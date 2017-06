Kakšna inteligenca odlikuje različna astrološka znamenja

Astrološke znake je glede na inteligenco mogoče razdeliti v štiri skupine. Pri nekaterih namreč izstopa intuitivna, pri drugih praktična, pri tretjih analitična in pri četrtih perceptivna inteligenca. V katero skupino sodite?

Intuitivna inteligenca



Oven, lev in strelec. Ognjena znamenja so najboljša v tej vrsti inteligence ter znajo odlično prepoznati možnosti in tveganja. Premorejo močno intuicijo, ki jim pogosto pomaga pri sprejemanju dobrih življenjskih odločitev, zlasti ko gre za posel in kovanje dobička. Druge zlahka nagovorijo k nečemu, česar sprva niso nameravali storiti. Imajo sposobnost dojeti, kako se drugi počutijo, kakšna so njihova stališča in kakšni bodo njihovi naslednji koraki. Prav tako razumejo svoje občutke in so odlični v improvizaciji.

Praktična inteligenca

Z njo se ponašajo zemeljski znaki, torej bik, devica in kozorog. Pomaga jim v vseh vidikih življenja, saj zaradi nje dobro vedo, kako rešiti težave, ki se pojavijo na življenjski poti. V teh znakih rojeni ljudje se znajo prilagoditi okolici, a vendar ne pozabijo na svoje cilje in potrebe. Vedo, kdaj je najboljši trenutek za določene besede in dejanja, kako izvesti načrtovano in kako ne zadovoljiti le sebe, temveč ustreči tudi drugim. Zanje je povsem preprosto mogoče trditi, da premorejo zdrav razum, ki jim v življenju vselej pomaga.

Analitična inteligenca

Zračna znamenja tehtnica, dvojčki in vodnar se ponašajo s to obliko inteligence. Oni živijo v svetu idej, vedno se jim rojevajo nove, so družabni in vselej obkroženi z ljudmi, prav v družbi pa prihajajo do najboljših zamisli. Razum postavljajo pred čustva, premorejo izjemne kognitivne sposobnosti, med njimi najbolj nadarjeni pa so vodnarji.

Perceptivna inteligenca

Vodna znamenja rak, ribi in škorpijon imajo najbolj izraženo to vrsto inteligence. Razumejo, kaj motivira druge, in zaznavajo čustva tistih, ki jih obkrožajo. Perceptivna inteligenca omogoča prepoznavanje in razumevanje okolice na čustveni in fizični ravni. Izstopajo škorpijoni, ki jih je zelo težko prevarati, saj na obrazu zlahka preberejo, kdo je do njih pošten in kdo jim ne govori resnice.