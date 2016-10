Kateri citat najbolje opisuje vaše znamenje

Modre besede so lahko vaše vodilo in navdih. Foto: Shutterstock

Poglejte, kaj so povedali slavni in vplivni, ter kateri citat vam je pisan na kožo.

Oven

Močan, ambiciozen, energičen in zvest. Lahko doseže vse, kar si želi.

Vaš citat: »Sem gospodar svoje usode. Sem kapitan svoje duše.« William Ernest Henley

Bik

Najstabilnejši astroznak. Umirjen in z neverjetno notranjo močjo. Nikoli v resnici ne pokaže, kadar mu je hudo, svoja čustva skrbno skriva.

Vaš citat: »Kar te ne ubije, te okrepi.« Friedrich Nietzsche

Dvojčka

Najdružabnejše astroznamenje. So zabavni in vsako druženje z njimi je pravi užitek.

Vaš citat: »Brez smeha je vsak dan izgubljen.« Charlie Chaplin

Rak

Čustveni rak je znan po svoji nežnosti in nagnjenosti k temu, da pred težavami rad pobegne. Oni so modri, iskreni in znajo odpuščati.

Vaš citat: »Na koncu šteje samo troje: koliko si ljubil, kako nežno si živel in kako si znal pozabiti na tisto, kar ti ni bilo namenjeno.« Buda

Lev

Levi so rojeni, da vladajo svetu. So suvereni, karizmatični, neustrašni in vedno željni pozornosti.

Vaš citat: »Vaša ljubezen me krepi, vaše sovraštvo me navdaja z novo močjo.« Cristiano Ronaldo

Devica

Analitične in praktične device najdejo rešitev za vsako težavo. Vedno so pripravljene pomagati.

Vaš citat: »Če danes nisi nikomur nesebično pomagal, je, kot da ne bi živel.« John Bunyan

Tehtnica

Nežni miroljubneži, po duši diplomati, vedno lahko poskrbijo, da se ljudje v njihovi družbi dobro počutijo.

Vaš citat: »Ko od drugih prenehaš pričakovati popolnost, lahko vsakogar resnično vzljubiš.« Donald Miller

Škorpijon

Izjemno inteligentni, intuitivni in ambiciozni ter poznajo pot do uspeha.

Vaš citat: »Ne zanima me to, da bi bil najbogatejši na pokopališču. Tisto, kar me žene, je zvečer leči k počitku z mislijo, da sem danes storil nekaj čudovitega.« Steve Jobs

Strelec

Energični pustolovci, ki se ne ustavijo pred nobenim izzivom.

Vaš citat: »Potuj, kolikor le lahko, čim dlje in čim pogosteje. Nesmiselno je življenje preživeti na enem mestu.« Neznan avtor

Kozorog

Potrpežljiv, marljiv. Ne mara velike družbe in raje izbere majhen krog prijateljev.

Vaš citat: »Dano ti je življenje in tvoja dolžnost je, da v njem storiš nekaj čudovitega, četudi to nima velikega pomena za človeštvo.« Elizabeth Gilbert

Vodnar

Kreativni, ostrega duha in pravi revolucionarji. So tisti, ki popravljajo vse, ljudi in svet. Vedno radi pomagajo tistim, ki so v težavah.

Vaš citat: »Naše življenjsko poslanstvo je drugim pomagati. Če tega ne moremo, jim vsaj ne obrnimo hrbta.« Dalajlama

Ribe

Čutne, romantične in polne domišljije. So zelo sočutne in so jim mar občutki drugih. Dajo vse, pričakujejo ne ničesar.

Vaš citat: »Najpomembnejše je, da ljubiš in se naučiš biti ljubljen.« Neznan avtor