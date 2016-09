Katero zelišče je primerno za vaše znamenje?

Oven



Imajo občutljivo glavo, ušesa in vrat. Simbolično naj bi bilo to zato, ker skozi življenje rinejo z glavo naprej, tudi spoznali naj bi jih po tem, da hodijo z glavo, rahlo pomaknjeno naprej. Veljajo za spontane, samozadostne, so trmasti in vedno mora obveljati njihova. Nagnjeni so k glavobolom, poškodbam glave, težavam z ušesi, kratkovidnosti in motnjam spanja.



Zdravilne rastline: encijan, hrast, rožmarin, arnika baldrijan, ingver



Bik



Znajo uživati v hrani in so občutljivi za to, kaj nesejo v usta. Pomembno jim je, kako hrana diši, kako je videti in kakšnega okusa je. Pri odmerjanju količine zase ne poznajo skromnosti. So grabežljivi, tako pri hrani kot radi nabirajo na kup bogastvo, vodi jih želja po občutku sitosti. Lahko imajo težave s težo, srcem, s požiranjem in so nagnjeni k alkoholizmu.



Zdravilne rastline: ginseng, encijan, navadni plešec, žajbelj



Dvojčka



V najkrajšem času poskušajo zajeti kar največ izkušenj in doživetij. Vedno hitijo, so pod pritiskom in se bojijo, da bodo kaj zamudili. So komunikativni, dojemljivi, nimajo težav z nastopanjem v javnosti, radi pa se primerjajo z drugimi. Najpogosteje imajo težave s pljuči, astmo, alergijami, lahko jih velikokrat uščipne v križu in imajo izpuščaje.



Zdravilne rastline: šipek, pelin, bezeg, glog, navadni slez



Rak



Izjemno čustveni so in vse se vrti okoli tega, ali so veseli, žalostni, zaljubljeni … Izjema so tisti, ki so jih vzgajali v duhu, da se čustev nikoli ne sme preveč kazati, s čimer so jih zatrli. So skrbni in zaščitniški, kar se tiče zdravja, pa imajo pogosto težave z želodcem, borijo se z različnimi fobijami in imajo velikokrat težave z ledvicami.



Zdravilne rastline: majaron, balzam (cvet), kosmuljka



Lev



Vedno najdejo način, da se znajdejo v središču pozornosti, običajno so srce družbe in partnerstva. Kadar jih drugi ne upoštevajo, postanejo nezadovoljni in se zaprejo vase, kar velikokrat vpliva na njihove odnose. Sicer so samozavestni, ustvarjalni, vplivni in nagnjeni k razsipnosti. Lahko imajo težave s srcem in ožiljem, težko se zberejo.



Zdravilne rastline: rožmarin, kamilica, ognjič, beli trn



Devica



Organizacija, organizacija in organizacija. Življenje devic je podrejeno temu. Vse mora potekati po vrsti, pravilih in brez stresa, saj se jim v nasprotnem primeru popolnoma zruši sistem. Zagrabi jih panika in lahko se odzovejo z oslabitvijo imunskega sistema. So razumske, previdne, analitične in kritične. Lahko jih mučijo prebava, nespečnost in strahovi.



Zdravilne rastline: encijan, črna kumina, koper, konopljina semena



Tehtnica



Kako se znajti v družbi, kako se soočiti s partnerjem, ki ne upošteva njihovih čustev, so vse naredili prav, bi lahko kaj drugače? S temi vprašanji se velikokrat srečujejo in njihovo življenje v nenehnem prilagajanju drugim zna biti precej naporno. Zaradi iskanja harmonije imajo lahko težave z ledvicami, ki so na simbolni ravni povezane z notranjo močjo in mirom.



Zdravilne rastline: lovor, zelje, borovnice, sivka



Škorpijon



Živijo na robu, nenehno iščejo izzive in so nagnjeni k temu, da svoje telo obremenjujejo do skrajnosti. Sposobni so velikih naporov in tvegajo. Ne bojijo se preizkusiti nič novega ali česa, kar je na meji. Zelo so predani, velikokrat pa se spopadajo s strahovi. Lahko imajo težave z impotenco, vnetjem sečil in motnjami prehranjevanja.



Zdravilne rastline: poper, mak, zobnik



Strelec



Stremijo za popolnostjo in so nemirnega duha. Nenehno so v iskanju nečesa in nagnjeni k nezgodam. Njihov vladar je Jupiter, največji planet v našem osončju, ki je povezan z jetri. Zato je pri strelcih pomembna zmernost, predvsem z vsem, kar obremenjuje ta organ. Lahko jih mučijo alergije, išias in obraba sklepov.



Zdravilne rastline: peteršilj, artičoka, bršljan (listi)



Kozorog



Zelo skrbijo zase, za svoje zdravje, prav tako jih velikokrat skrbi tudi za druge. To lahko privede tudi do pretiravanja in izogibanja kakršnim koli užitkom. Njihovo življenje lahko zato hitro postane precej dolgočasno in enolično. Težave z zdravjem se običajno kažejo na ledvicah, lahko imajo tudi ledvične kamne. Bolijo jih kolena in sklepi.



Zdravilne rastline: brin, surovi krompir (za blaženje revme), regrat



Vodnar



Kadar dela ni, si ga znajo vodnarji narediti sami. Življenje si predstavljajo kot krog, v katerem si enkrat na vrhu, drugič na dnu, čeprav se po padcih precej težko poberejo in si dolgo ližejo rane. So pa izjemno prilagodljivi in idealisti. Velikokrat jim nagaja nizek krvni tlak, mučijo jih zaprtje, težave s krvnim obtokom in želodcem.



Zdravilne rastline: česen, lipa, poper, žajbelj (čaj)



Ribi



Tankočutne in občutljive so, zelo dobro imajo izražen šesti čut. Usmerjene so v duhovnost, močno čutijo energijo drugih ljudi, zato z njimi ravnajo previdno, da ne bi porušile ravnotežja. Njihov imunski sistem se zruši, kadar premalo spijo, zato je počitek zanje zelo pomemben. Pogosto imajo težave z nogami, alergijami, astmo in hitro dobijo visoko temperaturo.



Zdravilne rastline: timijan, pljučnik, pasijonka (cvet)