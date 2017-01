Imate ob sebi karmično ali dušo dvojčico?

Naveličamo se ostajati v romantičnih odnosih, ki so udobni, a dolgočasni, naveličamo se odnosov, ki so po volji drugih, razvijamo se in tako spoznamo še drug tip odnosov, ljudi oziroma duš. Pravimo jim sorodne duše, karmične duše in duše dvojčice. Včasih v življenju spoznamo le eno, včasih nobene, včasih pa kar vse tri. Pogosto se zgodi, da ne prepoznamo, za katero vrsto duše gre, zato vam bomo predstavili vse tri.



Karmične duše



Največkrat so to prvi odnosi, v katere vstopamo, in so lekcija, ki nam je ni uspelo usvojiti v prejšnjem življenju. Ljudje, ki jih tako spoznamo, niso lahko breme niti ni to njihov namen, saj so nas prišli nečesa naučit, prišli so, da spremenijo naše življenje. Pogosto smo od teh odnosov odvisni, saj se vedno znova trudimo, da bi lepo zaživeli, a vedno znova nam to ne uspe. In ni treba, da nam uspe, ker nam karmični partner ni usojen za vedno. To je zelo težko sprejeti, ker običajno ne gre za pomanjkanje ljubezni ali kompatibilnosti, ampak gre za tisto nekaj, kar nam preprečuje, da bi stvari stekle, in najhuje, kar lahko storimo, je, da tega odnosa nočemo spustiti. Karmični odnosi nam resnično pridejo do živega in nas lahko dobesedno zastrupljajo, a njihov edini namen je, da pridejo v naše življenje in potem tudi odidejo.



Pogosto se mladi poročijo in ločijo ravno s svojim karmičnim partnerjem, čeprav bi morali drug drugega pustiti pri miru, včasih pa ti pari ostajajo v takšnem odnosu in se še naprej zastrupljajo. Lekcija, ki bi se je morali naučiti, je, da moramo biti dovolj močni, ko pride čas, da damo stvarem slovo, ne glede na vrsto odnosa, saj se ne bi smeli obsoditi nanj samo zato, da ga ne bi izgubili. Veliko ljudi izkusi karmične odnose in po predelanih lekcijah iz teh lahko preide na novo raven, to so sorodne duše.



Sorodne duše



Lahko gre za najlepšo vrsto ljubezni, preprosto in omamno, a hkrati tako zapleteno kot labirint. S sorodnimi dušami se največkrat ustalimo in se odločimo, da bomo z njimi zgradili skupno življenje, saj se z njimi počutimo enkratno povezane. To so ljudje, ob katerih se počutimo dobro in ki se nas znajo dotakniti na prav poseben način ali na prav posebnem nivoju. Kljub temu niso vedno lahek izziv, ampak saj konec koncev nobena duša ni z nami zato, da bi nam stvari naredila zgolj udobne. Pogosto se zato zmedemo, s katero imamo opraviti, saj se karmična duša od sorodne razlikuje po vrsti lekcije in po tem, kako nas uči.

Karmični odnosi običajno govorijo o tem, kako vidimo zunanji svet in druge, sorodne duše pa bolj pritegnejo notranjost in spoznanja o sebi, strahu, družbenih pritiskih, pogosto razmišljajo, ali so vredne ljubezni. Pritegnemo tisto vrsto duše, ki jo potrebujemo, s sorodnimi takoj začutimo neverjetno povezanost in dobimo občutek, kot da se poznamo od nekdaj. Prepoznamo jih tudi po tem, da v nas prebudijo potrebo po tem, da delamo na sebi, ne pa da se ukvarjamo z njimi ali celo z odnosom. Določene sorodne duše pridejo samo zato, da spoznamo svojo veličino in da nam pomagajo pri reševanju dvomov o sebi, da namesto tega začnemo iskati odgovore tako, da se razvijamo, rastemo in se bolj zavedamo samih sebe. Sorodne duše so tiste, ki nas imajo najraje, v nasprotju s karmičnimi, ki mislijo samo nase. Ti odnosi niso nujno romantične narave, ampak jih srečujemo na različnih področjih življenja, kjer se gibljemo. So kot družina, le da niso nujno krvno prepleteni. In čeprav je odnos s sorodno dušo navdušujoč in čudovit, se ne more primerjati z izkušnjo, ko se povežemo s svojo dušo dvojčico.

Duše dvojčice



Čeprav se o njih več govori šele v zadnjem času, je dejstvo, da obstajajo od nekdaj. Duše dvojčice so mešanica karmične in sorodne duše, kljub temu pa imajo tudi popolnoma druge lastnosti, ki le še bolj izzivajo naš ego in našo samopodobo. Z njimi nismo samo povezani na dušnem nivoju, ampak si delimo isto dušo. Gre v temelju za eno dušo, ki se je razdelila na dve snovni telesi. Ko jih spoznamo, na nas delujejo kot ogledalo – vse, pred čimer smo bežali ali kar smo zanikali, se nenadoma pojavi pred nami, a ne gre le za notranjost, gre za vse aspekte našega življenja. Ko gre za ljubimce, naš soočajo z našimi lastnimi strahovi in željami, v katere nas poriva naš ego. Vsem ni dano, da spoznajo svojo dušo dvojčico, če pa že jo, se to po navadi zgodi enkrat v življenju. To je ljubezen, ki jo doživimo le enkrat, vendar moramo biti pripravljeni na izmenjajoča se obdobja bežanja in lovljenja drug drugega, odvisno tudi od tega, na kateri stopnji duhovnega in osebnega razvoja sta posameznika. A ne glede na te izzive je sobivanje z dušo dvojčico mogoče, obstaja pa teorija o tem, da se to zgodi v našem zadnjem zemeljskem življenju.



Najpomembneje je, da nas vse vrste duš učijo, da jih je treba spustiti, če se želimo premakniti naprej. Karmične pridejo z namenom, da nas spremenijo, sorodne nas učijo, kako ljubeče postati najboljše, kar smo, duše dvojčice pa so tu, da nam pokažejo, da za ljubezen ni treba prositi niti se bati, da jo bomo izgubili. A kot poje slavni angleški pevec Sting: »Če nekoga ljubiš, mu daj prostost (If you love somebody, set them free)«, je resnica prav to, da moramo te ljudi spustiti. Če so pravi, če so nam namenjeni, se bodo vrnili. Če niso, pa so nas naučili še ene čudovite življenjske lekcije.