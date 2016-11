Kaj se zgodi, ko se prepiramo?

Zakaj se prepiramo različno in kako lahko vendarle najdemo skupni jezik, je raziskovala dr. Marianne J. Legato, dr. med., ki je celotno kariero posvetila raziskovanju razlik med moškimi in ženskimi možgani.

Njena teza je, da učinkovito komunikacijo med prepirom ovirajo nekateri osnovni možganski procesi. »Najprej se poveča dejavnost v amigdali, delu možganov, ki nadzira čustva, medtem ko se zmanjša dejavnost v frontalni skorji, delu možganov, ki je zadolžen za racionaliziranje in reševanje problemov. Zato s težavo ostanemo pri bistvu ali oblikujemo razumljive in jasne argumente; govorimo namreč s srcem, ne z glavo,« pravi Legatova.



Dogajanje v možganih, kadar smo jezni, je pravzaprav zelo podobno temu, kar se v njih dogaja po orgazmu. V obeh primerih možgani delujejo proti nam. Naša čustva so razvneta, logika pa zamegljena. Ko izkusimo skrajno jezo, možgani sprostijo v krvni obtok številne hormone, pojasnjuje v svoji uspešnici Zakaj si moški ne zapomnijo, ženske pa nikoli ne pozabijo? (Meander).



Pravila za boljše sporazumevanje med spoloma



Komunikacija je osnovna valuta razmerja, zato pomaga, če si prizadevamo izboljšati pretok informacij med nami. Prvi korak je najti skupni jezik, ki ga uporabljamo, kadar moramo izmenjati informacije.



Sledi nekaj strategij, ki vam bodo v pomoč, ko boste hotele svojemu moškemu povedati nekaj, kar resnično želite, da sliši.



Vnaprej ga opozorite



Poslušanje je težje za moške kot ženske. Zato je koristno, svetuje dr. Legatova, da moškega vnaprej opozorite, da mu boste povedali nekaj pomembnega, kar želite, da sliši. Ko se morate resno pogovoriti z njim, ga prosite, naj posluša, in mu dajte vedeti (nežno in nekritično), da bo to resen pogovor na štiri oči.

Prosite ga za pomoč

Od partnerja v življenju ne smemo zahtevati, naj igra vlogo našega psihiatra in svetovalca. Partner vas ni dolžen poslušati v nedogled, to ni njegova naloga. Toda zakaj ga ne bi spoštljivo in lepo prosili, naj vam prisluhne: »Rada bi slišala tvoje mnenje o nečem, kar se mi je danes zgodilo v službi.« Morda boste presenečeni nad tem, kako pozorno se bo odzval na tako vljudno izrečeno prošnjo.



Izberite čas, ki bo ustrezal obema



Če od partnerja ne pričakujete nesebičnega razdajanja, boste prej dobili tisto, kar potrebujete. Vprašajte ga, ali ima čas za pogovor, ne pričakujte, da vam bo vedno in stoodstotno na razpolago. Presenečeni boste, kako se vam bo posvetil, če ne izsilite, da je to v trenutku, ki ustreza samo vam.



Ne poskušajte tekmovati s tistim, s čimer se partner trenutno ukvarja



Vemo, da moški niso tako dobri v večopravilnosti kot ženske. Če načnete pogovor, kadar gleda televizijo, ne boste dobile njegove popolne pozornosti. Tega se zavedajte in ne izsiljujte njegove pozornosti, ampak počakajte.



Začnite pogovor z nečim pozitivnim



Začnite približno takole: »V najinem razmerju se že dolgo ponavlja določena težava. Verjamem, da jo lahko rešiva, zato bi se rada posvetovala s tabo, kaj se ti zdi najboljša rešitev.« Šele nato mu povejte težavo. Partner bo z veseljem prisluhnil, ko ga boste prosili za mnenje.



Ne bojte se prositi za tisto, kar hočete



Vsi želimo rešiti težavo, ko nam jo nekdo predstavi. Žal pa rešitev ni vedno tisto, kar potrebujemo ali si želimo. Včasih želimo samo sprostiti čustveno napetost ali razpravljati o možnih rešitvah, preden se odločimo za eno. Drugič pa preprosto iščemo pomoč pri odločitvi. Zato že na začetku pogovora povejte sogovorniku, kaj želite od njega. Tako se bo laže odzval na način, ki vam bo ustrezal.



