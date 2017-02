Intuitivni ljudje živijo drugače

»Sem vedela, da tega ne bi smela storiti!« Zveni znano? Vsakemu se kdaj zgodi, da si želi, da bi v določeni situaciji ali trenutku namesto razumu raje sledil občutku. Najpogosteje se tega zavemo, kadar tistemu občutku ne prisluhnemo, saj negativne posledice in občutke obžalovanja čutimo najmočneje. Imate v svoji sredi koga, za katerega se zdi, da mu gre vse kot po maslu? Da se vedno odloči prav in je vsakokrat uspešen? Ste kdaj pomislili, da ta oseba morda veliko močneje zaupa svoji intuiciji kot navadni smrtniki?



Ker smo naučeni, da mora naša desna polovica možganov – tista, ki je zadolžena za racionalno razmišljanje – usmerjati večino naših odločitev, se tega v večini tudi držimo. Po pravici povedano ni tako preprosto slepo slediti občutkom, zaupati v neko vero ali prepričanje, ki razen tistega notranjega udarca ob vaše srce nima posebne podlage. Ezoteriki pravijo, da imajo ljudje, ki zaupajo svoji intuiciji, eno zelo pomembno skupno lastnost. Zaupajo – sebi. In kako natančno se njihovo življenje razlikuje od življenja ljudi, ki racionalneje tehtajo odločitve?



Strast



Ljudje, ki imajo močno intuicijo, imajo skoraj vedno neko strast ali poklicanost, ki jih žene naprej. Intuitivnost v njih poganja ustvarjalnost, zato si skoraj ne morejo pomagati in so vedno in neprenehoma ustvarjalni. Vedno znova iščejo nove načine, kako bi jo izkazali.



Služba



Za karierne spremembe se v prvi vrsti ne odločajo zaradi višine plače ali honorarja, pač pa glede na uskladitev in harmonijo znotraj delovnega mesta. To pomeni, da zelo visoko na lestvico pomembnosti postavljajo odnose na delovnem mestu in ustvarjalno usklajenost s sodelavci.



Partner



Visokointuitivne osebe svojega partnerja izberejo glede na globok občutek, ki nima nobene povezave z videzom, premoženjem ali čim drugim. Najpogosteje si partnerja izberejo preprosto zato, ker je dobra duša.



Dom



Da bi si znova napolnili baterije, potrebujejo samoto in tišino, saj se ves čas zavedajo energije okrog sebe. Ravno zato jim je običajno prijetno živeti v bližini vode ali zelenja. Kadar se ne morejo podati v gozd, naravo poiščejo in pripeljejo k sebi, denimo v obliki šopkov, lesenih podstavkov...



Prijatelji



Ker se dobro poznajo, vedo tudi, v kakšni družbi se najbolje počutijo. Poleg tega vse tiste, s katerimi se povežejo, razumejo na globlji ravni in so zato njihova prijateljstva vedno globoka. Prav zato so njihovi prijateljski krogi majhni, a izjemno bogati, polni tesnih in toplih prijateljstev. Čeprav so za ljudi privlačni in jih k njim kar vleče, pa sami izbirajo prijatelje tudi po merilu, ki obljublja, da bodo v določenem odnosu bogateli in se razvijali.



Cilji



V povezavi s prijateljstvi se izkazuje tudi njihov najpomembnejši cilj. Želijo si biti boljši, kot so, rasti, se spreminjati in razvijati. Niso preveč tekmovalni, zanje je najpomembnejše merilo za oceno uspeha to, kako daleč so prišli in česa so se naučili.



Vrednote



Cenijo odkritost in poštenost, kar seveda pomeni tudi to, da se učijo iz svojih napak in iz vaših kritik. Prepričani so, da smo vsi tu zato, da bi se naučili kar čim več in čim bolje, spoštujejo modrost in izkušnje.



Uglaševanje



Kadar koli začutijo, da nekaj v njih ni uglašeno, se težave lotijo takoj. Hkrati pa poskrbijo, da se ves čas ukvarjajo s stvarmi, ki njihovega duha bogatijo in usklajujejo, pa naj gre za ustvarjalne delavnice, sprehode, jogo ali debatne skupine.



Sanje



Intuitivni ljudje se zavedajo, da so sanje pomembno okno v naš notranji svet in so tam pogosto zato, da bi nam pomagale razumeti svoje notranje dogajanje. S sanjami namreč raziskujemo svoje čustvene globine in neredko tudi občutke, ki jih sami na površju ne zaznavamo.

Vsi smo intuitivni



Zagotovo ste iz tega zapisa razbrali, da ima pravzaprav vsak priložnost zaupati svoji intuiciji in tako postati visokointuitiven. V resnici imamo prav vsi v sebi ta notranji glas. Le od nas je odvisno, ali mu bomo prisluhnili in kako pozorno ga bomo poslušali. Dovolite, da vas najde



Ko se ta čut naslednjič oglasi v vas, mu najprej dovolite, da pove do konca, preden začnete tehtati odločitev, ki je pred vami. Intuitivnost pomeni, da dovolite, da ste občutljivi za okolico, da sprejemate energijo iz okolja in jo vanj tudi vračate. Če ste preveč zaposleni ali se ne znate umiriti, boste tudi intuicijo težje slišali. Zato si vzemite čas, zadihajte, najdite trenutke zase, meditirajte, povežite se s svojimi mislimi in njim dovolite, da se povežejo z vašim telesom. Sledite svojemu notranjemu glasu, saj največkrat najbolje ve, kaj je dobro za vas.