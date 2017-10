Kaj sporoča barva avtomobila

Z barvami, ki jih izberemo, sporočamo, kdo smo, zato je še kako pomembno, avtomobil katere barve vozimo.

Bela: Lastnice belih avtomobilov sporočajo, da sledijo modnim smernicam in imajo rade organizirano, izčiščeno življenje z jasnimi pravili. Ne okolišijo, vse želijo imeti črno na belem.

Rdeča: Je barva strasti, aktivnosti in vitalnosti. Z rdečim avtomobilom želite biti opažene in sporočate, da ste sproščene, impulzivne in uživate življenje, ki ga vodijo smeh in čustva.

Srebrna: Nakup srebrnega avtomobila je varna izbira, s katero kažete, da ste preprosta in praktična oseba, ki ne želi izstopati. Nagnjeni ste k duhovnosti.

Črna: Avtomobile te barve izbirajo ženske, ki v življenju dosegajo cilje. So samozavestne, zrele in preudarne, njihov slog pa je nadvse eleganten. Težava je le v tem, da so lahko stroge in nepopustljive.

Oranžna: Ženske, ki se ne ozirajo na mnenje drugih, prisegajo na svoj slog in želijo biti drugačne, vozijo oranžne avtomobile, ki po cesti pogosto poplesujejo v ritmih njihove najljubše glasbe.

Rumena: Ta barva izžareva energijo in sonce, zato so rumeni avtomobili znanilci spontanih in sproščenih ljudi, ki radi sklepajo nova prijateljstva in obožujejo nakupovanje. Življenje vedno zajemajo z veliko žlico.

Modra: Ljubiteljice vode so nepredvidljive, nežne in zasanjane, zato izbirajo modre avtomobile. Njihovo življenje ni nikoli načrtovano, zato tudi pogosto zamujajo.

Zelena: Zeleni avtomobili sporočajo, da so njihove lastnice umirjene, družbeno odgovorne ljubiteljice narave, zato jih boste prej kot v prenatrpanih lokalih opazili, kako se zabavajo na piknikih. Skrbijo namreč za svet in naravo.