Na glas povejte, kaj mislite



Povejte, kar mislite – na glas! Z besedami izrazite, kaj potrebujete, čeprav se vam zdi, da so vaši neverbalni znaki kristalno jasni. Če vas partner vpraša, kaj je narobe, vi pa odgovorite, da ni nič, je velika verjetnost, da vam bo verjel. To ne pomeni, da mu ni mar za vas, morda prav nasprotno. Poleg tega velja, da ko so moški zaradi nečesa vznemirjeni, se radi umaknejo v samoto, zato bodo morda mislili, da vi delujete enako, in vas pustili pri miru. Če boste začeli jasno izražati svoje misli, boste hitro opazili občuten napredek v komunikaciji.



Prikrojite vsebino pogovora



Moške in ženske zanimajo različne stvari, posledica česar so včasih komunikacijski nesporazumi. Preprečimo jih lahko tako, da prikrojimo sporočilo na način, ki bo ustrezal prejemniku. Morda ga preprosto ne zanima tema, o kateri govorite, zato prihranite pogovore o oblekah in torbicah za prijateljice.



Kratko in jedrnato



Moškemu lahko uspešneje prenesemo sporočilo, kadar se potrudimo govoriti v jeziku, ki ga zlahka razume. Po vrstnem redu, kratko in jedrnato povejte, kaj želite. Če hočete, naj nekaj naredi, jasno in preprosto opišite, kaj mora storiti.



Držite se teme



Toliko prepirov s partnerjem se oddalji od teme. Ko si jezen, ti v hipu pride na misel še tisoč drugi stvari, ki so te ujezile ali prizadele v razmerju, poudarja dr. Legatova. Potrebujemo veliko samonadzora, da ne začnemo ponavljati starih obtožb, ki nimajo ničesar s tem, kar je zanetilo prvotni prepir, saj lahko očitki za nazaj zelo škodujejo razmerju. Predlaga, da poskusite omejiti razpravo ali prepir na težavo, ki v tistem trenutku zahteva rešitev.



Verjemite tistemu, kar slišite



Če vam moški pove, da trenutno nima veliko časa in energije za resno razmerje, mu verjemite. Če vam pove, da zaradi vas ne bo zapustil družine, prav tako. Ne iščite izgovorov, kako je kaj mislil, in si ne delajte utvar, da si bo premislil in bo z vami. Ženske namreč pogosto slišimo le tisto, kar želimo, ne pa tistega, kar je res povedano. Zaključite pogovor, preden je končan



Še en vzrok za nesporazume je, da imamo različno mnenje o tem, kdaj bi se moral pogovor končati. Ženske so boljše v tolmačenju izrazov in telesne govorice, zato vemo, kdaj postaja zdolgočasen in nepotrpežljiv. Morda ste se vi ravno ogreli, toda če opazite te partnerjeve znake, je bolje zaključiti. Nihče ni v najboljši koži, kadar je utrujen, in moški imajo poleg tega manj vzdržljivosti za pogovor kot ženske.

Marianne J. Legato je mednarodno znana doktorica medicine in svetovno priznana strokovnjakinja na področju medicine, temelječe na razlikah med spoloma. Kot specialistka za bolezni srca in ožilja si je leta 1992 s knjigo na dano tematiko prislužila prestižno nagrado blakeslee, ki jo podeljuje združenje American Heart Association. O odkritjih na področju spolno pogojene medicine predava tako stroki kot laikom po vsem svetu. Širša javnost jo je med drugim spoznala v priljubljeni oddaji Oprah Winfrey. Teza Legatove je, da obstaja bistvena biološko-fiziološka različnost med moškimi in ženskami, zaradi katere bi moralo biti zdravljenje posameznih bolezni spolno pogojeno.

Preprosto nehajte govoriti



Povejte, kar imate povedati, čim bolj kratko in jedrnato, nato pa prenehajte. Nehajte govoriti, nehajte razmišljati, nehajte si prizadevati za odziv. Preprosto nehajte.



Naredite povzetek



Oblikujte svojo prošnjo ali predlog tako, da ne bo zvenel kot še ena kritika. Če povzamete dolge minute prepiranja v en ali dva jedrnata povzetka, je več verjetnosti, da bo ostal spomin na pogovor svež pri obeh.



Pogovorite se s prijateljico



Osamljeni smo, kadar bi radi nekaj delili z osebo, ki je to niti najmanj ne zanima. Morda se sliši preračunljivo, toda dejstvo je, da človek potrebuje različne stvari od različnih ljudi ob različnem času. Če ste včasih osamljeni v sicer dobrem zakonu, razmislite o nečem ali nekom, ki se bo z veseljem odzval na vašo potrebo po pogovoru.



In še zadnji nasvet …

Bodite potrpežljivi.