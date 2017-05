Kakšen prijatelj ste?

Škorpijoni bi za svoje najbližje storili vse, device so prezahtevne, šarmantne tehtnice vsi obožujejo. Kakšni prijatelji pa so preostali astrološki znaki?

Oven

Zlahka spoznavate nove ljudi. Prijatelji se k vam vedno zatekajo, zlasti kadar potrebujejo ljubezenski nasvet. Ste zelo intuitivni in iskreni, težave pa zavohate že na daleč. Ste najboljša družba za zabave, saj sramežljivim hitro pokažete, kako se stvarem streže. V vaši družbi skupni jezik zlahka najdejo ljudje z različnimi interesi in sodite med tiste, ki povezujejo ljudi. Pod vašim vplivom se je razvilo kar nekaj ljubezni.

Vprašanje, ki vam ga prijatelji največkrat namenijo pa je: »Kaj misliš o njej/njem?«

Bik

Za mnoge ste več kot zgolj prijatelj, saj se velikokrat spremenite v terapevta. Drugi vam brez težav zaupajo najgloblje skrivnosti in srečo imajo, da so te pri vas povsem varne. Potrebujete sicer nekaj časa, da druge spustite v svojo bližino, a ko se z nekom spoprijateljite, ostanete prijatelj za vedno. Včasih vam sicer očitajo, da niste ravno oboževalec zabave, a vaši pravi prijatelji to razumejo in vas sprejemajo takšnega, kakršni ste.

Najpogosteje vas vprašajo: »Kaj naj storim?«

Dvojčka

Brez težav najdete prijatelje in se družite z različnimi ljudmi ne glede na njihov značaj. A prav tako hitro, kot prijateljstva osnujete, jih tudi razdrete, saj se ljudi hitro naveličate. Niste radi osamljeni in sami, temveč obožujete, če ste obdani s pisano množico. Ker ste družabni in pravi magnet za okolico, ste le redko osamljeni.

Najpogosteje vas vprašajo: »Me sovražiš?«

Rak

Vaša čustvena inteligenca je izjemno visoka. Ob prijateljih ste pogosto v najtežjih obdobjih življenja. Imate razumevanje za vsakogar in mnogi se k vam zatekajo, kadar potrebujejo čustveno podporo. Pri tem nikoli ne odpoveste, čeprav zaradi težav drugih neredko sebe postavite v ozadje.

Najpogosteje vas vprašajo: »Bom zmogel/zmogla?«

Lev

Vselej ste v središču pozornosti, s tem nimate nikakršnih težav. Hitro očarate ljudi, vendar se prijatelji ob vas včasih počutijo, kot bi bili v vaši senci in manj pomembni od ponosnega leva. Mnogim se dozdeva, da ste egoistični, saj veliko govorite o sebi in drugim ne pustite do besede, sogovornikom je zato ob vas in vaših temah lahko neprijetno, kar vam neredko zamerijo.

Najpogosteje vas vprašajo: »Me poslušaš?«

Devica

Včasih igrate žrtev, saj v prijateljske odnose veliko vlagate in se vam zdi, da v zameno dobite premalo. Na srečo vam najbližji vaš trud opazijo in ga cenijo. Raje imate peščico pravih prijateljev (kot veliko bežnih znancev), do katerih pa ste prav tako zahtevni kot do sebe. Prijateljstva, čeprav škodljiva, težko razdrete, saj vanje vlagate veliko energije in truda.

Najpogosteje vas vprašajo: »Sem to storil/storila prav?«

Tehtnica

Ste zelo družabni in le redko se znajdete med ljudmi, ki vam ne ustrezajo in vam je ob njih neprijetno. S svojim šarmom preprosto očarate vsakogar in vsi vas obožujejo. Včasih igrate žrtev, kar pa drugi razumejo, tehtanje plusov in minusov pa vam prav tako vzame veliko časa. A tudi tega vam nihče ne zameri.

Najpogosteje vas vprašajo: »Mi lahko svetuješ?«

Škorpijon

Ste pozorni in zaščitniški ter vedno pripravljeni pomagati. Prijatelji vas lahko pokličejo podnevi ali ponoči. Ste predani, najbližji občudujejo vašo strast in zvestobo, a se vas hkrati malo bojijo. Pripravljeni ste obračunati z vsakomer, ki je prizadel nekoga, ki vam veliko pomeni.

Najpogosteje vas vprašajo: »Obljubiš, da mi boš pomagal?«

Strelec

Zlahka sklepate prijateljstva. Celo tako lahko, da nekateri vašega lahkotnega komuniciranja ne dojemajo kot intelektualni izziv. Ste zelo občutljivi, prijateljstvo je za vas velika vrlina, nikogar ne jemljete kot samoumevnega in ne prenesete, da bi kdo tako gledal na vas. Prijatelji sicer težko dojamejo, kje so pri vas na lestvici prioritet. Ste plemeniti in v vsakomer vidite najboljše. Prav nič niste cinični, pazite pa pri svojih pričakovanjih do drugih, da ne bi bili preveč razočarani.

Najpogosteje vas vprašajo: »Ali res tako misliš?«

Kozorog

Vedno ste vodja v družbi in pogosto mnenje drugih predstavljate kot svoja stališča. Ste odgovorni in samostojni. Čeprav sebe praviloma postavljate na prvo mesto, ste vselej pripravljeni pomagati družini, prijateljem ali znancem. Morda se tega sploh ne zavedate, a prijateljem ste vzornik in izjemno cenijo vaše mnenje, čeprav vaše besede neredko vidijo kot (ne vselej utemeljeno) kritiko.

Najpogosteje vas vprašajo: »Misliš, da bi to moral/morala storiti?«

Vodnar

Prijateljem vaše mnenje ogromno pomeni, zaradi vašega spremenljivega razpoloženja pa so v vaši družbi pogosto previdni. Toda tisti, ki vas resnično poznajo, vedo, da ste res pravi prijatelji. Ste trmasti, včasih kar zastrašujoči, a vselej pripravljeni poslušati. Izrazita empatija je ena ključnih lastnosti vodnarja. Čeprav bi včasih radi delovali hladno in brezčutno, ste v resnici vselej zelo občutljivi.

Najpogosteje vas vprašajo: »Se res strinjaš s tem?«

Ribi

V družbi ste posrednik. Ker ste zelo občutljivi, ste običajno tisti, ki rešuje spore med sprtimi stranmi. Prijatelji se k vam obračajo v številnih težavah, in kadar so v dilemah, vselej čakajo vaše mnenje in potrditev za naslednje korake. Spretni ste z besedami in po pogovoru z vami se vsakdo počuti cenjenega in sprejetega.

Najpogosteje vas vprašajo: »Naj res to storim?«