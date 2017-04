Kakšen bivši ste?

Kakšen partner ste glede na horoskop, seveda že veste. Kako pa se obnašate, ko se razmerje konča?

Oven: bivši, ki pobegne

Bivši vas običajno ne vidijo več in šele potem, ko iz njihovega življenja izginete, spoznajo, kako močno pogrešajo silovito energijo ovna. Na srečo to tedaj ni več vaša težava. To ne pomeni, da zaradi razhoda ne bi bili žalostni, a čisto v svojem slogu se hitro podate v iskanje nove ljubezni, običajno s pomočjo spleta. Zakaj čakati, življenje je vendarle prekratko.

Bik: hladen bivši

K vsemu pristopate z logičnega vidika, in ko enkrat ugotovite, da ne boste skupaj dočakala starosti, vam ni več mar. Ker ste razumne narave, bosta z bivšim najbrž prijatelja, a več kot to nikoli. Po razhodu si privoščite novo garderobo ali povsem drugačno pričesko in si, preden se podate v nove ljubezenske avanture, vzamete čas zase in za stvari, ki jih imate radi.

Dvojčka: bivši, ki se vedno vrača

Ste izjemno avanturistični in razhodi so za vas prava malica. A kasneje se večkrat zamislite in vprašate, ali ste ravnali prav, ker ste zvezo končali. Vaša oklevajoča narava in karizma sta odlični podlagi za viharne razhode in ponovne začetke stare zveze. Čeprav veste, da to ne vodi nikamor, se preprosto ne morete upreti skušnjavi, da ne bi, roko na srce, zavajali bivšega. Ne zato, ker mu hočete škodovati temveč zato, ker še sami ne veste, kaj bi radi, vašemu šarmu pa se je tako težko upreti.

Rak: bivši, ki prekine čisto vse stike

Razhodi vas močno prizadenejo, prevzemajo vas čustva, zlasti negativna. Izdaja, bolečina in nespoštovanje vsega, kar ste v zvezo vložili, vam zadajajo težke rane. V tej jezi prekinete vse stike z bivšim: v živo in na spletnih omrežjih. Na zunaj delujete, kot da vam ni mar, v mislih pa pišete besna pisma, ki jih nikoli ne pošljete. Kajti jezni ste bolj, kot ste si pripravljeni priznati.

Lev: lepi bivši

Niste jezni. Samo malo ... Niti ne jezni, temveč bolj užaljeni, ker bivši ni spoznal, kako popolni ste v resnici. Prizadeti ste, ker ni uvidel, kakšna zvezda ste. In skušali boste poskrbeti, da bo to dojel potem, ko bo vsega konec. Ne, ne boste se mu izogibali. Nasprotno. Prav prežali boste na nanj. Ne zato, da bi ga znova osvojili. Vaš ponos tega ne dopušča. Zgolj zato, da boste pred njim vedno znova zasijali v vsem svojem žaru, naj vidi, kaj je izpustil iz rok.

Devica: bivši, ki se ne more sprijazniti

Iščete globlji pomen. V vsakomur in v vsem. Analizirate, razmišljate, kopljete po nekdanjih dogodkih, tudi po razhodu. Hočete odgovore, ugotovitve, jočete, berete stara sporočila, iščete znake , ki ste jih spregledali, in z neskončnimi vprašanji mučite bivšega. V resnici niste prijetni bivši.

Tehtnica: bivši, ki ne zameri

Razhod vas dokaj prizadene, a si morate priznati, da je posledica zamolčanih frustracij z obeh strani. Vi pač ne marate sporov, zato marsikaj pometete pod preprogo, konec zveze pa je rezultat nakopičenih, a zamolčanih težav. Čustev ne pokažete in se kmalu po koncu ene zgodbe vržete v svet novih zmenkov. Brez zamere do bivšega. Če se srečata, ste do njega vedno prijazni.

Škorpijon: ledeno hladen bivši

Kje začeti? Najprej: bivši se vas bojijo. To seveda že veste. Ste maščevalni in nikoli se ne ve, kdaj in kje boste priklicali stare grehe ter zanje zahtevali odpustke. Če kakšnih večjih zamer nimate, ima vaš bivši srečo. V tem primeru boste prekinili vso komunikacijo z njim. Kot da nikoli ne bi obstajal. A vendar: čeprav na zunaj tega zlepa ne bi pokazali, v sebi premlevate nekdanje dogodke in razmišljate, kaj je šlo narobe. Starejši ko ste, bolj namreč spoznavate, da za razpad razmerja nikoli ni kriva samo ena stran.

Strelec: bivši, ki vedno upa na nekaj več

Ste zabavni, smešni in po razhodu z bivšim zlahka ostanete prijatelj, hkrati pa bi želeli še več. A za nobeno ceno ne bi naredili prvega koraka. Preveč ste trmasti, da bi si dovolili predlagati ponoven začetek, in hkrati premalo, da bi res dokončno končali razmerje.

Kozorog: sijoči bivši

V resnici ste srečni, da ste znova samski. Končno imate čas, da lahko počnete tisto, kar vam je všeč, spoznavate nove ljudi, ki so lepši, pametnejši in uspešnejši od bivše ljubezni. Res je, prijatelji menijo, da ste kruti, ker prav nič ne žalujete, a vi žalovanja ne potrebujete. Vaš bivši je bil tako ali tako dolgočasen, ni vam bil kos. Res je, malo vas boli, a vendar strumno korakate novim dogodivščinam nasproti in ne bo se vam več treba pretvarjati, da so vam všeč romantične večerje. Kaj če po naključju naletite na bivšega? V resnici vas to ne bo ganilo. Morda ga boste samo pozdravili ali še to ne.

Vodnar: bivši, ki ne gleda nazaj

Po razhodu vam odleže, saj ste se že lep čas počutili ujeti v zvezi, ki vam ni nudila tistega, kar ste v njej iskali. Ste neodvisni vodnar in v odnosu potrebujete svobodo, sicer ste utesnjeni in nezadovoljni. Razhoda prav nič ne obžalujete in po njem ne gledate nazaj. Ker premorete karizmo, zlahka spoznavate nove ljudi. Najbrž ste že rezervirali potovanje v daljne kraje, kamor ste si vedno želeli. Sedaj imate zanj končno čas in seveda za tkanje novih, tudi romantičnih poznanstev.

Riba: prijazen bivši

Nesebična riba. Dolgo potrebujete, preden komu povsem zaupate, zato vas razhod prizadene in z vami trpijo vsi, ki vas imajo radi ter komaj čakajo, da boste spoznali nekoga, ki si vas res zasluži. A ker ste po značaju mili, se trudite, da bi zadeve z bivšim ostale kar najmanj napete, zato se vedno znova vprašujete, kaj ste storili narobe. Ga niste dovolj ljubili? Ste se mu premalo predali? Kaj če je bil moja sorodna duša? Na srečo je odgovor ne, kar sčasoma spoznate in ničesar ne očitate. Zgodilo se je življenje, ki pač ni vedno prijetno ...