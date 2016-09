Kakšne barve je vaša aura

Aura je energijsko polje, ki obdaja vsakogar izmed nas, sestavljena je iz več slojev, ki sevajo barvne valove, ti pa pomagajo pri čiščenju in obnavljanju energijskega polja.



Poznamo sedem vidnih barvnih plasti, ki so povezane vsaka s svojo čakro, in pet nevidnih, ki jih zaznavamo z radiestezijo. Aura vsebuje informacije o našem fizičnem, čustvenem in duhovnem zdravju, zato je pomembno, kakšne barve nas obdajajo.



Ljudje naj bi videli ali vsaj občutili auro drugih ljudi, tudi če se tega ne zavedajo, vsekakor pa opazijo, kdaj kdo nosi barve, ki dvigujejo in ojačajo vibracijo aure – takrat pogosto rečemo, kako nekomu pristoji neka barva, saj je v harmoniji z njegovo barvo –, oziroma nosi barve, ki se z njegovo auro tepejo. Aura se slika s kirlianovo kamero, v Sloveniji je kar nekaj diagonostičnih centrov, ki to storijo, vendar je treba vedeti, da to ne nadomesti pregleda pri zdravniku, lahko pa nam pomaga pri uvidu naših težav.



Rdeča



Je barva prve čakre, povezana s fizičnim telesom, srcem in cirkulacijo krvi, že v davnini je veljala za barvo moči in volje, sicer pa pomeni silo in energijo. Je ena izmed primarnih barv, barva jeze, zamere, nesposobnosti oproščanja, tesnobe, denarja, obsedenosti, nemira. Njen odtenek nam pove, kakšna bo interpretacija.



• Temno rdeča: je simbol povečane jeze in nemira, oseba teži k oblastnosti, je hitra v svojih dejanjih, prizemljena, preživitvena.



• Svetlo rdeča: opisuje nemir, impluzivnost, egocentrizem in zelo aktivnega človeka, tudi njegovo moč, seksualnost, strast in tekmovalnost.



• Škrlatno rdeča: zelo povečan ego.



• Koralno rdeča ali roza: je znak neodraslosti in zapoznele pubertete, zato jo pogosto vidimo pri mladih ljudeh.



Oranžna



Povezana je z reproduktivnimi organi in čustvi, je barva sonca, ki prinaša slavo, pozitivne vrline in vitalnost, pozornost in obzirnost do drugih, seveda pa je veliko odvisno od njenega odtenka.



• Zlato oranžna: pomeni poudarjeno vitalnost in obvladovanje sebe.



• Rjavkasto oranžna: pomanjkanje ambicije in znak ravnodušnosti.



Ljudje s poudarjeno oranžno barvo so nagnjeni k lenobi, pogosto imajo težave z ledvicami.



Rumena



Je druga primarna barva, povezana z življenjsko energijo, je barva prebujenja, navdiha, razuma, kreativnosti, igre in optimizma.



• Svetlo rumena: simbolizira psihično in fizično prebujenost, optimizem in upanje, nove ideje.



• Zlato rumena: pomeni zdravje in dobro počutje, takšen posameznik skrbi sam zase, se ne obremenjuje pretirano in se zlahka uči; je srečen, prijazen in solidaren.



• Rdečkasto rumena: poudarjena izraža plahost, včasih tudi manjvrednostni kompleks, neodločnost, šibkost, podrejenost.



Zelena



Je sekundarna barva, močna, prijateljska, oporna, zdrava, povezana s srcem in pljuči, ravnovesjem in rastjo, je barva sprememb.



• Smaragdno zelena: je barva zdravljenja, še posebej če vleče na modro, barva zaupanja in pomoči. Je barva, ki je bolj poudarjena v auri zdravilcev, zdravnikov in medicinskih sester.



• Rumeno zelena: pomeni oslabljenost barve, tudi nagnjenost k zavajanju, prevari, vendar tudi kreativnost in komunikativnost.



• Temno ali gozdno zelena: predstavlja ljubosumje, odpor, občutek žrtve, valjenje krivde na druge ljudi, negotovost in slabo samopodobo, pomanjkanje odgovornosti in občutljivost na kritiko.



• Turkizna: je povezana z imunskim sistemom, opisuje občutljivost, sočutje, zdravilce, terapevte.



Modra



Je tretja primarna barva, barva duhovnosti, simbol poglobljenosti, molitve in nebes – nebo je modro zato, ker fotoni ob prihodu v zemeljsko atmosfero trčijo ob molekule plina, ki jo razpršijo, ima kratko valovno dolžino, ki jo naše oko dobro zazna. Nekateri menijo, da je to prava barva sonca, sicer pa velja astrološko prepričanje, da je to barva planeta Jupitra, ki vlada velikim idejam in večji ozaveščenosti. Skoraj vsak odtenek modre je dober, temnejši ko je, bolje je.



• Svetlo modra: malo globine pri človeku, borba za zrelost, lahko tudi pomanjkanje talentov, ampak vztrajanje na pravi poti, pogosti glavoboli in srčne bolečine.



• Srednje modra: takšen posameznik se trudi bolj kot tisti s svetlim odtenkom in tudi več doseže, čeprav v nadarjenosti med njima ni veliko razlik.



• Temno modra: ljudje, ki jo imajo poudarjeno v auri, so našli svoj smisel in se potopili vanj; lahko so spremenljivega vedenja in skoraj vedno posebneži, ampak imajo svojo dolžnost, ki jo morajo izpolniti, kar odločno tudi počnejo. So zelo duhovno razviti in so se sposobni predati nesebičnim ciljem, zato lahko delujejo v znanosti, umetnosti ali socialnih službah.



Indigo modra in vijolična



Ljudje s takšno poudarjeno barvo so večni iskalci, običajno smisla življenja ali verskih doživetij, izkušenj. Indigo modra je povezana s tretjim očesom, vijolična s kronsko čakro, hipofizo in živčnim sistemom. Pogoste so težave s srcem in želodcem. Ko se ti ljudje enkrat ustalijo, njihov odtenek modre oziroma vijolične zdrsne nazaj v temno modro, saj je modra barva pravzaprav prava barva duše.



• Vijolično modra: nakazuje na dominantnost pri človeku, ker je v njej odtenek roza barve.



Bela



Je popolna barva, h kateri vsi stremimo. Če bi bile vse barve naše duše med seboj v harmoniji, bi se njihove vibracije združile v belo auro. Oddaja energijo, je čisto stanje svetlobe, pogosto pomeni tudi svežo energijo v človeku. Vodi v duhovnost, ezoteriko, nematerialno, je barva čistosti, angelov. Ko vidimo to barvo v posameznikovi auri, so v bližini angeli, ženska pa je lahko noseča oziroma tik pred tem.