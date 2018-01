Kdaj jih mine ljubezen

Ljubezen je le redko brezmejna. Čeprav v odnosu vsak dela napake, ki jih je mogoče odpustiti in obrniti nov list, obstajajo stvari, ki jih pripadniki različnih astroloških znakov ne odpustijo za nobeno ceno. Kako dolgo torej ljubijo?

Oven

Dokler mu ne postane dolgčas.

Ovnom vlada Mars, planet vojne, zato je z njimi vsak dan svojevrstna bitka. A ker so vztrajni, so se vselej pripravljeni boriti do konca. Ljubijo vse dotlej, dokler jim zveza predstavlja izziv in jim v njej ni dolgčas.

Bik

Ljubi, dokler mu ne strete srca.

Bike je lahko užaliti in težko potolažiti. Tako kot ovni imajo radi izzive, so po eni strani zelo močni in po drugi izjemno občutljivi. Kadar so srčne rane le pregloboke in besede preveč ostre, izginejo njihova topla čustva in strtega srca nikoli ne oprostijo.

Dvojčka

Ljubijo, dokler jih ne prevarate.

Dvojčkom vlada Merkur, planet modrosti in komunikacije in so mojstri za igrice ter uganke. A če začutijo, da jih partner poskuša nadvladati ali celo prevarati, se njihova ljubezen v hipu ohladi. V tem primeru parterju ne obrnejo le hrbta, temveč poskrbijo tudi, da se zdi najslabši človek na svetu.

Rak

Ljubi, dokler ga ne zapustite.

Za čustvene rake je najpomembnejši občutek varnosti. Pogosto so posesivni in ljubijo, dokler se počutijo ljubljeni. Takoj ko začutijo distanco in čustveno hladnost, pa njihova ljubezen mine.

Lev

Ljubi, dokler ni izigran.

Za leva je ugled zelo pomemben in spoštovanje v zvezi je zanj ena ključnih postavk. Če jih partner na kakršen koli način izigra ali poniža, ga brez pomisleka zapustijo. Cenijo iskrenost ter resnico, a bahavo in nastopaško vedenje v njihovih očeh ni privlačno.

Devica

Ljubi, dokler se ji ne zlažete.

Device so veliki kritiki in po naravi iskreno znamenje. Dobro opazujejo in druge, zlasti bližnje, berejo kot odprte knjige. Če odkrijejo, da jim nekdo laže, ta izgubi vso njihovo naklonjenost in hladnokrvno prekinejo zvezo.

Tehtnica

Ljubi, dokler ima čas zase.

Tehtnice so miroljubne ter diplomatske in ravnovesje v življenju je zanje zelo pomembno. Sovražijo konflikte in spore ter jih poskušajo čim prej ustaviti. Ljubijo brezpogojno vse dotlej, dokler partner namenoma ne izziva sporov in jim ne omejuje časa, ki ga potrebujejo samo zase.

Škorpijon

Ljubi, dokler ste do njega iskreni.

Zelo zaprti so in le težko delijo čustva z okolico, hkrati pa cenijo odkritost drugih. Dokler ste do škorpijona iskreni, v razmerju z njim ne boste imeli težav, te pa se bodo pojavile, če jim boste zamolčali kakšno pomembno stvar. Tedaj se bodo maščevali na svoj način.

Strelec

Ljubi, dokler ne izgubi upanja.

Edini način, s katerim prizadenete strelca, je, da se prenehate truditi, da bi ustvarili pozitivno okolje. Glede na to, da so zelo ambiciozni, ob sebi potrebujejo osebo s pozitivno energijo, s katero bodo lahko šli novim zmagam naproti. Če partner izgubi upanje, izgubi tudi njihovo ljubezen.

Kozorog

Ljubi, dokler vztraja partner.

Kozorogi cenijo stanovitnost, zlasti ko gre za ljubezenske zveze. Če partner izgubi svoje ambicije, v kozorogovih očeh izgubi veliko vrednosti. Vztrajajo, dokler vidijo možnost, če pa volja partnerja mine, se jim vzdrževanje odnosa ne zdi smiselno.

Vodnar

Ljubi, dokler ostajate sami svoji.

Znamenje, ki najbolj ceni drugačnost, posebnost in malenkosti, zaradi katerih ste posebni ter se razlikujete od ostalih. Dokler je partner samosvoj in tak, kot je, ter se ne trudi biti drugačen, on ljubi. Takoj ko se partner začne prilagajati kalupom, pa vodnar odneha.

Riba

Ljubi, dokler ne prenehate sanjati.

Riba je eno najobčutljivejših in najbolj čustvenih znakov zodiaka. Rojeni v njem so sanjači, živijo v svojem svetu in neprestano iščejo stvari, ki jih navdihujejo. Če partner preneha sanjati z njimi, pa skupaj s sanjami izgine tudi ljubezen.