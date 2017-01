Kaj vas v letu 2017 čaka med rjuhami

Za nekatere se je uspešno obdobje v spolnosti že začelo, druge čaka kasneje v letu, prav za vsako znamenje pa prihaja čas, ki ga velja dobro izkoristiti.

Oven

Uživate v lovu, ste neposredni, domiselni, in ko vam je na voljo avantura, ne razmišljate preveč. Za zapeljevanje ne izgubljate časa in prisegate na adrenalinske izkušnje. Tako kot običajno tudi v letu 2017 postelja ne bo vaše glavno prizorišče, temveč bodo to zanimive lokacije (garderoba kluba, toaleta letala, avto …). Vaš libido bo najvišji maja, avgusta, tudi januarja se nad njim ne morete pritoževati. V teh obdobjih boste zagotovo našli osebo, ki bo potešila vašo spolno lakoto. Na to, da je morda vezana, se ne boste kaj prida ozirali.

Najboljši parter: Najbolj nore trenutke boste doživljali z dvojčkom. Med vama bo silna telesna privlačnost.

Najslabši partner: Devica vas bo razočarala. Po prvem poljubu boste ugotovili, da med vama ni prave kemije.

Bik

Čeprav vam spolnost veliko pomeni, boste v nekem obdobju nekoliko zanemarili seks. Morda vas partner ne bo vzburjal kot nekoč, če ste samski, tedaj zagotovo ne boste iskali zveze. A ta obdobja bodo kratka in največ dogajanja se vam obeta v januarju, februarju in novembru. Seveda ob dobri hrani in glasbi ter v pravi družbi.

Najboljši partner za vas bo riba. Skupaj tvorita popolno kombinacijo razvajanja, telesne strasti in fizične privlačnosti.

Najslabša izbira: Ne obetajte si veliko od strelca. Morda boste preveč pričakovali in se boste na koncu počutili kot objekt za zadovoljevanje njegovih spolnih želja.

Dvojčka

To bo za vas leto spolnih avantur, norih zabav in novih poznanstev. A druga stran vas lahko osvoji le z inteligenco in humorjem. Ne glede na to, ali ste samski ali vezani, se utegnete zaplesti z nekom mlajšim od vas, za kar bodo najboljši meseci maj, julij in november. Ubežite dolgočasju, tudi v zakonu.

Najboljši partner za vas bo oven, ob katerem boste hitro izgubili glavo in boste zaradi njega lahko na kocko postavili vse, kar cenite.

Najslabši partner: Kozorog, saj vas bo s svojimi zahtevami in visokimi pričakovanji dobesedno dušil.

Rak

V postelji ste najboljši takrat, ko čutite da ste resnično ljubljeni. Tedaj ste pripravljeni na vse. To leto vas bo zaslepila strast ene osebe, v katero se boste zaljubili, a boste o tem raje molčali. Z njo boste okusili spolnost, kakršne še ne poznate, in priznali si boste, da uživate. A usodna bosta zadnja dva meseca leta, ko se bo pojavil nekdo, ki vas bo resnično osvojil in ljubil, vi pa boste v dvomih, komu predati srce.

Najboljši partner: Druženje s strelcem bo odprlo nove poglede na spolnost. Povsem vas bo prevzel in pustil brez diha.

Najslabši partner: Tehtnica. Ob njej se boste počutili izkoriščeni in zanemarjeni.

Lev

Samskim bo že pošteno dolgčas in boste vse moči uperili v iskanje sorodne duše. Srečo boste preizkusil na zmenkih, spletnih omrežjih, plesih in drugih zabavah. A uspeh vam lahko obeta naključno srečanje na cesti. V vašem spolnem življenju mora biti drama, seks je za vas ventil in najbolj se boste sproščali v avgustu in oktobru. Tedaj vas bo seksapil nekoga povsem prevzel.

Najboljši partner: Vonj, hoja in gibi raka bodo prebudili vaše hormone. Poletje lahko obeta več kot sam seks.

Najslabši partner: Ne predajte se skušnjavi in ne spustite se v zvezo s poročeno osebo, zlasti ne, če je rojena v znamenju ribe. Dober seks ni dovolj za srečo in razumevanje.

Devica

V seksu radi premikate meje in ni vas sram ničesar, največ sreče pa se vam letos obeta v maju, nekoliko manj v septembru in oktobru, a tudi konec leta s tega vidika ne bo slab. Naključno srečanje bo v vas prebudilo močna čustva, zaradi katerih boste lahko zapustili sedanjo zvezo.

Najboljši partner: Zagotovo škorpijon. Ta bo zagotavljal užitek in hkrati močna čustva.

