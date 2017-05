Ko drugi ne razumejo vaše duhovnosti

Predstavljajte si verjetno dobro znano situacijo. Sedite v družbi, v kateri so pomešani novi znanci in stari prijatelji. Klepetate o vsem mogočem, potovanjih, nakupih, o dobri zabavi in načrtujete, kaj vse bi skupaj še lahko doživeli. Potem pa med pogovorom nekdo nenadoma postane pozoren na to, da ste izpostavili, da vam je bolj pri srcu veganski način prehranjevanja, da radi zjutraj, takoj ko vstanete, meditirate, da vas včasih v sanjah obišče pokojna babica in da ste si dali narediti astrološko karto. Potem pa se začne. Najprej vprašanja: »Ali ti v to res verjameš? Ali veš, da to, da ne ješ mesa in ne piješ mleka, ni dobro zate? Joj, ali se ti ne zdi, da meditirajo samo tisti, ki imajo težave?« Vztrajajo, kopljejo in bezajo, s tem pa izpostavijo vas, vaša prepričanja in vrednote, kar zna biti najmanj neprijetno. Včasih se celo najde kdo, ki se iz vsega tega tudi norčuje. Zagotovo se ob tem počutite izdane, sploh od ljudi, ki naj bi vas imeli radi, vas sprejemali in za katere ste mislili, da jih dobro poznate. Ne razumete, zakaj je kar naenkrat pomembno, v kaj kdo verjame, saj je to navsezadnje del vaše intime in vaša pravica.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«