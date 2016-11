Kako odkriti in pregnati negativno energijo iz doma

Negativna energija doma ne prinaša nič dobrega. Ta namreč slabo vpliva na razpoloženje in povzroča nervozo, depresijo, žalost in pesimizem. Mnogi se je prepozno zavedo in velikokrat ne pomislijo, da je prav ta kriva, da vsakič, ko stopijo v dom, dobra volja izgine kot kafra in jih namesto nje obide slaba.

Negativno energijo v dom lahko vnašajo njegovi prebivalci, gostje, predmeti, kemikalije, nekatere rastline, praviloma pa se kopiči v kotih ali drugih manj dostopnih prostorih. Kako odkriti, ali je tudi pri vas?

Vzemite običajen prozoren kozarec in ga do ene tretjine napolnite s soljo, dolijte tretjino alkoholnega kisa in tretjino vode.

Kozarec postavite na mesto, kjer menite, da je negativna energija najmočnejša.

Naj bo kozarec skrit, da se ga nihče ne bo dotikal ali ga premikal.

Pustite ga 24 ur, nato pa preverite, kakšna je vsebina v njem.

Če je ostala nespremenjena, to nakazuje, da v tem prostoru negativne energije ni. Postopek ponovite v drugem delu doma.

Kako jo odpraviti

Če po 24 urah v kozarcu opazite madeže ali veliko mehurčkov, to pomeni, da je v prostoru slaba energija. V tem primeru ponavljajte postopek, dokler bodo spremembe v njem očitne. Ko bo vsebina ostala nespremenjena, bo prostor očiščen.

Pomembno je, da vsebino kozarca vedno zlijete v stranišče in jo takoj splaknete z vodo iz kotlička. Tako boste povsem sprali negativno energijo, ki se je nakopičila v vašem domu in ovirala vaše dobro počutje.