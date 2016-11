Hitro sprostite napetost

Navlaka, ki se je nabrala v našem življenju, v naši okolici in prostoru, nam ne pusti dihati. Energija zastaja na vseh življenjskih področjih, kar vpliva tudi na nas, teže se osredotočimo, teže sprejemamo odločitve, se sprostimo … Na srečo pa v feng šuju obstaja nekaj hitrih in preprostih rešitev, s katerimi lahko sprostite to napetost oziroma zastoj. In celo ne bo vam treba premikati pohištva ali se ukvarjati s katerim od feng šuj zdravil. Ustavite se, zadihajte in se lotite dela. Kar čutili boste, kako priteka energija in kako dobro se začenjate počutiti. Prvo pravilo feng šuja je: naredite red!

Pospravite avto



V avtomobilu se kar hitro nabere različna navlaka. Od praznih lončkov za kavo na poti, plastenk vode, ovitkov žvečilnih gumijev, športne opreme, starih revij in podobno. Vse to vpliva na energijo v njem in na naše počutje med vožnjo in na splošno. Lotite se pospravljanja avtomobila, če imate le čas, ga očistite znotraj in zunaj.

Pisalna miza



Sicer naj bi neurejena in kaotična pisalna miza nakazovala, da ste ustvarjalni in bistri, vendar v resnici to na vašo kreativnost in osredotočenost na delo ne vpliva najbolje. Listki, pisala in flomastri, ki že zdavnaj ne pišejo več … Naredite čistko, pobrišite prah in na novo postavite predmete po mizi. Naredite prostor za novo energijo.

Garderobna omara



Zjutraj na hitro pobrskate med oblačili, izberete nekaj za službo, zatlačite nazaj majico, za katero se niste odločili, in tako naprej vsako jutro. Kar naenkrat je vaša garderobna omara v popolnem neredu. Pomečite vse ven, dobro očistite omaro in skrbno zložite nazaj oblačila po barvah, vse naj bo oprano, dišeče in zlikano. Kar začutili boste, kako je po omari zaokrožil či.

Denarnica in torbica



V obeh modnih dodatkih se kaj hitro nabere odvečna navlaka, stari računi, v torbici ležijo bakreni kovanci, ki se vam jih ne ljubi pospraviti v denarnico, in podobno. Kmalu denarnice ne morete več niti zapreti, za torbico pa se zdi, da je kot brezno brez dna, v katerem se predmeti izgubljajo – tudi denar. Uredite ju in sprememba bo očitna.

Lotite se hladilnika



Ste vedeli, da na vas energijsko vpliva tudi stanje hladilnika? To, da v vašem življenju vse stoji, je lahko povezano s tem, da je zadaj na polici hladilnika še vedno mleko, ki mu je že potekel rok trajanja. Predali za zelenjavo so polni ostankov, zamrzovalnika pa niste očistili že celo večnost. Pojdite v akcijo, čiščenje pa je tudi nekakšna terapija.