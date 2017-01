Kakšno bo leto 2017?

Osebni letni ciklus zajema obdobje enega leta, torej upoštevamo čas od zadnjega rojstnega dneva do naslednjega – to je vaše osebno leto. Če ste rojeni 21. 6. 1958, seštejete 21 + 6 = 27, temu prištejete leto zadnjega rojstnega dne, + 2016. Vsota je 2043: 2 + 0 + 4 + 3 = 9, kar pomeni, da ste trenutno v ciklusu arhetipa IX – puščavnik, in sicer od 21. 6. 2016 do 20. 6. 2017. Z 21. 6. 2017 vstopate v nov ciklus, X – kolo sreče.



Osebni letni ciklus rasti



Arhetipi so simbolični pokazatelji tematike, s katero se boste ukvarjali, pokažejo, kje in kdaj vas energija podpira ter katere izzive vam prinaša leto. Z rojstnim dnevom vstopite v nov ciklus, ko se vladavina arhetipa zamenja. Tako poglejte za leto 2017 napoved za oba.



Kolektivno je vladar leta 2017 arhetip kolesa sreče. Za začetek pa izračunajte arhetip, ki vlada v vašem letu, in preverite napoved. Če se končni seštevek izračuna konča s spodnjim številom, je vladar vašega osebnega leta …



3 – Cesarica



To bo leto, ko boste začutili potrebo po razjasnjevanju čustvenih zadev. Odnosi vas bodo opominjali, da morate postaviti na prvo mesto sebe. Zdaj boste lahko prekinili vzorce pretiranega razdajanja ali čustvene zaprtosti, razrešili probleme z materjo ali izboljšali odnos z njo, lahko se boste spogledovali tudi z materinstvom. Lahko vstopite v globoka čustvena razmerja, zlahka pa boste tudi uredili razmerja s pomembnimi ženskami. V tem letu ste na vrsti vi. Zdaj lahko resnično dosežete tisto, kar si želite v čustvenih razmerjih. Iskali boste namreč čustveno ravnotežje in harmonijo.



4 – Cesar



Začutili boste potrebo po selitvi ali spremembi, potovanju, novih potezah ali odpiranju novih življenjskih področij – torej nov posel ali odnos, lahko pa tudi razčiščevanje odnosa z očetom ali očetovskimi figurami ali bo izziv prevzemanje vodilnih položajev. Za moške je to leto ugodno za očetovstvo oziroma odločitev, ali si tega sploh želijo. Dobro se boste pogajali, reševali napetosti z ljudmi, rojenimi v znamenju ovna, nove poti in priložnosti pa vam odpirajo starejši moški. Zdaj boste lahko pokazali svoje voditeljske sposobnosti, lastno odgovornost in zanesljivost ter odpravili stare, neproduktivne vzorce vedenja, ki vas silijo vedno v iste položaje, le z drugimi igralci. To je leto za nove projekte, poslovne podvige, vse se bo dogajalo zelo silovito in močno.

Izračun



1. Seštejte dan + mesec rojstva.

2. Vsoti prištejte najprej leto 2016 (da vidite, kateri arhetip vam trenutno vlada).

3. Ko dobite štirimestno številko, seštejete še vse 4 številke med sabo, da dobite eno od števil med 3 in 17. Arhetipi kažejo, kje vas energija podpira.

5 – Svečenik



V letu svečenika si boste morda zaželeli razrešiti družinske težave oziroma se odločali, ali si družine sploh želite. Posvetite se delu na sebi, čas bo za razreševanje vzorcev, ki vam že zdavnaj ne služijo več. Pred vami je leto za uresničitev ustvarjalnih zamisli in dejavno zagotavljanje varnosti in stabilnosti. Želeli si boste več časa zase. To bo leto učenja o družini, odkrivanja svojih korenin (mati, oče, sorodniki) ali skrivnosti o pomembnih ljudeh v vašem življenju, rojenih v znamenju bika. Zdaj lahko v vaše življenje vstopi pomemben učitelj. Veliko vam bo pomenila glasba, ki bo vir obnavljanja in sprostitve. Življenjsko energijo boste črpali iz umetnosti, predvsem pa bo to čas vsrkavanja in povezovanja tistega, kar ste začeli lani.



6 – Ljubimca



Arhetip ljubimcev je simbol razmerij. V tem letu boste čutili potrebo po prevrednotenju vseh razmerij: prijateljskih, poslovnih, družinskih in ljubezenskih. Nekatera boste želeli poglobiti, tista, ki ste jih prerasli, pa boste lahko prekinili. Lahko se boste odločali za poroko, ločitev ali selitev. Ljubimca sta simbol dvojčkov, kar pomeni tehtanje med dvema možnostma, stališčema, smerema ali človekoma. To leto bo odigralo pomembno vlogo pri spremembah, saj kaže čas sprejemanja odločitev o pomembnih odnosih, posebno tistih, ki bi jih radi poglobili in razširili ali od katerih se morate oddaljiti ali jih začasno prekiniti.



7 – Kočija



Pred vami je leto sprememb. Doživljali boste spremembe, povezane z domom in družino – lahko se preselite, zamenjate domače okolje z obnovo prostorov ali selitvijo enega od družinskih članov. Tudi spremembe v poslovnem življenju ne bodo neobičajen pojav, vse pa vodijo v razvoj in razcvet na osebnem in poslovnem področju. Čutili boste, kot da jih življenje zahteva od vas! Ljudje, rojeni v znamenju raka, vas bodo kot naravna ogledala usmerjali k iskanju vsega, kar bo spodbujalo vašo osebno in poslovno rast. Cenili boste spremembe, dokler vam bodo prinašale otipljive rezultate.



8 – Pravica/Uravnava



Za leto pred vami velja načelo ravnotežja in povezovanja. Oddahnili si boste, se odpočili od silnih sprememb in kaosa preteklega leta. Uredili boste lahko denarne in pravne zadeve, se posvetili zdravju in razvijanju novih stvari na praktične načine. Želeli si boste poenostaviti življenje. Znebili se boste krame, ki vam je še ni uspelo odstraniti. Red, jasnost in ravnotežje vam bodo vse pomembnejši, iluzij, razočaranja in varanja sebe ne boste mogli več prenašati. Izstopili boste iz kaotičnih razmerij, uspešno podajali predloge, prošnje za denarno pomoč in izvedli različne projekte. Zaželeli si boste posvetiti več časa življenju na prostem. To bo dobro obdobje za razreševanje odnosov s tehtnicami. Od njih se lahko naučite umetnosti ravnotežja, ki vam lahko povrne zdravje in preprostost. Kakor ste sejali, tako boste letos želi.