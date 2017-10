Kombinacije astroloških znakov, ki vodijo v katastrofo

Nekateri astrološki znaki se čudovito ujemajo, drugi se ne prenesejo. Kateri v družbi drug drugega tvorijo katastrofalne kombinacije?

Oven

Rojeni v tem znamenju so realni, z nogami trdno na tleh. Zato jim gredo najbolj na živce tisti, rojeni v ozvezdju rib. Ti so zamišljeni sanjači, ki živijo v svojem svetu, kar je v popolnem nasprotju z razmišljanjem dinamičnih in eksplozivnih ovnov.

Bik

Najslabše se razume z ovnom. Eden od razlogov je, da sta oba izjemno trmoglava, poleg tega je oven preveč eksploziven in spontan, da bi lahko našel skupno besedo s premišljenim bikom, ki zvesto sledi svojemu načrtu.

Dvojčka

Znani so po tem, da so dokaj nestrpni in slabo organizirani, zato se najslabše počutijo v družbi bika, ki je potrpežljiv, miren, organiziran in prisega na rutino. Prav te dvojčki ne prenesejo.

Rak

Raki se, če je le mogoče, izognejo dvojčku, saj so rojeni v tem znamenju zanje preveč klepetavi, površni in premalo pozornosti posvečajo čustvom. Na drugi strani raki prav tem pripisujejo največji pomen in na življenje velikokrat ne gledajo skozi realna očala.

Lev

Najbolj na živce mu gredo raki. Prav zaradi njihove pretirane čustvenosti in nagnjenosti k dramatiziranju.

Devica

Trmoglavi devici po značaju najmanj ustrezajo levi, saj hočejo ti vedno imeti prav. Prav tako device ne marajo levovega odnosa do denarja, saj je znano, da kralj živali z njim ni ravno previden in velikokrat zapravlja več, kot bi smel ali bi lahko.

Tehtnica

Tehtnice se zaradi razlik v razmišljanju ne ujemajo z devicami. Prve se počasi odločajo in oklevajo med različnimi možnostmi, device razmišljajo hitreje in ne razumejo tehtanja, obotavljanja in pretirane premišljenosti tehtnic.

Škorpijon

Znamenje, ki se ne počuti dobro v družbi tehtnice. Ker je ta šarmantna, se škorpijonu ob njej vedno zdi, da je v njeni senci. Če sta skupaj v družbi, tehtnica pritegne vso pozornost, škorpijon pa se zato počuti ogroženega in zapostavljenega.

Strelec

Pripadnikom tega znaka je najbolj po volji svobodno življenje brez pravil. Prisegajo na vesele barve, živijo za trenutek in se zato ne počutijo dobro v družbi mračnega škorpijona, ki je naklonjen temačnim temam in mističnemu svetu.

Kozorog

On prisega na pravila, načrte in nadzor. Zato ne prenese strelca, ki je njegovo popolno nasprotje in se preveč zanaša na srečo in naključja ter premalo na zdrav razum in trdo delo.

Vodnar

Živi v svojem svetu, brez naglice in pretiranega obremenjevanja. Prav zato se ne ujema s kozorogi, saj so preveč realistični in daleč stran od sanjarjenja, ki se mu radi prepuščajo vodnarji.

Ribe

Najbolj jih nervirajo vodnarji, čeprav so oboji ujeti v svoj sanjski svet. Ribe se pogosto zanašajo na intuicijo, nepredvidljivi vodnar pa jih bega, saj ne morejo predvideti njegovih potez, zato se pred njim, če je le mogoče, najraje umaknejo.