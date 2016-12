Kaj vam sporočajo magična bitja?

Lahko se vam na primer dogaja, da že od otroštva obožujete katerega od njih, pa vam ni jasno, zakaj vam je tako pri srcu. Veste samo, da je nekaj med vama. In verjetno imate prav, saj imajo ti simboli, magična bitja ali predmeti, oblikovani po njihovi podobi, za vas resnično globlji pomen, pa naj bodo to angeli, samorogi ali navadni vrtni palčki, ki jih obožujete. Prinašajo namreč prav posebno sporočilo …



Angeli



Božji glasniki se običajno pojavijo, kadar preživljamo težke čase, smo občutljivi in ranljivi. Radi bi nas zaščitili in vodili k rešitvi. V njihovem objemu, kadar smo v stresu in popolnoma iz sebe, najdemo uteho in mir. Z nami in ob nas so vedno tudi naši angeli varuhi, ki nas spremljajo v duhu in nam pomagajo krmariti skozi življenje v naši zemeljski obliki. Včasih nas tudi zaščitijo pred nesrečo, nas na primer dobesedno potegnejo nazaj na pločnik pred drvečim avtomobilom.



Kerubi



Običajno jih boste prepoznali kot nekoga, ki je videti otročji, ima otroški obraz in že na daleč izžareva nedolžnost. Največkrat se pojavijo v podobi Kupida, glasnika ljubezni in romantike. Kadar se nam ta prikaže v sanjah, to lahko napoveduje tudi nosečnost. Ker simbolizirajo otroka, vam lahko sporočajo ne le obljubo o ljubezni, ampak tudi to, da se morate sprostiti in ne jemati vsega preveč resno. Poiščite otroka v sebi in se prepustite igri življenja.



Zmaji



Tisti, ki vas privlačijo podobe in kipci zmajev ali o njih velikokrat sanjate, se morate vprašati, ali bi se morali še bolj posvetiti svojim duhovnim zmožnostim. Verjetno imate dvome o svoji duhovnosti. Zmaj namreč simbolizira neverjetno moč narave, ki se ji ne moremo upreti, in napoveduje spremembo.



Vilinci



Pojavljajo se v človeški podobi, vendar nikakor niso mali ljudje. Prikazujejo se v trenutkih, ko potrebujemo, po domače povedano, brco v rit, kadar smo ujeti v neko rutino. Sporočajo nam, da smo preveč resni in je življenje lepo, da ni treba vsega jemati tako resno. Včasih ti navihanci prav radi ponagajajo resnobnežem. In lahko se vam zgodi, da boste tisti, ki se ne morete ločiti od svojega dela in se sprostiti, zaman iskali kakšne pomembne dokumente. Na delu so bili nagajivi palčki, ki so vam jih skrili in vam s tem povedali, da ste preveč zakopani v delo. V takšnih trenutkih se ustavite in pomislite, ali imajo morda prav?

Vile

Prebivajo v gozdovih in skritih kotičkih vrtov. Pomenijo vrnitev k naravi, ukvarjanje z njo in sporočajo, da moramo spoštovati in varovati vse, kar nam daje narava. Le redko jih imamo priložnost resnično videti, saj se znajo dobro skriti, jih pa zato večkrat slišimo, kako se hihitajo. So hitre, in če že imamo srečo, da jih vidimo, se to zgodi tako hitro, da izginejo, še preden nam uspe pomežikniti. Obožujejo otroke, so igrive in nam včasih ponagajajo tako, da skrivajo avtomobilske ključe ali nakit.



Samorogi



Njihov rog simbolizira odpiranje tretjega očesa, so znak intuicije, ki jo razvijamo s pomočjo vizualizacije. Sporočajo nam, da se moramo posvetiti sebi, naj meditiramo in raziščemo globine svoje duše. So elegantni, lepi, mogočni in skrivnostni. Pojavljajo se tudi, kadar smo ranljivi in potrebujemo zdravilno energijo. Kadar koli potrebujete pomoč pri meditaciji ali se želite naučiti vizualizacije s pomočjo tretjega očesa, preprosto povabite samoroga v svoje sanje.



Feniks



Zagotovo je največji simbol smrti in ponovnega rojstva. To, da vas obišče v sanjah, lahko pomeni tudi nekaj dobrega. Če se vam prikaže, ko sanjarite podnevi, pa lahko to napoveduje, da se boste kmalu znašli pred oviro, vendar jo boste z njegovo pomočjo tudi uspešno premagali.



Škrati



V legendah in pripovedkah nastopajo kot varuhi zemljinih zakladov, zato se vam po tistem, ko ste začutili navzočnost palčka ali ga celo videli, lahko zgodi, da boste v dar dobili ali našli kristal ali poldragi kamen. Živijo pod zemljo, v rovih in jamah, ali pod skalami, veliko ljudi pa zbira njihove figure in z njimi krasi vrtove. Če imate doma kamen ali kristal, ki ste se ga naveličali in ne veste, kam z njim, ga zakopljite v bližino kakšnega rova ali pod hrast – in zanj bodo poskrbeli škrati.