Karmo reši odpuščanje

Ideja karme se je začela razvijati pred približno 5000 leti. Pred tem so človeška življenja upravljali bogovi, ki si se jim lahko prikupil ali zameril, zato so jih ljudje častili in polagali svoje želje v njihove roke. Postopoma pa se je razvila zamisel neposredne odgovornosti za svoja dejanja ter spoznanje, da lahko s svojimi mislimi, dejanji in čustvi dejavno vplivamo na svoje življenje.



Pri razumevanju karme ne gre samo za to, ali smo bili v preteklem življenju rabelj ali žrtev, duhovni guruju pravijo, da se lahko posledice naših dejanj udejanjijo tudi nemudoma v tem življenju. V vsakem trenutku sami pišemo svojo prihodnost. Temu pravijo neposredna karma, kar pomeni, da se nam takoj vrne, kar dajemo oziroma oddajamo v svet ali celo čutimo v sebi. Kadar smo jezni, ljudje okoli nas počnejo stvari, ki nas še bolj jezijo. Kadar naredimo kaj lepega, na primer nekomu namenimo lepo besedo ali ga pohvalimo, pa se nam na poti v službo odpre zeleni val na cesti. Zunanji svet je namreč vedno neposreden odsev našega notranjega doživljanja.



Zakon Kar seješ, to žanješ temelji na tem, da so dogodki v našem življenju posledica naših dobrih ali slabih preteklih dejanj. Toda ne gre samo za to, da se nam dobro z dobrim vrača. Duhovni učitelji poudarjajo, da nam tudi pretekle napake ne preprečujejo, da bi se v vsakem sedanjem oziroma prihodnjem trenutku odločili za pravo pot. Ni treba, da smo karmične žrtve, saj lahko po zakonu neposredne karme vedno aktivno vplivamo na svojo prihodnost. Če se odločimo delati dobro, lahko spremenimo razplet oziroma posledice v svoji prihodnosti.



Odpuščanje kot osvoboditev



Kazen je pogosto tisti del karmičnega zakona, končni poračun, ki se ga bojimo. Toda duhovni učitelji pravijo, da v resnici ni poudarek na kazni kot taki – ta služi samo temu, da se človek nekaj nauči iz svojih napačnih dejanj in v prihodnosti ne ponavlja iste napake, ki ga je spravila v težave. Na primer ne pije in vozi, če je izgubil vozniško dovoljenje. Menijo tudi, da lahko razrešimo karmo, če odpuščamo tistim, ki so nam storili kaj hudega, namesto da maščevalno in privoščljivo čakamo, da bodo plačali za svoja dejanja. Pravzaprav naj bi bila to edina možnost, da prekinemo karmični krog z nekom, s komer bi morali sicer preigravati izmenjujoči se vlogi krivca in žrtve še kar nekaj življenj.



Če namreč vztrajamo pri zameri, želimo drugim vrniti, kar jim gre, jim vzbuditi občutke krivde ali jih prizadeti nazaj, naredimo največ škode sebi. Ko želimo drugim prizadejati bolečino kot kazen za njihove grehe, s tem sami ostajamo v preteklosti, zapleteni v negativna čustva in zgodbe, ter pravzaprav kaznujemo sebe. Razmišljamo nekako takole: »Prizadel si me in zaslužiš si kazen. Zaradi tebe sem trpel in mi je bilo hudo. Plačati moraš za svoja dejanja in se odkupiti zanje. Ker sem trpel zaradi tebe, tudi ti nimaš pravice biti srečen. Boš že videl! Pravično bi bilo, da se ti zgodi nekaj hudega.«



Dobro razmislite, kaj dosegate s takim načinom razmišljanja. Kdo je v tem primeru žrtev? V resnici ste sami nemočni, stopicljate na mestu, se ozirate v preteklost in ne zmorete predelati zamere, preboleti zadeve in stopiti naprej. Ko do nekoga gojite sovraštvo, izgubita oba, vi in on.



Odpuščanje nas po drugi strani lahko osvobodi. Pomeni, da krivce odvežemo vsakršne krivde in dolgov do nas. Zavedamo se, da oklepanje preteklosti pomeni, da dopuščamo, da drugi še naprej krojijo našo prihodnost. Ko spustimo zamero in sovraštvo, vzamemo moč nazaj v svoje roke. Spet sami odločamo o svojem življenju in zadihamo lahko s polnimi pljuči. S tem smo hkrati prekinili karmični odnos, zacelili energijske karmične vezi s tem človekom ter zaključili zgodbo. V prihodnjem življenju se nam ne bo treba več srečati z njim oziroma ga ne bomo več spoznali v zamenjani vlogi, kot nekoga, ki se mu maščujemo, da bi poravnali storjene krivice. Osvobodili boste sebe in njega, v prihodnosti pa posledično ustvarjali bolj harmonične in prijetne odnose.



