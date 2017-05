Kakšen fetiš vam pripisujejo zvezde

Radi bi zagreli zadeve v spalnici, pa ne veste, kako se zadeve lotiti. Torej upoštevajte priporočila zvezd, ki pravijo, da ima vsako znamenje svoj fetiš. Kateri je vaš?

Oven

Podžge vas avtoriteta. Groba igra je za vas najboljša predigra in uvod v hiter, vroč seks. Ta je intenziven, divji in strasten, saj uživate v tesnem telesnem stiku s partnerjem, kar nedvomno pozitivno vpliva na vajino zvezo. Pa vendar: postavita meje, znotraj katerih bo prijetno obema, ne samo vam.

Bik

Vaši fetiši so tesno povezani z videzom, vonjem, zvokom, okusom in dotikom. Vsi ti lahko prebudijo vaše najbolj skrite fantazije. Hrana kot spolni pripomoček pri vas začini zadeve. Da bi izboljšali spolno izkušnjo, se povsem osredotočite na telo partnerja. Dotikajte se ga, poljubljajte, božajte, masirajte, raziskujte, najboljše pa pustite za konec.

Dvojčka

Seks vam nudi popolno zadovoljstvo le, če je vanj vključeno veliko domišljije. Najboljše za vas je igranje vlog, kjer lahko postanete, kar si želite. Ker ste v seksu radi podrejeni, bi morda izbrali vlogo zapornika ali služabnika. Kadar se podrejenosti vendarle naveličate, si lahko oblačila in vloge s partnerjem zamenjata. Da vam le ne bi bilo dolgočasno. To bi nedvomno ubilo vso vašo strast in slast.

Rak

Oralni seks je del odnosa in ne fetiš. A prav vam ta oblika nudi največ užitka in o njej velikokrat sanjarite. V postelji ali kje drugje, med dajanjem ali sprejemanjem, kot samostojen akt ali zgolj kot predigro. Brez orale pač za vas seksa ni ...

Lev

Vsak lev si želi, da bi se lahko partnerju povsem prepustil in se mu podredil. Igra, v kateri boljša polovica prevzame v postelji ves nadzor in vse moči usmeri v vaše zadovoljstvo, je za vas neprecenljiva. Seveda, saj vam pri tem namenja vso pozornost. Če je ob postelji ogledalo, v katerem se lahko opazujete, še toliko boljše ...

Devica

Partnerja spoštujete in to znate pokazati. Z ustnicami, rokami in igračkami. Prav o njih potihem ali na glas sanjate. Čim več in čim pestrejši je izbor, tem boljše. Dobrodošli so vibratorji, usnjena oblačila, preveze za oči, biči, lisice, vse, kar vam pride na misel, torej.

Tehtnica

Obožujete partnerje, ki so umetniško naravnani in s katerimi se lahko povežete na vseh ravneh. Velikokrat se zatekate v svoj svet in fantazirate. S tem res nimate težav, vse skupaj pa je še intenzivnejše, če v roke vzamete pero, svileni šal ali kar koli drugega in se igrate s kožo parterja. Neskončno draženje in počasno približevanju ključnemu dejanju je za vas najslajše.

Škorpijon

Intenzivni v vsem, seveda tudi v seksu. Temu se popolnoma predate. Radi imate ekstreme, vroče-hladne igrice ... Kocke ledu in vroči vosek so vedno del vaših fantazij. Škorpijoni ste vedno za skrajnosti, in ko se vaša čustva razbohotijo, ne poznate meja.

Strelec

Adrenalin je vaše drugo ime, adrenalinski seks pa vaš glavni fetiš. Ste avanturist in se mu lahko predajate kadar koli in kjer koli. Ves svet je v vaših očeh poln primernih mest za izživljanje strasti. Hiter in spontan seks je vaš način do popolnega užitka.

Kozorog

Tudi kozorogi imate rad igrice dominacije, le da v njih dominirate vi. Vezanje, grobi seks, tepežkanje in popolnoma podrejen partner so za vas največje sanje. Da pa bi te užitek prinesle obema, je ključno, da s partnerjem postavita jasna pravila. Sicer vas, čeprav slovite po zadržanosti, rado malce zanese.

Vodnar

Ne bojite se ničesar in si upate tja, kamor drugi za nobeno ceno ne bi stopili. Tudi ko gre za seks, vedno prestavljate meje. Ljubezen v naravi je za vas ena najpogostejših fantazij, prav tako tudi igre z usnjenimi predmeti, pripomočki ali oblekami. Ni pomembno, ali dominirate ali ste pasivni, stik z usnjem vas preprosto obnori ...

Ribi

Premorete izjemno domišljijo, zato vam nikoli ne zmanjka idej. Zlasti se dobro znajdete v igri vlog. Učitelj, učenka, ropar, policaj, superjunak ali žrtev, ki jo ta rešuje, so nekatere od tistih, ki jih ne bi nikoli zavrnili. Najbrž jih boste predlagali celo sami ...