Kdaj vztrajati in kdaj oditi?

Čutimo, da odnos ne deluje, kar se pogosto zgodi, če smo ga začeli zaradi želje po spolnosti, udobju, iz obupa ali osamljenosti. Toda strah, žalost, jeza in druga negativna čustva, ki bi jih doživljali ob razhodu, nam preprečujejo, da bi odšli. Absurdno je sicer, da smo začeli zvezo prav zaradi tega, da bi se izognili bolečini, zdaj pa se moramo ubadati z njo.



Neizogibna posledica strahu pred čustveno bolečino je, da si lažemo – pred, med in ob koncu razmerja. Ignoriramo svoj šesti čut, telesne znake, opozorila v glavi. Izključimo jih, zanikamo vse skupaj ter ničesar ne spremenimo. Ostanemo zablokirani, nepovezani s svojim višjim jazom in preigravamo vlogo lutke v nenehnem kolesju čustvene odvisnosti in starih vzorcev. Blokiramo svoja prepričanja in resnico za lažni občutek varnosti.



Korak naprej



Ko ignoriramo svojo najglobljo resnico, zapademo v vedenje, podobno odvisnosti. Preprosto ne vidimo izhoda iz začaranega kroga. Morda celo razvijemo nove odvisnosti, s katerimi želimo, menimo, ublažiti stisko. V negativno spiralo se zapletemo, če se ne soočimo s svojo bolečino. Tisto, česar se bojimo, nas namreč vedno preganja. Sprememba pa se lahko zgodi, če se začnemo poslušati. Včasih smo pripravljeni šele po letih zanikanja in trpljenja.



Večina razmerij se razvija, če sta partnerja pripravljena delati na sebi in se skupaj prebijata skozi težave. Poskusite torej prepoznati, kaj želi vaša duša. Ostati in se razvijati ali hrepeni po spremembi.