Koncept kazni



Druga težava pri pogledu na zakon karme kot na sistem, ki poskrbi za zasluženo maščevanje, je, da si s takim načinom razmišljanja ustvarjamo svet, v katerem, smo prepričani, obstaja koncept žrtve in kazni. To pa pomeni, da se lahko tudi sami v prihodnosti znajdete na obeh straneh palice. Toda na tej točki se ustavite in premislite – morda pa je človek, ki vas je prizadel, preprosto naredil napako. Tudi sami jih delate. Iz njih se učite. Lahko jih obžalujete, popravite ali se opravičite zanje. Si predstavljate, da bi bili za vsako napako kaznovani? Da nimate nobenega popravnega izpita ali odpustka? Takšno življenjsko prepričanje je togo, omejuje priložnosti, ki bi jih bili sicer deležni, vas drži na mestu, preprečuje vsakršno tveganje, ki bi ga sicer sprejeli, hkrati pa se s tem zmanjšuje pretok življenjske energije skozi vaše energijsko telo – zmanjševanje vitalne energije pa lahko sčasoma vodi tudi v bolezen.



Nič ni zapečateno



Kot rečeno, pojmovanje karme kot načela vse se vrača in določa našo nadaljnjo usodo je zelo omejeno. Če vztrajate v prizadetosti in ostajate žrtev, pa hkrati po istih karmičnih načelih – vse se vrača – tudi privlačite nadaljnje situacije, v katerih boste še naprej žrtev. In če ničesar ne spremenite, se zadeve ponavljajo. Vedno znova boste v življenje pritegnili ljudi, ki se bodo znašali nad vami, vas oškodovali, prizadeli, zapustili ali vam kakor koli že odslikavali izkušnje, v katerih boste nastopali v vlogi žrtve.

Ni vse karma



Vedno, ko se zapletemo v intenziven odnos z nekom, smo prepričani, da smo v karmičnem razmerju in moramo poravnati račune s tem človekom. Toda to ni nujno res. Če na primer nenehno srečujemo zlobne ljudi, ni nujno, da smo bili v preteklem življenju njihov rabelj in nam zdaj vračajo. Nesramni ljudje, ki vas blokirajo, so lahko tudi znak, da vaša pot ni prava, in vas le poskušajo preusmeriti od določenih dejanj k tistim, ki so prava za vas. Morda ste si kot duša že v osnovi izbrali težje življenjske preizkušnje, da bi hitreje rasli in se razvijali, da bi usvojili več lekcij v tem življenju. Morda so težavni ljudje izziv in predstavljajo okoliščine, ki vas želijo okrepiti, da bi dobili trdo kožo. Lahko se ob njih učite strpnosti in razumevanja. V življenju namreč vedno deluje več energijskih zakonov, karmični je samo eden izmed njih.

Toda če se zavedate, kako lahko stopite iz karmičnih okvirjev, veste tudi, da ni treba, da ste še naprej ujetnik svojih dejanj, misli, prepričanj iz preteklosti. Danes, v tem trenutku, si lahko napišete lepšo prihodnost. Če se zavedate svojih občutij in misli, jih lahko spremenite. Odpustite drugim in pustite preteklost za sabo. Škarje in platno imate vedno v svojih rokah. Seveda ne morete neposredno vplivati na dejanja in vedenje drugih, lahko pa vplivate nase. In ko vplivate nase, ko ste na primer zadovoljni, oddajate vibracije zadovoljstva, ki pritegnejo še več zadovoljstva. Morda boste celo opazili, da spoznavate bolj zadovoljne ljudi oziroma da so tisti, ki so se prej čemerno držali, v vaši bližini tudi sami postali bolj zadovoljni.



Iz vsake situacije lahko potegnete najboljše ali najslabše. Naj karma ne bo izgovor, da se nehate truditi in počnete stvari po liniji najmanjšega odpora, zraven pa zamahnete z roko in ji pripisujete vzrok za svojo trenutno karmo. Zapomnite si: sami sprejemate odločitve in oblikujete svoje življenje.