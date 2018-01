Koliko spanja potrebujejo različna znamenja

Le kdo ne mara spanja? Počitek ni le prijeten, ampak je nepogrešljiv za dobro psihično in fizično zdravje, počutje, koncentracijo, storilnost in še bi lahko naštevali. Koliko spanja nekdo potrebuje, je odvisno od osebe, res pa je, da so rojeni v nekaterih astroloških znamenjih večji zaspanci od drugih.

Oven

Sedem ur naj bi bilo za ovna dovolj. Vedno aktivni pripadniki tega znamenja nočejo izgubljati časa. Niti za spanje. Več kot sedem ur si za to, da bi obnovili zaloge moči in napolnili baterije, največkrat sploh ne vzamejo.

Bik

Rojeni v tem znamenju so večji zaspanci od njihovih predhodnikov ovnov. Vsaj osem ur je zato obveznih. Raje več kot manj. Biki imajo radi stabilnost in udobje ter se najbolje počutijo doma. Kakovostna postelja, mehka blazina in mirna noč so zanje neprecenljive. Prav zato se pravi količini spanja za nobeno ceno ne bi odrekli.

Dvojček

Ali šest ali devet ur, sredine pri njih ni. Doslednost nikoli ni bila vrlina dvojčkov in ob predajanju eni ali drugi aktivnosti jim za spanje največkrat zmanjka časa. Ko pa začutijo, da vendarle ne zmorejo več in da potrebujejo kakovosten počitek, pozabijo na vse ostalo in spijo po devet ur skupaj. Ter že naslednjo noč znova preskočijo na šest.

Rak

Še eni zaspanci med astrološkimi znaki. Devet ur in pol globokega spanca je zanje skoraj obvezna količina. Imajo večerne rituale, kot so branje knjige na kavču, srebanje vročega čaja, pisanje dnevnika in nato počitek. Vse po programu. Rutina je tista, ki jim zagotavlja dober spanec, ta pa je zanje nepogrešljiv.

Lev

Večina levov ne potrebuje veliko spanja. Večina pravimo, kajti med njimi so tudi veliki zaspanci. A tistim, ki v to skupino ne sodijo, šest ur in pol nočnega počitka zadostuje za obnovo energije, ki jo še kako potrebujejo za vse dnevne aktivnosti, v katerih hočejo blesteti.

Devica

Točno sedem ur in 40 minut. Analitična in praktična devica natančno preračuna, koliko časa bo namenila spancu, in tega ne sme biti ne preveč ter ne premalo. Torej ravno prav, da se prebudi spočita in ji ostane dovolj časa za vse naloge, ki si jih je zadala.

Tehtnica

Idealna količina spanja za tehtnice znaša sedem ur in pol. Življenje tehtnice mora vedno biti v ravnotežju, tega ji med drugim zagotavlja obvezni lepotilni spanec. Pogosto ji za idealnih osem ur zmanjka časa, saj ima pestro družabno življenje, a na manj kot sedem ur in pol ne pristane za nobeno ceno.

Škorpijon

Luksuznih deset ur. Škorpijoni vse doživljajo intenzivno in tako gledajo tudi na spanje. Radi spijo, saj se med njim regenerira njihova moč in obnavlja življenjska energija, ki jo potrebujejo za vse dejavnosti, katerih se lotevajo z vso strastjo.

Strelec

Odvisno od časa, ki ga ima na voljo. Kot svetovni popotnik je vedno v gibanju, potuje skozi različne časovne pasove in nikoli ne ve, koliko spanja bo sploh deležen. A s tem se običajno sploh ne obremenjuje, saj je prepričan, da je življenje prekratko za spanje.

Kozorog

Polnih osem ur. Vsak dan je zanj nova priložnost za doseganje ciljev in vsak kozorog dobro ve, da bo uspešen le, če bo naspan. Hkrati gre za dokaj tradicionalno znamenje in se drži predpisanih osem ur. Ker jih priporočajo strokovnjaki.

Vodnar

Pet, sedem, osem, devet. Kdo bi vedel. Vodnar ne želi preveč časa namenjati spanju. Njegov nemirni duh si pižamo obleče le, ko je resnično utrujen in takoj, ko se malo spočije, skoči iz postelje ter hiti naprej. Kdo ima čas za spanje?!

Riba

Najmanj devet ur. Zaradi svoje močne intuicije so pogosto psihično izčrpane in deveturni spanec je edini način, da ribe znova zberejo prepotrebno energijo, s katero lahko še naprej negujejo svojega umetniškega duha.