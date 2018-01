Izračunajte si srečni dan

Najprej seštejte številke v svojem rojstnem datumu, in sicer tako, da dobite enomestno število. Če ste rojeni 5. marca 1980, seštejete: 5. 3. 1980 = 5 + 3 + 1 + 9 + 8 + 0 = 2 + 6 = 8. Potem seštejte številke v datumu dneva, ko boste sprejemali odločitev. Če je to 15. september 2015: 15. 9. 2015 = 1 + 5 + 9 + 2 + 0 + 1 + 5 = 2 + 3 = 5. Seštejete obe dobljeni številki: 8 + 5 = 1 + 3 = 4. Preberite torej pojasnilo pod 4.



Dan številka 1: Rešite lahko vse težave, ki so se nabirale, dan je dober za nadaljevanje nedokončanih zadev. Ne bo vam težko zavihati rokavov in doseči cilja, posebno ugodne pa so energije za finance in podpisovanje pogodb.



Dan številka 2: Izpustite pomembne odločitve, tudi vse tisto, kar ste načrtovali prej. Posvetite se analizi in načrtovanju. Bodite previdni, saj lahko sledijo neverjetni preobrati in lahko je videti, kot da ne bo težav, na koncu pa gre vse narobe.



Dan številka 3: Odličen dan za dokončanje stvari, dogovorov, poslov, za izkoriščanje prijateljskih stikov, sklepanje družabništev, doseganje ciljev in rezultatov, ki zahtevajo ekipno delo. Vendar skupinsko delo prinaša tudi možnosti za spore, zato pazljivo izbirajte besede. Prehitri odzivi lahko prinesejo nasprotni učinek od želenega in vse se lahko obrne proti vam.



Dan številka 4: Precej neučinkovit dan, ki ga je bolje izkoristiti za počitek in hobije. Na področju dela in financ ne bo prinesel rezultatov, zato začetek projektov, pogovore o naložbah ali odločitve o naložbah, vlaganjih in podobnem raje preložite.



Dan številka 5: Srečen bo, če pripravljate kakšno presenečenje, se odpravljate na avanturo, si zaželite nekaj adrenalinskega. Dober je za nove začetke, lahko se začnete pogovarjati o novem poslu, stari dogovori pa prinesejo nepričakovan uspeh.



Dan številka 6: Povečana je nevarnost napak, prehitrih odločitev, lahko se dogaja veliko in zelo hitro. Posledično bo veliko pritiska in nevarnosti, da posli ostanejo nedokončani ali so naloge izvedene narobe. Raje se posvetite hišnim opravilom, družinskim obveznostim, izobraževanju.



Dan številka 7: Izvrsten dan za študij, ukvarjanje z umetnostjo in raziskovanje. Lahko dobite veliko odgovorov na vprašanja, ki se dotikajo vaših želja. Če ste se znašli v navidezno nerešljivi situaciji, je na ta dan največ možnosti, da se bo pokazala rešitev.



Dan številka 8: Vsi, ki boste sprejemali pomembne odločitve, bodite pripravljeni na to, da se bo vse odvilo izjemno hitro in bo vaš trud bogato poplačan. Vsi dogovori lahko prinesejo dober rezultat, dan je odličen za sodelovanje.

Dan številka 9: Odličen je za finančne transakcije ali če želite okrepiti ali obnoviti kakšen stik. Zaposleni v ustvarjalnih poklicih lahko na ta dan veliko dosežejo.