bi tudi, da so srečni ljudje bolj zdravi. Za to, da ste srečni, pa v resnici ne potrebujete veliko. Dovolj je nekaj manjših sprememb razmišljanja, vsakdanjih navad in pristopa k reševanju težav. Vsak od nas ima strategijo že v sebi, vendar zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin tega ne sprevidimo. Seveda pa srečni ne boste postali čez noč, tudi to je proces in zahteva potrpežljivost. A za trud in predanost boste na koncu zagotovo bogato nagrajeni.



Na prvo mesto postavite sebe



Vaše zadovoljstvo in sreča morata postati pomembnejša od potreb drugih. Zdrava mera sebičnosti naj vam nikar ne povzroča slabe vesti in naj postane vaša navada. Gojite jo brez oklevanja, naj bo preprosto nekaj, kar mora postati del vas. Presenečeni boste, kako dobro bo to vplivalo na vaše življenje. Vaše telo in duševno zdravje naj bosta torej prednostna naloga in hkrati dobra podlaga za to, da boste postali človek, kakršen si želite biti, in dosegli želene spremembe. Počnite stvari, ki vas veselijo, vzemite si čas za sprostitev in uživajte v trenutkih, ko ste sami s seboj. Postanite svoj najboljši prijatelj in se do sebe vedite tako, kot bi želeli, da se do vas obnaša nekdo, ki vas ima neizmerno rad. Videli boste tudi, da se bodo vaši bližnji, družina in prijatelji začeli bolje in bolj sproščeno počutiti v vaši bližini.



Postanite optimisti



Tudi če ste po naravi optimistični, to ne pomeni, da vas kdaj ne zanese v negativno razmišljanje. Optimista v sebi morate negovati – vsi, ki pa to še niste, vam mora preiti v navado, da boste namerno optimistični tudi v še tako težkih okoliščinah. A brez truda in vaje pač ne bo šlo. Kadar koli vas bo zagrabilo, da bi začeli razmišljati, da vam nekaj ne bo uspelo, da nečesa ne boste zmogli in podobno, se resetirajte – in rezultat vas bo navdušil. Videli boste, kako zanimivo se vam bo začelo obračati vse v življenju in tudi navidezno brezizhodne situacije se bodo izšle dobro. Vedno bodite pozitivni. Vašega optimizma se bodo kmalu nalezli tudi drugi in s svojo energijo boste pritegnili samo lepe stvari in prijetne ljudi.



Ne jemljite vsega resno



Ljudje govorijo marsikaj, včasih tudi popolne neumnosti, in čeprav se velikokrat kaj nanaša na vas, se potrudite in tega ne jemljite resno. Pravijo, da to, kaj govorite o drugih, več pove o vas samih kot o njih. Opravljanje, govorice in podobno so izraz čustev drugih in njihovih težav, tako vas poskušajo na silo zvleči v vrtinec drame in napornega življenja. Dejanja drugih pravzaprav nimajo nobene povezave z vami in popolna izguba dragocenega časa in energije je, če se ukvarjate z njimi. Ko se boste enkrat sprijaznili s tem in hkrati vse skupaj sprejemali z ljubeznijo, boste kmalu spoznali, da se vam ti ljudje smilijo. Kadar koli se boste znašli v položaju, ko bi lahko kaj vzeli preveč osebno, se za hip ustavite, preusmerite tok misli na nekaj lepega, kar vam vliva voljo do življenja in vas osrečuje. Tako boste okoli sebe zgradili zid ljubezni in sočutja in znotraj njega boste pomembni samo vi in vaša čustva.



Omejite čas na družabnih omrežjih



Vsak dan na nas s facebooka, twitterja, instagrama in na desetine drugih družabnih omrežij zasuvajo z goro člankov o katastrofah, informacijami o tem ali onem, reklamami, ki nam gredo na živce, in podobno. Tudi v komentarjih pod objavami na facebooku se hitro vname prepir, ljudje se žalijo in obkladajo, vse to pa je zgolj slaba energija. Postanite izbirčni. Tudi na družabnih omrežjih se obdajte le z ljudmi, ki v vas spodbujajo pozitivno energijo in vas komunikacija z njimi ne izčrpava. Pozorni bodite na to, katere medije prebirate, katere spletne strani obiskujete. Naj bodo to tiste, ki vam bodo pomagale izboljšati kakovost življenja, pomagale pri osebni rasti in vas spodbudile za nova raziskovanja. Predvsem pa načrtno omejite čas, ki ga porabite na družabnih omrežij. Družite se raje v živo.

Postanite izbirčni. Tudi na facebooku ali drugih omrežjih se obdajte le z ljudmi, ki v vas spodbujajo pozitivno energijo. Foto: Shutterstock



Razvajajte se



Včasih sta dovolj že dobra skodelica kave ali nova šminka – in takoj boste boljše volje. Večkrat počnite stvari, ki vas spravljajo v dobro voljo, vam dajejo energijo in spodbujajo vaše razpoloženje. Vsak ima svoj način, vendar je pomembno, da to postane del vsakdana. Da ste dobre volje, vam ni treba zapravljati denarja, se voziti daleč ali si za to vzeti ogromno časa. Razvajate se lahko z drobnimi rečmi in dejanji, ki imajo ogromen učinek. Dovolj je, da si zavrtite najljubšo pesem, redno meditirate, se odpravite na hiter sprehod v bližnji gozd. Nekaj od tega si privoščite prav vsak dan. Ustvarite si svojo rutino, ki vas bo spravila v boljšo voljo. Zjutraj na primer vstanite 15 minut prej. Zavrtite si dobro glasbo, ponovite katero od pozitivnih afirmacij, zmasirajte si obraz in se, še preden se oblečete, odišavite z najljubšim parfumom.