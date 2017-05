Kako za bivšo ljubeznijo žalujejo astro znaki

Po razhodu se pogosto zalotite ob vprašanju, ali vas bivši kaj pogreša. Velika verjetnost je, da se res kdaj spomni na vas, a ne vselej iz razloga, ki vam bi lahko bil všeč. Poglejte torej, kako se na preteklost ozirajo pripadniki različnih astro znakov.

Oven

Na splošno velja, da neuspeha ne prenese. Če ste vi tisti, ki je predlagal in tudi izpeljal razhod, bo storil vse, da bi vas znova osvojil. Seveda zaradi ranjenega ponosa in da vas bo lahko takoj, ko vas bo prepričal, da poskusita še enkrat, zapustil on. Ker pač mora imeti zadnjo besedo.

Bik

Težko se sooča z razhodi. Dolgo žaluje in trpi ter je prepričan, da mu le še bivši partner manjka do popolnega življenja. Zato bi storil vse, da bi ga dobil nazaj.

Dvojčka

Res je, da hitro lahko najde novo simpatijo, a vendar se z nostalgijo spominja skupnih dni z bivšo ljubeznijo. Z njo rad ostane vsaj v prijateljskih odnosih. Žal bi mu bilo, če bi iz njegovega življenja nekdo, ki mu je nekoč veliko pomenil, povsem izginil.

Rak

Sovraži nesrečne zaključke, zlasti tiste v ljubezni. Živi za romantiko in prepričan je, da bosta nekoč znova skupaj. Le tako bi lahko bil res srečen. Seveda v njegovih očeh.

Lev

Ker verjame, da mu pripada vse na svetu, tudi bivši ljubimci, bo užaljen, če ga boste po razhodu povsem ignorirali. Ne glede na to, kdo je bil pobudnik konca, se bo vselej potrudil, da bi mu bivši padel v oči in ostal v mislih. Četudi si ne obeta novega začetka zveze.

Devica

Le redko prekine zvezo in vedno išče načine, da bi rešila odnos. Če jo zapusti partner, ga vselej poskuša prepričati o novem začetku. Verjame namreč, da je v odnosu mogoče še veliko popraviti, in prav ona je sposobna stvari postaviti na pravo mesto.

Tehtnica

Raje bi ostala v slabi zvezi, kot iskala novo ljubezen in znova osvajala ter se z nekom spoznavala. Zato vedno išče načine za spravo, samo da bi ubežala razhodu. Če do njega pride, bi storila vse, da bi zadeve vrnila na nekdanjo pot.

Škorpijon

Tisto, kar škorpijona najbolj muči, je dejstvo, da je bivša ljubezen z nekom drugim. Čeprav so njegova čustva že davno zvodenela, si jo lasti ne glede na to, koliko časa je minilo od razhoda. Škorpijon ne more iz svoje posesivne kože.

Strelec

Vse malenkosti povezuje s tistim, s katerim je nekoč bil v zvezi. Ko skuha čaj, ga skodelica spomni na bivšo ljubezen, ko sliši pesem, prav tako in kaj lahko se bo zgodilo, da vas bo presenetil njegov klic s predlogom, da bi začela še enkrat.

Kozorog

Težko se zaljubi in težko se sooči z razhodom. Ta je zanj konec sveta, saj je prepričan, da nikoli več ne bo ljubili tako močno, kot je nekdanjo ljubezen.

Vodnar

Tako kot rak sanja o romantični ljubezni. Ne more verjeti, da je te konec, in neprestano pričakuje čustveni razplet, v katerem si znova padeta v objem.

Ribe

Rojen v tem znaku resnično zaupa le nekomu, ki ga ljubi iz vsega srca, in z razhodom ne izgubi zgolj ljubezni, temveč tudi zaupnika in prijatelja. Konec zveze je zanj svojevrstna izdaja, zato se po njem le težko pobere, ter se velikokrat z nostalgijo spominjajo nekdanje ljubezni.