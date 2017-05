Kako prepoznati karmično razmerje, sorodno dušo in dušo dvojčico?

Vedeti je treba, da tako kot se duhovno razvijamo sami, napredujejo tudi naša romantična razmerja. Če je naša zavest bolj razvita, se preprosto ne zadovoljimo več z odnosi, ki smo jih vzpostavljali na začetku svoje poti in ki so se bolj ujemali s pričakovanji okolice in vzgojo kot z našimi resničnimi potrebami. Toda ali lahko prepoznamo, za katero vrsto odnosa gre?



Vse je odvisno od tega, česa se v življenju učimo. V nekaterih življenjih ne doživimo nobenega od teh odnosov, v drugih lahko tudi vse tri. Zanimivo pa je, da največkrat šele po koncu razmerja ugotovimo, za kateri odnos je šlo.



Najpogostejši so karmični odnosi, ki nas učijo lekcij, ki se jih nismo naučili v preteklem življenju. Zveza je težavna, saj spreminja naš način delovanja. Skupni imenovalec karmičnih odnosov je, da ne delujejo, ne glede na vloženi trud, saj to tudi ni njihov namen. Ni namreč mišljeno, da ostanemo skupaj s karmičnim partnerjem. Nauči nas lekcijo, potem pa odide. Morda je to težko sprejeti, a v ozadju pogosto delujejo silnice, ki nimajo kaj dosti skupnega z ljubeznijo in kompatibilnostjo. Najhuje je, če se oklepamo takega odnosa za vsako ceno.



Ko predelamo svoj niz karmičnih partnerjev, je na vrsti ljubezen s sorodno dušo. Zdi se, da je to najboljša oblika partnerskega odnosa – preprosta in zadovoljujoča. Pogosto se poročimo s svojo sorodno dušo, saj smo z njo povezani na edinstven način in se ob njej dobro počutimo. Seveda pa to ne pomeni, da se ne srečujemo z izzivi. Toda lekcije v tovrstnih odnosih so drugačne, sprožajo učenje o naši lastni vrednosti, strahovih itd.



Privlačimo odnos glede na svojo vibracijo



S sorodno dušo čutimo povezanost, kot bi se poznali od nekdaj. Ključna razlika v primerjavi s karmičnimi lekcijami je, da se tu ukvarjamo sami s sabo, ne pa z urejanjem odnosa. Pomagajo se nam razvijati in rasti. Sorodne duše so ljudje, ki jim je najbolj mar za nas, medtem ko se karmični ljubimci ukvarjajo samo s sabo in svojimi potrebami.



Še nekaj globljega pa je povezava z dušo dvojčico. Ta ni le mit v duhovnih krogih – pravzaprav se jih vedno več najde glede na dviganje ravni zavesti človeštva. Zveza z dušo dvojčico je mešanica izkušenj karmičnega partnerstva in sorodnosti, ki še močneje izzove naš ego. Ne gre namreč za nekoga, s katerim smo povezani na ravni duše, ampak z njim celo delimo del duše. Duši dvojčici naj bi bili namreč dva ločena plamena istega vira, ki sta razdeljena na dve telesi. Ko jo srečamo, doživimo učinek ogledala – vse, kar smo v življenju zanikali, je kar naenkrat pred nami. Soočijo nas z vsakim strahom, zahtevami ega … Ne srečamo se vsi s svojo dušo dvojčico, a če se, je to ljubezen za vedno. To ne pomeni, da se ne bo pojavilo nekaj izzivov in strahov, želje po begu in lovu, odvisno od duhovnega razvoja obeh. Ne glede na vse pa se v takem odnosu vedno pobotamo in ostanemo skupaj.



Ne glede na vrsto odnosa so ovire namenjene notranji rasti in razvoju. Zapomniti pa si morate, da če si nekdo želi naprej, ga morate spustiti. Ne glede na to, ali gre za karmični odnos, ki sproži spremembe v našem življenju, ali sorodno dušo, ki nas ljubeče spodbudi, da postanemo boljši, ali naša boljša polovica, ne smemo se je oklepati ali se bati, da jo bomo izgubili. Ne glede na vrsto odnosa je ljubezen, ki jo zaslužimo, prav tista, ki jo pritegnemo. Če nekoga ljubimo in odhaja, je edino, kar lahko storimo, da ga spustimo. Če nam je namenjen, se bo vrnil v naš objem. Če ne, je šlo še za eno čudovito lekcijo, ki smo se jo naučili.

» »Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«