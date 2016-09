Kdo največ služi in komu se izmikajo priložnosti

Tako kot zvezde vplivajo vsa področja življenja, tako narekujejo tudi odnos posameznikov do denarja.

Oven

Ovni se nikoli ne bojijo tveganja in se zanašajo na to, da sreča spremlja pogumne. Nič kaj radi ne hranijo denarja, raje ga vlagajo in se ne ustrašijo niti tveganih naložb, ki se včasih obrnejo njim v prid in drugič ne. So impulzivni, temperamentni in tak je tudi njihov odnos do denarja. Nepremišljeno zapravljajo, velikokrat se precenijo, a so večni optimisti ter prepričani, da bo voda vedno stekla na njihov mlin. Čeprav so neprevidni in veliko zapravijo za prijatelje, šport, potovanja in zmenke, imajo le redko finančne težave. Morda je njihova skrivnost v tem, da vedno vedo, kako priti do denarja.

Bik

Kot vsi zemeljski znaki tudi biki slovijo po tem, da so varčni in previdni z denarjem. A vendar ljudje, rojeni v tem znamenju, niso skopi. Radi zapravljajo za dobro hrano, pijačo ali urejanje doma, a le, če imajo sredstva za to. Varčujejo z namenom, so premišljeni in se ne odločajo za tvegane poteze. Ne špekulirajo, pač pa verjamejo le v zaslužen denar. Težko jih je prepričati o naložbah. Vedno imajo privarčevani znesek za hude čase, in če že vlagajo, pa največkrat v nepremičnine, saj verjamejo v dolgoročne dobičke.

Dvojčka

Živijo za trenutek, kar se kaže tudi v njihovem odnosu do denarja. Neprevidni so in ne marajo varčevati, zato so pogosto zadolženi. Iz dolgov se znova poskušajo izvleči s posojili pri prijateljih ali s krediti. So obdobja, ko imajo ogromno denarja, in taka, v katerih so brez prebite pare, se pa s tem večinoma ne obremenjujejo, saj vedno najdejo način, s katerim se iz težav izvlečejo. Če se jim ponudi priložnost za vlaganje, ne omahujejo dolgo. Ker so pozabljivi, velikokrat pozabijo, da so nekoč davno kupili delnice zdaj uspešnega podjetja. Kar jim seveda pride prav.

Rak

Ljudje, ki z denarjem ravnajo izjemno previdno, od malih nog so varčni in premišljeni. Radi varčujejo in niso razsipni. Prav tako pa niso skopuški in z veseljem posojajo denar. Zlasti članom svoje družine, kadar so ti v težavah. Ne verjamejo v hitre zaslužke, do denarja pridejo s trdim delom in premišljenimi naložbami. Finančnega tveganja ne marajo, radi pa vlagajo v starine, nepremičnine in vse, čemur z leti vrednost raste.

Lev



Levi imajo radi luksuz in uživajo, ko zapravljajo zanj denar. Radi vzbujajo zavist, zato imajo neredko najdražja oblačila, parfum in nakit, tudi avto in seveda luksuzno urejeno stanovanje. So velikodušni in ne zapravljajo samo zase, pač pa za vse, ki jim veliko pomenijo. Čeprav morda ne zasluži veliko, lev vedno poskrbi, da drugi menijo, da si lahko privošči živeti na veliki nogi. Tako ravnanje ga velikokrat pahne v finančne težave, a pogumen in močan lev se iz njih vedno zna izvleči in se postavi na noge. Denar rad vlaga v zlato, srebro in nakit na sploh.

Devica

Tako kot v vseh drugih vidikih življenja so device tudi glede denarja previdne. So varčne in vedno pazijo, kako in kam odteka njihov zaslužek. Brez natančnega premisleka se nikoli ne spuščajo v naložbe ali večje izdatke. Po naravi so pesimistične in imajo vedno privarčevani znesek za temne dni. So pridne in vestne ter marljive, zasluženi denar rade varčujejo dolgoročno in nalagajo v varne naložbe. Le na enem področju device ne pomišljajo: pri zdravju je pomembnejša kakovost od nizke cene. Prisegajo na zdravo organsko hrano, vitamine ter telovadne naprave, ki jim pripomorejo k zdravju.

Tehtnica

V resnici uživajo v nakupovanju in zato veljajo za najrazsipnejše astrološko znamenje. Prisegajo na lepo obleko, drago kozmetiko in najboljšega frizerja. Pri tem nikoli ne varčujejo. Na njihovem računu so velikokrat rdeče številke, a nekako zvozijo skozi mesec, tudi s sposojanjem pri prijateljih ali z najemom kredita. Velikokrat razmišljajo o naložbah, a zaradi svoje omahljive narave izpustijo marsikatero dobro priložnost.

Škorpijon

Ko gre za denar, so pravi mojstri. Imajo odličen nos za posel, pri večjih investicijah se vedno zanašajo na svojo intuicijo, ki jih le redko pusti na cedilu. Verjamejo vase in radi tvegajo, kar se jim navadno izplača. Ko gre za njihov denar, so sicer zelo skrivnostni in diskretni, o njem ne govorijo. Tudi najbližji večinoma ne vedo, koliko ima škorpijon in za kaj zapravlja. Denar mu pomeni moč, trudi se zaslužiti čim več, ima pa vedno nekaj prihranjenega tudi za črne dni.

Strelec

Velikodušni strelec sodi med znamenja, ki se ne obremenjujejo z varčevanjem in s prihodnostjo. Zapravlja, kot da jutri ne obstaja, najraje za potovanja ali drage restavracije. Rad troši tudi za druge, zato ima na računu velikokrat minus. Njegov vladar Jupiter pa poskrbi, da nikoli ni res brez denarja, saj mu ponuja nešteto priložnosti, kako ga zaslužiti. A tako hitro kot pride, hitro tudi gre, zato bi moral biti z njim malce previdnejši.

Kozorog

Previdni in ambiciozni, delajo pridno in tako zaslužijo denar. Tega nimajo nobenega namena brezglavo zapraviti. Od malih nog varčujejo in se odrekajo luksuzu, saj je denar tisti, ki jim predstavlja varnost in moč. Večina meni, da so skopi, a to ni res, saj kozorogi vedno radi pomagajo bližnjim, kadar so v težavah. So marljivi in z delom krepijo svoje bogastvo, prav tako veljajo za redke posameznike, ki nikoli ne ostanejo brez sredstev. Radi tudi vlagajo v delnice ali zlato, privlačijo pa jih tudi nepremičnine.

Vodnar

Do denarja imajo malce nenavaden odnos. Obstajajo obdobja, ko ga imajo veliko, in taka, ko so brez njega. Radi zapravljajo zase in za družbo, vse, kar imajo, delijo s prijatelji, brez pomislekov denar posojajo in darujejo v dobrodelne namene. Privlačijo jih neobičajne finančne sheme, previdnost pa pri njih velja pri sumljivih naložbah, ki lahko vodijo v velike izgube.

Ribe

Ribe so lahko prave mojstrice pri kopičenju denarja, težko pa ga zadržijo. Živijo v svojem svetu, kjer ne igra glavne vloge. In zato ga brezglavo zapravljajo. Neredko so na računu v rdečih številkah in si pomagajo s posojili. Kadar denar imajo, ga rade posojajo, velikokrat pa na dolg tudi pozabijo. Če nimajo ob sebi nekoga s pametnimi nasveti, kaj lahko vlagajo v sumljive naložbe, ki obljubljajo velik zaslužek, ali se spustijo v projekt, ki je od samega začetka obsojen na propad.