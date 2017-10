Kateri je pravi za vas?

Januar (granat)

Je temno rdeče barve, zato ni presenetljivo, da je povezan s krvjo in pripomore k izboljšanju krvne slike ter težav s pljuči in srcem. Vpliva na romantično ljubezen, čutnost, intimnost in strast, spada pa tudi med kamne, ki spodbujajo poslovni uspeh. V ta namen vam priporočamo, da ga postavite na svojo pisalno ali delovno mizo. Ti kamni so lepi in trpežni ter obstajajo tudi v drugih barvah, zato jih boste lahko brez težav umestili v svoj dom.

Februar (ametist)

Čudoviti vijolični kamen tega meseca je povezan z notranjo močjo in ravnovesjem, vpliva pa tudi na mirnost in trezno presojo, zato ga pogosto uporabljajo pri meditaciji. Pomaga pri težavah s prekrvavitvijo in nespečnostjo pa tudi pri artritisu. Pogosto je že njegova prisotnost dovolj, da občutite več spokojnosti. Grki so menili, da jih ametist obvaruje pred pijanostjo in jim pomaga ohraniti ravnovesje uma. Uporabite ga, da očistite okolico negativnih vibracij in vnesete čudovit, harmoničen občutek doma.

Marec (akvamarin)

Prelepi zeleno modri kamen ima blagodejen vpliv na živčni sistem, prinaša mentalno jasnost in pomaga pri intuitivnosti. Nanj se lahko opremo pri osvobajanju strahov in si z njegovo pomočjo najdemo prave, dobre prijatelje. Prinaša še mentalno jasnost in močno intuitivnost. Eden od načinov za izkoriščanje njegove moči je, da stekleno skledo napolnite z vodo, vanjo vržete ta kamen in postavite na sončno svetlobo. Nato izrecite afirmacijo tistega, česar si v življenju želite, in kamen napolnite s pozitivnostjo. Ko vsrka naravno energijo, si s to vodo osvežite obraz. To deluje kot umivanje pomanjkljivosti z obraza.

April (diamant)

Ni presenetljivo, da je najbolj priljubljen rojstni kamen, ki je povezan z ljubeznijo, močjo in vzdržljivostjo ter seveda večnostjo. Tudi zato je med najpogosteje darovanimi kamni in najbolj dragoceno darilo, ki ga je vsakdo vesel, še posebno pa ljubljene ženske. Trdni so in trpežni, zato jih pogosto najdemo na poročnih, še pogosteje pa zaročnih prstanih. Diamanti predstavljajo romanco in povezavo, zato ga postavite poleg fotografij sebe in svojega ljubljenega, če ste v razmerju, ali pa ga uporabite za meditacijo o partnerju svojih sanj.

Maj (smaragd)

Smaragdi so simbol ponovnega rojstva, sreče in mladosti, nekdaj pa so jih povezovali tudi z zdravjem in jih zato uporabljali pri zdravljenju. To je kamen uspeha in ljubezni, ki vključuje ljubezen do sebe. Zaradi čarobne lepote ga povezujejo z jasnovidnostjo, zaradi močne barve je priljubljen za vsakršen nakit. Že v starem Egiptu so ga izkopavali in cenili. Za izobilje ga nosite blizu srca ali pa se znova povežite s sprtim ljubljenim tako, da v kamen izgovorite besede, ki jih želite reči tej osebi

Junij (biser in aleksandrit)

Uporabite lahko katerega koli od teh kamnov in dosežete enak učinek. Najprej prižgite svečo in vzemite kamen v nedominantno roko (če ste levičar, torej v desno, in obratno). Naredite 3–5 globokih vdihov, da osrediščite svojo energijo. Vzemite pisalo in papir ter prisluhnite svojemu telesu in sporočilom, ki vam jih pošilja. Ta kamen pomirja in simbolizira čistost, iskrenost, skromnost in predanost, zato ga mnogi povezujejo z angeli oziroma mu pripisujejo močno angelsko energijo. Biseri so na neki način tudi simbol uspešnega in srečnega zakona.

Julij (rubin)

Rubin je povezan z močjo, strastjo in zaščito. Nosite ga na telesu ali v žepu in dal vam bo energije ter se vam pomagal boriti z utrujenostjo. Uporabite ga lahko tudi za poglabljanje romantičnih odnosov in spodbujanje bližine ter predanosti. Če ste posebno pustolovski, ga nosite pri ljubezenskih aktivnostih s partnerjem in občutili boste še več strasti. Rubin je znan tudi po tem, da vzpostavlja harmonijo in skrbi za zaščito, še posebno če potrebujete pomoč pri iskanju čustvenega ravnovesja.

Avgust (peridot)

Povečuje energijo ljubezni, sreče in blaginje, odganjal naj bi tudi zle sile in temne energije, zato ga uporabite za zaščito skozi ves dan. To je kristal, ki spodbuja blagostanje in srečo. Pomaga proti stresu in pri celjenju odnosov, omili ljubosumje in jezo. Barva limete je blagodejna in pomaga pri zdravljenju različnih tegob, nekdaj so celo verjeli, da upočasnjuje staranje.

September (safir)

Modri ​​safir imamo za enega najhitreje delujočih dragih kamnov, ki prednosti prinese že v nekaj dneh. Ta kamen mora biti aktiven in se mora veliko gibati okoli telesa, zato začnite na sredincu desne roke, če ste desničar, in leve, če ste levičar. Čez dan ga premikajte z enega prsta na drugega. Povezujejo ga z vero in previdnostjo, kreativnim izražanjem in notranjim mirom. Nekdaj so verjeli, da svetlejši safir pomeni bolj zvesto in iskreno osebo, ki ga nosi. Pomaga tudi pri lajšanju bolečin ter izražanju misli in čustev.

Oktober (opal)

Opal spodbuja občutek miru in lajša stres tako, da pomaga osredotočiti um. Imenujejo ga tudi kamen mirnih sanj, ki še posebno pomaga otrokom in tistim, ki trpijo zaradi ponavljajočih se nočnih mor. Vpliva na čustva in prijateljstva in naj bi imel zdravilne sposobnosti.

November (topaz)

Postavite zlati topaz, kristal sonca, in modri topaz, ki označuje luno, skupaj v majhno mošnjo ali vrečko in uravnovesili boste logiko in intuicijo, moč in nežnost ter ustvarjalno stran svojega uma z analitično. Topaz je eden najmočnejših kamnov, ki so ga nekdaj povezovali z duševnim zdravjem, zdravljenjem in življenjem na splošno, starodavni Grki so celo verjeli, da je vir moči. Prinaša čustveno ravnovesje in ščiti pred pohlepom.

December (cirkon in turkiz)

Cirkon naj bi bil zaščitni kamen, zato ga naslednjič, ko greste na pot, nosite kot ogrlico, ki je blizu vašemu srcu. V srednjem veku so verjeli, da pomaga pri počitku in lastniku prinese blaginjo in modrost. Turkiz povezujejo z zdravljenjem, srečo in dobrobitjo, Egipčani so celo verjeli, da odganja zle duhove.