Kakšna je vaša sorodna duša

Ob pomoči analize lastnosti vašega astrološkega znaka lahko odkrijete, kakšna naj bi bila vaša sorodna duša in v katerem astrološkem znamenju jo iskati.

Oven

Samozavesten posameznik, ki zlahka spremlja dinamičnega ovna, je nekdo, ki bi lahko bil njegova sorodna duša. Ker rojeni v tem znaku živijo izjemno hitro, nimajo časa za posameznika, ki nima moči, da bi jim korakal ob boku. Idealen življenjski sopotnik zanje je človek, ki je prav tako impulziven in se ne boji velikih tveganj, kot se jih ne ovni sami.

Sorodne duše: oven, lev, strelec, dvojčka in vodnar.

Bik

Sorodna duša za bika je romantična oseba, za katero je on središče sveta. Pravi osebi bo zvest do konca življenja. Biki potrebujejo ob sebi nekoga, ki mu lahko namenijo vso pozornost in ljubezen, ta pa jim to vrača v enaki meri. Nekoga, ki zna mirno uživati življenje, je malce predvidljiv ter mu lahko brezpogojno zaupajo. Če dvomi, bik hitro izgubi interes.

Sorodne duše: rak, kozorog, devica, ribe.

Dvojček

Najboljši zanje je nekdo z razvitim intelektom in s smislom za humor, ki je dovolj drugačen ter nepredvidljiv, da je za dvojčka vedno zanimiv. Ko gre za izbiro partnerja, rojeni v tem znaku večkrat na prvo mesto postavijo verbalne spretnosti in željo po spremembah kot sam fizični videz. Predvsem pa zveza z dvojčkom nikoli ne sme postati dolgočasna.

Sorodne duše: lev, tehtnica, oven, vodnar.

Rak

Njihova sorodna duša je inteligentna, pozorna, čutna, taka, ki premore veliko mero empatije. Rak ima ogromno srce in lahko da veliko ljubezni, ki pa jo mora prejemati v enaki meri. V razmerju se mora počutiti povsem sprejet in ljubljen, za sebičnost nima časa in idealni partner raka mora prav tako razumeti čustva drugih kot on sam.

Sorodne duše: škorpijon, bik, devica, ribe.

Lev

Sorodna duša za leva je tisti, ki je samozavesten, skrivnosten in je sposoben v odnosu držati pravo dinamiko. Leva privlačijo močne osebe, ki so vedno pripravljene z njim na avanturo, a nimajo nobene želje, da bi ga zasenčile. Vendarle je lev tisti, ki mora biti v središču pozornosti.

Sorodne duše: dvojčki, tehtnica, strelec, oven.

Devica

Odličen partner za devico je človek, ki je sofisticiran, ambiciozen in natančen. Oseba, ki je visoko motivirana, delavna in ne pozna lenobe. Prav tako kot vsemu, kar počne, pa mora biti sorodna duša device povsem predana intimni zvezi.

Sorodne duše: škorpijon, oven, rak, bik.

Tehtnica

Tehtnica se najbolje ujema z nekom, ki je lep, pameten in samozavesten. Ima dokaj visoka merila, in ko gre za ljubezen, se ne zadovolji hitro. Tehtnice cenijo estetiko, prisegajo na inteligenco in obožujejo samozavest. Brez tega v zvezi z njimi ne gre.

Sorodne duše: dvojčka, vodnar, strelec, lev.

Škorpijon

Sorodna duša škorpijona mu mora predstavljati izziv, hkrati jo mora prežemati veliko strasti, s katero se rojeni v tem znamenju hranijo. Ljubezen s škorpijonom je intenzivna in popolna, mora pa njihov življenjski spremljevalec znati v njem prižgati ogenj, sicer se kmalu naveliča in išče naprej. Rad ima skrivnosti, spletke in črni humor.

Sorodne duše: riba, devica, kozorog, rak.

Strelec

Nekdo, ki je odprtega duha in ga ne poskuša omejevati ali spremeniti. Strelci cenijo svobodo in neodvisnost, z nekom, ki je posesiven, pa ne morejo dolgo zdržati. Njihova sorodna duša je človek, ki se rad zabava in krši pravila, je odprtega duha in se ne obremenjuje s tem, kaj menijo drugi.

Sorodna duša: lev, vodnar, oven, tehtnica.

Kozorog

Sorodna duša kozoroga je lahko le tisti, ki je inteligenten, malo skrivnosten, s stilom, ki lahko prevzame njihov um in ostane zvest do konca svojih dni. Ko gre za izbiro sorodne duše, prisega na eleganco, hkrati pa tudi na ponos. Poleg tega kozorog ob sebi potrebuje nekoga, ki mu lahko vedno zaupa in se zanaša nanj.

Sorodne duše: ribe, bik, devica, škorpijon.

Vodnar

Tisti, ki je predan, ima rad zabavo, premore smisel za humor in talent za kuhanje, je spontan ter vedno pripravljen za avanturo. Vodnarja privlačijo osebe, ki se znajo šaliti ter premorejo oster um. Če ga lahko nasmejete, bo ob vašem boku pripravljen na čisto vse.

Sorodne duše: tehtnica, oven, dvojčka, strelec.

Ribi

Sorodna duša rib premore kreativen um, je nežna in čustvena. Ribe živijo v svojem svetu, ničesar ne jemljejo preveč resno in nekdo, s katerim bi lahko preživele vse življenje, mora včasih pozabiti na vse realno ter se prepustiti sanjam. Ob sebi želijo človeka, s katerim se lahko povežejo na višji ravni in komunicirajo na globok, duhoven način.

Sorodne duše: rak, oven, bik, škorpijon.