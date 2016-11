Koliko vam pomeni seks?

Število usode vpliva tudi na to, kako se znajdete v odnosih, kako izražate čustva in kako sproščate svojo spolno energijo. Spolnost je namreč lahko močno orožje, kar pa zagotovo že veste …



Seštejte dan, mesec in letnico rojstva (če ste na primer rojeni 21. 1. 1988, seštejete 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 8 = 30 = 3 + 0 = 3 – vaše število usode je 3).



Če je vaše število usode …



1



Spolnost vam veliko pomeni, in kadar si je zaželite, se vzgibu le težko uprete. Že po naravi ste ustvarjalni, imate bujno domišljijo in radi tekmujete. Tudi v spalnici, zato vam partner včasih kar težko sledi. V razmerju imate radi glavno besedo, vendar ste lahko hkrati izredno ljubeči in resni partnerji. Malce teže vam gre pri izražanju ljubezni, vendar lahko s svojo strastnostjo marsikdaj presenetite in pustite partnerja brez besed.



2



V spolnosti prisegate na romantiko, radi se crkljate in partner vam mora posvečati veliko pozornosti. Ogromno vam pomeni občutek povezanosti in bližine. Včasih sicer partnerja lahko spravite ob živce z nenehnim nihanjem razpoloženja in pretiranimi čustvenimi odzivi, tudi dramatizirate pogosto. Po drugi strani pa natanko veste, kako mu ugoditi in ga pripraviti do tega, da si vas zaželi. Topi se kot vosek v vaših rokah. Radi imate izzive in nekdo, ki se dela težko dosegljivega, vas podžge, da se ga lotite s prefinjeno taktiko.



3



Radi imate seks brez obveznosti. Preprosto. Veliko se smejite in s humorjem začinite tudi dogodivščine med rjuhami. Vaša želja po avanturah in vedno novih izzivih je sicer velikokrat navdihujoča, vendar vas pogosto pripelje do napačnih ljudi. Do takšnih, ki si tega, da jim razdajate svojo spolno energijo, ne zaslužijo. Najti boste morali način, kako brzdati svoje notranje impulze in ustvariti uspešen odnos. Dotiki so nekaj, brez česar si ne predstavljate ljubezni, zato mora biti vaš partner še kako gnetljiv.



4



Dobro in varno se počutite le v resni zvezi in večina vaših razmerij običajno traja leta in leta. Vanje vlagate veliko energije in ste predani partnerju. Radi imate spolnost, zelo ste čutni in vaš partner se nikoli ne more pritožiti, da v vajini zvezi primanjkuje spolnosti in vznemirjenja. Pozorni ste na malenkosti, opazite vsako spremembo energije med vama in takoj rešite morebitne težave. Včasih se morate bolj sprostiti, biti bolj prilagodljivi, prenehati biti na preži. Ne bojte se izražati čustev tudi na glas.



5



Vaša spolna energija je kakor nevihta. Želja po spolnosti vas zagrabi nenadoma, hitro in dobesedno podivja. Partnerju ljubezen izpovedujete med ljubljenjem. Pri vas se pač vse vrti okoli seksa in vznemirjenja. Potrebujete stalnega partnerja, ki vas bo znal umiriti in sprejeti vaša nevihtna obdobja ter vas nekako popeljati v varen pristan. V nasprotnem primeru se boste zapletali v razmerja, ki vam bodo jemala energijo, vas spravljala v obup in jih boste še dolgo prebolevali.



6



Ste čutni, romantični, obzirni in uživate v ljubljenju. Vedno veste, kako zadovoljiti partnerja in ga pripraviti do tega, da si vaš želi še bolj. Vaš partner je po vaših merilih popoln, tudi po zunanjosti, ne pristajate namreč na nič manj kot to. V postelji se mu povsem prepustite, mu ne postavljate omejitev in svoje spolnosti nikoli ne izkoriščate kot orodje, s katerim bi nekaj izsilili. Posledično se partnerju res odprete in predate, zato je vajina vez še toliko globlja in močnejša. Radi imate mir in varnost, moč in energijo vam dajejo družina in otroci.



7



Izbira partnerja je za vas dolgotrajnejši proces, saj ste zadržani, ne zaupate tako zlahka in ste precej nežna duša. Zaradi tega so lahko v vašem življenju obdobja, ko ste dolgo samski. Tudi v postelji se težko prepustite, nenehno razmišljate, ali počnete vse prav, ste v krču in le redko pokažete partnerju, da uživate. Morda vas je celo sram ali vam je nenehno nerodno, da bi videl, da niste popolni. Zato potrebujete nekoga, ki se z vami poveže tudi na duhovni ravni in je dovolj potrpežljiv, da vztraja z vami, dokler se ne odprete. Kajti ko se mu enkrat predate, vas ima za vedno.



8



Včasih ste grobi in se ne ozirate na partnerjeva čustva. Tudi v postelji vas kdaj zanese in se osredotočite samo na to, kaj vzburja vas in kaj ugaja vam, čeprav sicer veljate za dobre in vzdržljive ljubimce. Ste ambiciozni, sposobni in se znate dobro obvladati, a se morate malo sprostiti. To, da nekomu rečete, da ga ljubite, ne pomeni, da ste šibki. Nadzor, s katerim sicer krmarite skozi življenje, namreč v spalnici nima česa iskati. Poskusite in videli boste, kakšno čudežno moč imajo te besede.



9



Ko ljubite, ljubite z vsem srcem, in kadar ste v razmerju, ste zvesti in vredni zaupanja. Lahko pa partnerja zmedejo vaša nihanja razpoloženja, saj mu v nekem trenutku posvečate vso pozornost, spet v drugem pa ga popolnoma ignorirate, s čimer se branite pred razočaranjem. Z leti vaša želja po prepirih ugaša, umirjate se in postajate bolj ljubeči. Veljate za zelo privlačne in povabil v posteljo vam sicer ne manjka. Pri seksu se predate in pokažete vse, kar znate, samo malce dlje traja, da se povežeta in uravnata vajine energije v postelji.