Jedilnik po priporočilu zvezd

Prehrana, ki ustreza energičnemu ovnu, ne prija počasnemu biku. Dvojčki in vodnarji pogosto preskakujejo obroke, kar pa ne velja za ribe, rake in tehtnice. Če boste upoštevali, kar vam o jedilniku svetujejo zvezde, boste živeli bolje in lažje izgubljali kilograme.

Oven

Imate hitro presnovo, vedno ste v gibanju in neradi izgubljate čas za pripravo hrane. Če se odločite za hujšanje, prisegate na diete, ki hitro pokažejo svoje rezultate, zaradi zdravja in vitke postave pa pogosteje jejte manjše obroke ter si večkrat privoščite razne goste juhe s korenjem, bučami in ingverjem.

Bik

Res je, da premorete dovolj potrpljenja za diete, ki obljubljajo uspeh na dolgi rok, a pogosto jih prekršite z obroki tedaj, ko večina že spi. Prav tem bi se morali odpovedati, saj obremenjujejo vašo počasno presnovo. Pijte več vode, ko vas zagrabi lakota, posegajte po sadju, suhem ali svežem, ter si privoščite več mlečnih napitkov in jajc.

Dvojčka

Za kuhanje nimate potrpljenja, ste dinamični in hitri ter le redko dolgo zdržite na enem mestu. Težko usvajate načela zdrave prehrane. Radi preizkušate nove diete, ki zagotavljajo hitre rezultate, in če teh ni, odnehate. Jejte več sadja in zelenjave.

Rak

Zaradi pogostih sprememb v razpoloženju uteho velikokrat iščete v hrani in vaša teža pogosto niha iz ene skrajnosti v drugo. Potrudite se in poiščite druge tehnike sproščanja. Na jedilnik pa pogosteje umestite ribe, perutnino, sveže sadje in zelenjavo.

Lev

Ste gurman in vendar veste, kdaj se morate ustaviti. Namesto klasičnim dietam pozornost vsak dan posvečate zdravim in svežim živilom. Radi imate perutnino, ribe, sveže solate in sveže sokove. Kadar pa se vendarle pregrešite, si naslednji dan privoščite sadni dan, kar za vas ne bo težko.

Devica

Hrana vam najbolj diši, kadar ste pod stresom, nervozni ali neprespani. Ustrezajo vam diete na osnovi organskih živil in vegetarijanska hrana. Jejte več manjših obrokov, v katerih bodo prevladovali žita in stročnice.

Tehtnica

Uspeh vaše diete temelji na podpori partnerja oziroma ljudi, ki jih imate radi. Za kakršno koli se boste odločili, brez tega vam ne bo uspelo. Sicer pa bi moralo biti na vaših jedilnikih več rib in sveže zelenjave. Prav na te namreč največkrat pozabite.

Škorpijon

Lahko prenesete dolgoročne diete, metabolizem pa pospešite z uživanjem zeliščnih čajev in druge brezalkoholne tekočine med obroki. Uživajte več česna in se izogibajte rdečemu mesu, čokoladi, kavi, soli in alkoholu.

Strelec

Vaši odvečni kilogrami izvirajo iz obilnih zalogajev. Res je, da se veliko gibate, a vendarle ne dovolj, da bi sproti porabili vso z obroki zaužito energijo. Večkrat posegajte po živilih, bogatih s kalcijem in žiti, posebno dieto pa naj na podlagi vašega življenjskega sloga za vas izdela prehranski strokovnjak.

Kozorog

Niste ljubitelj diet, hitro pa lahko spremenite svoj način prehrane. Vaš metabolizem je počasen, zato obvezno jejte zajtrk, večkrat si privoščite nemastno meso, ribe ter sadje in zelenjavo.

Vodnar

Težko se odločite za spremembo hrane, lažje pa gre, če se vam na dieti pridruži član družine ali prijatelj. Vaša teža pogosto niha, zato bi morali biti pozornejši in jesti več surove zelenjave, žit ter kislega mleka in jogurta.

Ribe

Diete vam ne ustrezajo: ali se prenajedate ali stradate, s hrano pa rešujete čustvene težave. Potrudite se in pijte več vode ter jejte več sveže zelenjave in rib. Obroke uživajte vedno ob isti uri, s seboj pa nosite oreščke, ki vam bodo prišli prav, kadar bi nekaj radi prigriznili kar tako, ker ste žalostni ali vam je dolgčas.