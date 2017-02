Kako na ženske vpliva mesec rojstva

Nobenega dvoma ni, da na osebnostne lastnosti oziroma značaj vpliva tudi mesec rojstva. In to celo bolj kot samo astrološko znamenje. Take pa so v določenem mesecu rojene pripadnice nežnejšega spola.

Januar

V tem mesecu na svet prijočejo najbolj potrpežljive in vzdržljive ženske, močnega, stoičnega značaja. Nikoli se ne pritožujejo in ne tarnajo. Raje same, ponosno in brez pomoči, rešujejo svoje težave. Januarske ženske niso ravno gospodinjski tipi, zato jim čiščenje ter urejanje doma ne ležita, so pa spretne pri pripravi jedi. Za kuhanje so res nadarjene.

Februar

Februarske ženske so vztrajne, trmoglave, občutljive ter znajo biti tudi maščevalne. Imajo dokaj zapleten značaj, ki se kaže v dveh skrajnostih: pri njih so pogosti živčni zlomi, hkrati pa premorejo visoko stopnjo samonadzora. Vedno hitijo in zato ne zamujajo, zamujanja tudi pri drugih ne prenesejo. Običajno se ponašajo z zavidljivo kariero, hkrati pa obožujejo otroke.

Marec

V tem mesecu rojene ženske veljajo za najobčutljivejše. Velikokrat so negotove in videti nesrečne. So dokaj sramežljive ter zato le težko dosežejo uspeh v karieri. Narava jim je podarila krhkost in šarm, zato privlačijo moške zaščitnike, ki jih radi vzamejo pod svoje okrilje.

April

April je mesec pogumnih, vztrajnih in motiviranih žensk. Zanje sta značilni praktičnost in racionalnost. Vedno vedo, kaj bi rade, ter počasi in z vztrajnostjo dosežejo vse svoje cilje. Ne prenesejo omahovanja in nestabilnosti, um vedno postavljajo pred čustva in občutke.

Maj

V maju rojene ženske so samostojne in zahtevne, brezkompromisne in odločne. Ne odpuščajo rade, zlahka sprejemajo velike odločitve, čeprav jih včasih kasneje obžalujejo. Veljajo za trmaste pripadnice nežnejšega spola, po naravi voditeljice, zato lažje prevzamejo vodilno funkcijo na delu kot vlogo žene. Na prvem mestu je zanje vedno materialna korist.

Junij

Te so zelo previdne, pogosto ranljive in negotove, pri tem pa zelo dobrega srca in nikoli maščevalne. Ne marajo sporov, imajo dobro intuicijo, ki jim pomaga pri izogibanju konfliktom. Odločajo se glede na svoje razpoloženje, zato se okolici velikokrat zdijo nepredvidljive.

Julij

V tem mesecu se rodijo skromne in varčne ženske, dokaj negotove, ki se vedno ukvarjajo same s seboj. Skromne, romantične, sposobne globokih čustev, a tega nikoli ne pokažejo. Dom in družina sta zanje najpomembnejši stvari v življenju.

Avgust

Ponosne in neodvisne ženske se rodijo v mesecu avgustu. Dobre, plemenite, hrepenijo po moči. Rade so v središču pozornosti in cenijo neodvisnost. Premorejo veliko karizmo in cenijo družinske odnose. Veljajo za zelo iskrene, pristojne ter vedno vzbujajo pozornost nasprotnega spola.

September

Septembrske dame so čustvene in temperamentne, dokaj hitre jeze ter preračunljive. Veljajo za izjemno samovšečne, malo skope, zato se težko ločijo od denarja in vračajo dolgove. Rade so v družbi, vedno pa iščejo korist zase. Premorejo veliko ljubosumja in natančnosti ter se odlično znajdejo v kuhinji.

Oktober

V oktobru so rojene komunikativne, odgovorne ženske, ostrega uma. So dokaj praktične, a zelo velikodušne. Odločajo se počasi in previdno. Imajo dober spomin, so ženske načel in ne odpuščajo zlahka. Vedno pa delujejo v prid družine, v kateri poskušajo ohranjati vodilni položaj.

November

V tem mesecu rojstni dan praznujejo sebične in preračunljive pripadnice nežnejšega spola. So močne po osebnosti in premorejo odlično intuicijo. Njihovi partnerji morajo sprejeti njihovo mnenje. Odlikujejo jih ekonomičnost, strast v ljubezni ter temperament v postelji. Znajo ljubiti globoko in močno.

December

Čustvene z eksplozivnim značajem. Premorejo veliko vztrajnosti, neustrašnosti, neodvisnosti, neposrednosti in k ciljem korakajo čez vse ovire. So zelo komunikativne, romantične ter dobre prijateljice. Niso ravno privržene varčnosti ter so izjemno temperamente, kar ne govori v prid njihovemu družinskemu življenju.