Je res tako narobe, če si želimo biti sami?

V resnici to, da se prepustite potrebi po odmiku in samoti ter si dovolite biti sami, prinaša kup dobrih reči. Veliko več boste imeli energije, ki jo sicer porabljate za odnose z drugimi, in naenkrat boste spoznali, da rastete kot oseba, saj imate več časa za razmišljanje o svojih čustvih, željah, vzorcih in prepričanjih. Saj veste, tudi če greste na sprehod s polno glavo težav, pridete nazaj nasmejani, pomirjeni, rešitve pa se porodijo kar same od sebe. In katere so še druge čudovite stvari, ki se vam lahko zgodijo, ko začnete uživati v samoti?



Napolnili se boste z energijo



Včasih nas ljudje okrog nas neznansko utrujajo. Saj veste, Jean-Paul Sartre je v drami Za zaprtimi vrati celo zapisal, da so pekel ljude okoli nas. Pogovori, pregovarjanja, paziti moramo na izrečene besede, da koga ne prizadenemo, vsi pričakujejo, da jih bomo osrečili, vedeli, kaj potrebujejo, obremenjujejo nas s svojimi težavami, nenehno nam zvoni telefon in podobno … Zdi se nam, da bomo eksplodirali. To, da smo ves čas povezani oziroma v odnosih z drugimi, je utrujajoče, naporno in po tem nismo več sposobni jasno misliti. Umaknite se stran in si privoščite čas, ko ste lahko le s seboj. Napolnili se boste z energijo, odmor pa vam bo koristil tudi, da boste lahko bolj osredotočeni in imeli čistejše misli.



Spoznali se boste



Življenje je postalo eno samo divjanje. Ure, dnevi, tedni in leta gredo mimo nas, in še preden se dobro zavemo, smo ujeti v rutino. Nimamo niti toliko časa, da bi v miru sedli in razmislili, kaj od življenja sploh želimo in pričakujemo. To, da se osredotočimo nase, na svoja čustva in želje, pa je ključnega pomena za to, da živimo, kot si želimo. Nekaj dni samote bo zagotovo blagodejno vplivalo na to in vam dalo priložnost, da na novo zastavite svoje življenje.



Bolj boste samostojni



Več časa boste preživeli sami, bolj si boste zaupali in začeli celo uživati v tem. Vse to vodi v večjo samostojnost, drugi vam bodo teže prišli do živega. Začudeni boste nad tem, kako ste bili recimo v preteklosti nesrečni, če ste ostali brez družbe ali kaj opravili sami. Izgubili boste željo po nenehni komunikaciji in vznemirjenju, ki ga prinašajo odnosi. Umirili se boste v popolnem zadovoljstvu s seboj in svojim svetom.



Vaša čustva bodo prva



Velikokrat se ukvarjamo z drugimi in tem, kaj si mislijo, ali jih bomo užalili, kako jih bomo razveselili in podobno. Nenehno moramo biti pozorni, kar je zelo naporno, včasih lahko zaradi tega celo izgubimo stik s seboj. Ko boste več časa preživeli sami s seboj, vam bo postalo kristalno jasno, kaj je tisto, kar vas osrečuje, jezi, in kaj vas žalosti. Končni rezultat bo, da boste sebe začeli bolje razumeti, pa naj se to sliši še tako nenavadno. Poskusite, hitro vam bo jasno.



Samota spodbuja produktivnost



Več ko nas je, bolje je, se glasi stari rek, čeprav to ne drži vedno. Res je, da je družba drugih ljudi zelo zabavna, vendar lahko resno vpliva na našo produktivnost. Odvrača nas od dela, zato je samota zelo dobra rešitev, kadar se moramo posvetiti kakšnemu projektu ali urediti stari za nazaj. Ko v miru opravimo svoje obveznosti, smo seveda spet veliko bolj odprti za druženje in nove zgodbe, ki prihajajo v naše življenje prek drugih ljudi.



Ne boste več iskali potrditve



Ljudje smo večinoma narejeni tako, da preden se odločimo za nov korak, iščemo znak oziroma zagotovilo, da se odločamo prav. In ko se že enkrat odločimo, še nekaj časa pri drugih iščemo potrditev, da smo storili prav. Seveda je včasih pametno poiskati nasvet, vendar pa je dobro vedeti, kdaj je to zares nujno. Tudi za to je samota dobra stvar. Razvijamo namreč svojo intuicijo, začenjamo verjeti vase in posledično v svoje odločitve.



Občutili boste manj pritiska



Samota prinaša nepopisen občutek svobode, ker se vam ni treba več opravičevati za svoja dejanja in občutke. Ne boste se več ukvarjali s tem, ali bodo drugi pravilno razumeli ton vaših besed ali vas bodo obsojali. Kadar ste sami, ne morete nikogar prizadeti ali razjeziti. Počnete lahko, kar koli želite, se postavite na prvo mesto in ignorirate vsa družbena in družabna pravila, ki vas sicer obremenjujejo.



Začeli boste uživati



Življenje so kompromisi. Vedno obstaja nekdo, ki se mu morate prilagajati in z njim usklajevati svoje želje. Pomislite, da je vsak dan okoli vas kup ljudi in vsi od vas zahtevajo, da ste pozorni tudi na njihove potrebe. To, da se odločite, da boste več časa preživeli sami, je za vas in vaše potrebe najboljša odločitev. Nikakor se vam ni treba več ozirati na druge in končno lahko začnete uživati v tistih rečeh, ki vam pomenijo veliko. Če vam ugaja, ste lahko celo ves dan doma v pižami in gledate televizijo – ali pa poslušate svojo najljubšo glasbo. Ste popolnoma sami svoj šef.



Imeli boste boljše odnose



Čas, ki ga preživite s seboj, vam lahko prinese spoznanje, da se imate prav tako lepo. To pa je tudi ključ do razumevanja z drugimi, saj izžarevate samozavest in srečo, ki sta predpogoj za uspešne odnose. Lahko bi rekli tudi, da v samoti postavljate svoje temelje.