Jutri nastopi supermlaj, ki ima prav posebno moč

Pogled na jasno nočno nebo je v teh dneh prav posebej razveseljiv. Zaradi bližajočega se mlaja je videti nešteto zvezd. A prazna luna, ki bo nastopila jutri, nima izjemnega učinka le na nočno nebo, temveč tudi na dogajanje na našem planetu. Obeta se nam namreč mogočen supermlaj, ki bo nastopil v znamenju dvojčkov v četrtek, 25. maja, ob 21.45.

Kaj to pomeni?

Kot vsak mlaj tudi jutrišnji pomeni začetek nečesa novega. Vendar vse novosti pridejo do izraza le, če je staro urejeno in očiščeno. Energija, ki jo morate do tedaj očistiti, je posledica dogajanja ob polni luni tega meseca, ki je bila 10. maja. Ta je bila v znamenju škorpijona in zato izjemno intenzivna, zato je mnoge spomnila na neprijetne stvari, ki bi morale biti predelane že pred časom. Zazrite se vse do lanskega avgusta in pomislite, kaj vse se vam je od tedaj dogajalo.

Nekatere zadeve so sedaj vrnile zgolj zato, da se z njimi dokončno spopadete, jih rešite in tako dodobra izkoristite vse pozitivne vplive supermlaja.

Intenzivna čustva

Ker je v znamenju dvojčkov, predstavlja dvojno energijo, zato bodo naslednji tedni lahko zelo intenzivni. Vpliv mlaja bo občutiti zlasti na čustvenem področju, hkrati pa bo luna pobrskala po vaši podzavesti in prinesla na plano vse, kar se skriva v njej, ter vas s tem prisilila k spremembam na najbolj skritih ravneh. Hkrati boste veliko pozornosti namenjali intuiciji in duhovnim platem življenja.

Komunikacija s sabo in svetom

Dvojčka veljata za komunikativno znamenje, zato boste pozorni na to, kako komunicirate s seboj in svetom, se večkrat prepustili miselnemu toku in lažje premagovali neprijetne misli, ki neredko vodijo v čustveno, mentalno in fizično zgorelost. Ob prazni luni v dvojčkih se bodo odprli drugačni pogledi na stvari, pozitivne misli bodo prevladale nad negativnimi in vam zagotovile dobro počutje.

Izkoristite torej posebno moč tokratnega luninega mlaja, spremenite tokove svojih misli, jih očistite ter obvladajte. Z obvladovanjem miselnih tokov bo lažje obvladovati življenje in premagovati negativne energije. Prav tako lahko svežo in intenzivno energijo lune uporabite za uresničevanje želja, le nekaj dni počakajte, da se vplivi mlaja nekoliko ustalijo, misli umirijo in bo pogled v prihodnost jasnejši, cilji pa, tudi zaradi supermlaja, lažje dosegljivi.