Kdor razume število 13, bo dobil moč in vladanje

Petek je dan, ko je močno prisotna Venerina energija. Čaščenje Venerinega kulta sega globoko v zgodovino najstarejših, naprednih civilizacij. Zato je petek Venerin dan, ki pooseblja ljubezen, ženstvenost ter božansko ustvarjalno energijo.

Število preobrata

Število 13 je povezano z ženskim aspektom in intuitivnostjo. Tudi leto ima 13 luninih ciklov. Pooseblja žensko energijo in aspekt boginje v vas. V nekaterih starodavnih zapisih piše, da tisti, ki bo razumel število 13, bo dobil moč in vladanje. Predstavlja jo simbol okostnjaka ali smrti. Je število preobrata in destrukcije, ki je ženski aspekt kreacije (uničenja), je simbol moči, ki pa ne sme biti uporabljena narobe, sicer postane samouničujoča. 13 je število, ki svari pred neznanim ali nepričakovanim. Je število preobrata.

Skozi simboliko pridemo do vrat iniciacije in rasti, kot jih razodeva mala arkana po tarotu. V Egiptu je poleg Knjige mrtvih obstajala tudi Knjiga živih. Obe sta v besedi in sliki odsevali vse možne položaje, v katerih se lahko znajde človek. Egipt je bil ena redkih kultur, ki je premogla obe knjigi. Knjiga živih se je imenovala tudi Knjiga Thotha, od koder izvirajo tarot karte. Zanimivo je tudi dejstvo, da je drugo ime zanjo bilo Knjiga modrosti. V njej je bilo navedenih 13 izzivov ali preizkušenj in 27 darov ali talentov, ki jih lahko uporabimo na poti osebne rasti. Pomagajo pri preobrazbi negativnih stanj zavesti. Ta stanja je Carl G. Jung poimenoval stanja bardo.