Najslabši partner: Lev. Začetek obeta dober seks, a na dolgi rok bo vajina zveza polna podcenjevanja in čustvene agresije.

Tehtnica

Vaša domišljija je tudi pri zapeljevanju neustavljiva. Bolj kot v penetraciji se kaže v predigri. Najbolj namreč cenite spolno napetost. V letu, ki se je ravno začelo, boste imeli veliko ponudb in priložnosti, morda boste skočili celo čez plot, če vas bo partner zapostavljal ali če vam bo nekdo res zmešal glavo. Najpestrejše bo od septembra do konca leta. Tedaj boste uživali brez meja in predsodkov.

Najboljši partner: Bik. S svojimi dotiki vam bo znal dvigniti temperaturo, zaradi njega boste pripravljeni postaviti vse na kocko.

Najslabši partner: Lev. Romanco z njim boste kmalu obžalovali, saj boste imeli občutek, da vas je izkoristil.

Škorpijon

Spadate med najstrastnejše osebe, v seksu za vas ni tabujev in meja, uživate v igricah in uporabi igračk, spolne prakse so za vas vse dovoljene in morda boste nekaj časa sedeli na dveh stolih. Vsaj vse do marca, ko bosta osebi druga za drugo izvedeli in boste v neprijetni situaciji. Tedaj boste mogoče vendarle spoznali, da ni vse v seksu, in v drugi polovici leta zapluli v miren pristan.

Najboljši partner: Tehtnica. Povezali vaju bosta močna telesna strast in skrivnostna čarovnija. Zvezo bosta skrivala.

Slab partner: Vodnar. Ob njem boste hladni. Morda bosta šla do konca, vendar brez prave strasti in žara.

Strelec

Lansko leto niste bili ravno na višku s spolno energijo, kar se bo letos nekoliko spremenilo in poleti se boste morda spustili v avanturo s tujcem, v večjo ljubezen pa se lahko spremeni srečanje z nekom iz šolskih dni. Ob njem boste zacelili čustvene rane iz bližnje preteklosti.

Najboljši partner: Vodnar. Druga za drugega bosta neustavljivo privlačna.

Najslabši partner: Bik. Med vama ne bo prave privlačnosti, in čeprav imata veliko skupnih interesov, vama ne bo uspelo.

Kozorog

Ste zmerni in zadržani, a le dokler kdo res ne prebudi vaše strasti in se vas dotakne na pravi način. Prisegate na dolge zveze in ne verjamete, da je sosedova trava vedno bolj zelena, temveč negujete svojo. Največ se vam obeta v januarju. Priložnostno srečanje na poti ali v drugem mestu se bo začelo s kavo in končalo v postelji. V februarju si boste dovolili malo več tvegati, a vendar boste spoznali, da vam druga stran kaj več od seksa ne da, zato boste sorodno dušo iskali naprej.

Najboljši partner: V postelji bosta enakovredna z bikom, skupaj bosta prebujala strast.

Najslabši partner: Izogibajte se ovnu, njegov neposredni pristop vam ne bo všeč, zdel se vam bo žaljiv in neprimeren.

Vodnar

Potrebujete mentalno stimulacijo in zanimivo besedno predigro. Seks se pri vas začne s komunikacijo. Letos pa bi lahko bilo tudi drugače. Spoznali boste ljudi, ob katerih boste pozabili na svoja načela. Seksali boste z nekom, ki sicer nikoli ne bi prišel v vaš ožji izbor. Veliko zanimivih odkritij in vročega spogledovanja se vam obeta v januarju in februarju.

Najboljši partner: Strelec, ob njem se boste izgubili v oazi užitkov.

Najslabši partner: Izogibajte se raku. On bo seks razumel kot nekaj globljega, tega pa mu vi ne boste mogli dati.

Ribi

Ste simpatični in nežni v zapeljevanju. Sanjarite o tem da bi se ljubili z znano osebo, vaš romantični duh nima meja. Spolne partnerje izbirate po intuiciji, ki vas običajno ne razočara, in tudi letos vas ne bo. Že januar je za vas dober, v njem je veliko zabave in spolnih užitkov, morda se boste zaljubili. Podobno bo tudi februarja, tudi v njem se vam obeta vroč seks. Pritegnila vas bo nežna oseba, ki vam lahko tudi materialno veliko da.

Najboljši partner: V objemu leva boste pozabili na ves svet, saj bo z vami ravnal, kot si zaslužite, vi pa samo uživajte brez meja.

Slaba izbira: Dvojček. Preveč sta si različna. Preveč govori in premalo molči ter ima za vaša vaša merila preskromno domišljijo.