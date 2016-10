Kako privabiti pravega partnerja?

Preprostosti seveda ne smete enačiti s hitrostjo, saj vam ukvarjanje s seboj in analiziranje vsega, kar vas omejuje, da bi v življenje pritegnili partnerja, ki ste si ga vedno želeli, lahko vzame kar nekaj časa. Prej ali slej se boste morali soočiti s seboj in imeli boste krize, a motivira naj vas misel na uspeh. Pomembno je, da veste, kdo ste in kaj od življenja pričakujete. Bodite odkriti s seboj in si sestavite lestvico vrednot, ki vam največ pomenijo. Kaj ste postavili na prva mesta? Katera prepričanja? Tako se boste odprli tistemu, ki deli z vami vaša načela in pogled na življenje. Pomembno je tudi, da ostanete zvesti sebi. Ne spreminjajte svoje lestvice vrednot, samo da bi ugajali nekomu, ki vam je všeč, saj vas bo začelo to sčasoma motiti.



Ne iščite idealne polovice



Vsi sanjarimo o razmerju in partnerju, s katerim je življenje že kar kičasto. Dejstvo pa je, da imajo vsi odnosi, seveda tudi ljubezenski, vzpone in padce, dobre in slabe dni in vsi imamo svoje napake. Tako kot si sami želimo, da bi nas partner sprejel takšne, kot smo, moramo mi storiti enako in to še nadgraditi, saj sprejemanje sebe še ni dovolj, da bi v naše življenje prišel nekdo, ki je naša sorodna duša. Vendar ne iščite idealne polovice, nekoga, ki vas bi naredil »popolne«. To ste lahko le vi sebi. Iščite nekoga, ki bo iz vas potegnil najboljše. Oddajati moramo vibracije, ki sporočajo, kaj pričakujemo. Družite se le z ljudmi, ob katerih se dobro počutite in s katerimi vas družijo podobni interesi. Počnite tisto, kar vas res veseli in pri čemer lahko tudi navzven pokažete, kdo ste, in se ne ozirajte na to, kaj bi morali početi. Bolj ko bo vaše življenje v resonanci s tem, kdo ste, bolj boste spoznavali ljudi, ki vam ustrezajo in vas dopolnjujejo.

