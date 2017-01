Horoskop: tak je vodnar

Od 20. januarja do 18. februarja je obdobje vodnarja. Rojeni v tem znaku se lahko pokažejo v dveh lučeh. Na eni strani so mirni in sramežljivi ter na drugi energični in ekscentrični. V obeh primerih gre za globoke mislece, ki radi pomagajo ljudem. Pri njih so izraženi intelekt, neodvisnost in intuicija, prežeta z logiko.

Oba tipa osebnosti sta brez predsodkov, na težave gledata z različnih zornih kotov in sta zato odlična pri reševanju zagat. Čeprav gre za ljudi, ki imajo radi družbo, je pri vodnarjih močno izražena potreba po samoti. Vsake toliko se zato odmaknejo od preostalega sveta, da obnovijo zaloge energije.

To znamenje najbolje opisuje beseda domišljija. Osebe, rojene v njem, vidijo plati sveta in možnosti, za katere se drugim zdi, da jih ni. V vodnarju so rojeni inovatorji, ki s svojimi idejami spreminjajo svoje ožje ter širše okolje in nemalokrat izboljšujejo svet.

Vodnarju vlada Uran, planet hitre ter včasih agresivne narave in prav ta mu zagotavlja vizionarske lastnosti. On lahko natanko ve, kaj bo počel čez pet ali deset let. Uran mu prav tako zagotavlja sposobnost hitre transformacije, zato so vodnarji znani misleci, humanisti in inovatorji.

Največjo težavo zanje pomeni občutek omejenosti zaradi družbenih norm in pričakovanj okolice. Pri njih je močno prisotna želja po svobodi in enakosti vseh, ne glede na raso, spol ali starost. Na videz je vodnar hladen in brezčuten, a to je le njegov obrambni mehanizem, ki ga ščiti pred pretirano bližino. Sčasoma se nauči zaupati drugim in izražati čustva. To so veščine, ki jih usvoji z leti.

Ljubezen in seks

Mentalna stimulacija je daleč največji afrodiziak za vodnarja. Nič ga ne privlači bolj kot poglobljen pogovor z osebo. Ko gre za ljubezen, mu najbolj ustrezajo tisti, ki brez zadržkov sprejemajo njegovo iskrenost. Odprtost, komunikacija, domišljija in pripravljenost tvegati so lastnosti, ki se dobro ujemajo z osebnostjo tega znamenja. Poštenost in iskrenost so ključni za dolgotrajno zvezo z vodnarjem. Tesne zveze ne bo oblikoval, če ne bo najprej prisotno prijateljstvo.

Družina in prijatelji

Čeprav so praviloma zelo komunikativni, za zbliževanje z drugimi potrebujejo nekaj časa. Glede na to, da so občutljivi in previdni, bližino dojemajo kot ranljivost, te pa vsaj sprva nočejo pokazati. Neposrednost vodnarja v kombinaciji z njegovimi čustvenimi stališči za druge pomenijo izziv bolje ga spoznati, prijateljev pa mu nikoli ne manjka. Vodnar bo za ljudi, ki jih ima rad, storil vse. V prijateljih išče osebno kreativnost, intelekt in poštenost. Ko gre za družino, ima enaka pričakovanja.

Kariera in denar

Vodnar se vsakega dela loti z zanosom, ima izjemno sposobnost uporabljati svojo domišljijo. Ta mu koristi tudi pri poslovanju. Kariera, ki mu omogoča uporabo in prikaz mentalnih sposobnosti, mu najbolj ustreza. Vem je ključna beseda vodnarja, visoka stopnja inteligence in pripravljenost deliti svoje znanje pa navdihujeta mnoge v njegovem okolju. Je vizionar in se rad vključuje v dela, ki omogočajo boljše življenje vseh.

Pri denarju zna držati ravnovesje med zaslužkom in izdatki. Privlačijo ga svetleče in pisane stvari, njegov dom in obleka sta velikokrat ekstravagantna. Vodnarji imajo svoj slog in ga brez sramu pokažejo.

Najbolj jim ustrezajo poklici, ki vključujejo igro, pisanje, fotografiranje in seveda vse, kar brez omejitev dopušča izražati ustvarjalnost. So nekonvencionalni tipi, ki ob vsaki priložnosti pokažejo svoj talent in lahko dosežejo velik uspeh.

Najboljše okolje: povsod, kjer lahko izmenjuje ideje.

Pozitivne lastnosti: originalnost, humanizem, neodvisnost.

Negativne lastnosti: preveč zadržan ali pretirano temperamenten, brezkompromisen.

Zunanjost: lepe oči, okrogel obraz, šibkejša konstitucija.

Rad ima: zabave, borbo za višje cilje, pomoč drugim, intelektualen govor.

Ne mara: meja, osamljenosti, neizpolnjenih obljub, dolgočasja, oseb, ki se z njim ne strinjajo.