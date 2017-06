Kakšno nevesto išče kozorog in kakšno bik?

To, kakšno življenjsko spremljevalko bi ob sebi najraje imel moški, je odvisno tudi od astrološkega znaka. Poglejte, kakšne so vaše možnosti pri tistem, na katerega ste pozorni.

Oven

Ovne najbolj privlačijo vitkejša dekleta, zlasti pa rdečelaske in blondinke. Sicer pa videz postavljajo na drugo mesto. Tisto, kar ovna v resnici očara, je značaj. Ob sebi želi dinamično, prilagodljivo žensko, saj ne pristaja na kompromise in želi vedno biti glavni.

Bik

Ta ima predvsem dve zahtevi: da je sijajna v kuhinji in da blesti v postelji. Izbira hedonistke, ki so vedno urejene in znajo zajemati življenje z veliko žlico. In še en pogoj: obline so pri biku velikokrat bistvene.

Dvojčka

Za dvojčka sta najpomembnejši lastnosti smisel za humor in pripravljenost na avanturo. Resni pogovori mu niso pisani na kožo. Res je, da rad pogleda vitkejša dekleta, vendar to ni osnovno merilo, po katerem bi se ravnal. Dvojček je odprt za vse.

Rak

Čeprav raki tega nikoli ne bi priznali, v zvezi iščejo drugo mater. Izbranka se mora odlično razumeti z njegovo družino in njegove potrebe postavljati na prvo mesto. Raje ima tiste z oblinami, zlasti z velikimi dojkami in po možnosti s svetlimi lasmi.

Lev

Lev išče ženo, ki se ga ne bo nikoli naveličala občudovati in ga bo vsak dan zasipavala s pohvalami. On tega ne bo vračal na enak način, temveč z dragimi darili. Ne mara hladne, zadržane ženske, temveč privlačnico. Več je na njej umetnega, lažje ga bo osvojila.

Devica

Rojeni v tem znamenju išče popolno žensko, zato je veliko možnosti, da bo na koncu ostal sam. Kadar si on zamišlja soprogo, ima v mislih idealno gospodinjo iz petdesetih let prejšnjega stoletja. Ljubše so mu nevpadljive ženske, glede videza nima velikih zahtev, pomembno pa je, da je natančna, dosledna in da ima dokaj debelo kožo. Kajti kritike zahtevne device morejo res močno boleti.

Tehtnica

Tudi tehtnico je treba vselej občudovati. Rojeni v tem znamenju si želi žensko, ki bi mu bila enakovredna, v nasprotju z levom pa ne pada na umetne nohte, trepalnice, lasne podaljške in podobne dodatke. Pomembno je, da ima slog, največ pozornosti pa namenja zadnjici in dojkam.

Škorpijon

Hoče strastno, ognjevito žensko, ki v postelji ne pozna meja in ni ljubosumna. Več pozornosti kot zunanjosti namenja energiji, s katero izbranka dokazuje, da bo lahko ob njem hodila skozi življenje.

Strelec

Nikakor ne sme biti ljubosumna. Ob vsakem poskusu nadzora bo zveza z njim razpadla. V bistvu noče pravega razmerja, temveč nekoga, ki bo ob njem, ko ga bo potreboval, in bo odšel, ko bo on želel drugam. Sicer pa: visoka dekleta na dolgih nogah.

Kozorog

Najprej boste leta čakali, da vas bo sploh opazil. Nato se boste morali sprijazniti, da je pri njem na prvem mestu delo. Potem še, da vam nikoli ne bo prav z zanosom kazal čustev. Praviloma kozorogi izbirajo nekoliko starejše od sebe. Raje imajo vitke ženske z bolj grobimi obraznimi potezami.

Vodnar

Ob sebi želi žensko, ki je na prvem mestu njegova prijateljica, šele nato ljubica. Pomembno je, da imata enaka ali vsaj podobna stališča. Ne išče gospodinje, temveč sogovornico. Karizmi nedvomno namenja več pozornosti kot zunanjosti.

Ribi

Dekle, ki mu povsem zaupa in verjame vanj, je pravo za tistega, ki je rojen v znamenju ribe. Rad ima neobičajne ženske z drugačnim okusom za modo in z nekonvencionalnim pogledom na svet. Bolj kot videz ceni dušo, njegovo pozornost pa je mogoče vzbuditi z ekstravagantnim obnašanjem in oblačenjem.