Feng šuj: Pripravite prostor za denar!

Denar in uspeh ne prideta sama od sebe, zanju je treba garati in imeti natanko določen cilj, zato je stran vržen čas razmišljanje, da vam bo samo s pomočjo feng šuja uspelo dobiti kaj dodatnega dohodka ali bolje plačano službo. Okrepiti morate tako svoja prizadevanja kot predel za denar. V feng šuju uporabljajo za to nekaj preprostih načinov in simbolov, tako imenovana feng šuj zdravila, za katera že stoletja velja, da privabljajo bogastvo. To so na primer smejoči se Buda, vaza bogastva, drevo denarja in kitajski kovanci. Prostor pa lahko za pritok denarja odprete na več načinov. Pritok denarja lahko spodbudite s feng šuj zdravili.

Vhodna vrata



Imenujejo jih tudi usta energije oziroma usta či, saj skoznje energija vstopa v prostor. Zato morajo biti močna in zaščitena, le tako bo v vaše domovanje ali poslovni prostor prišel či denarja in blagostanja. Za vhoda lahko uporabite različne oblike zaščite za srečo in izobilje. Idealno je, če se vhodna vrata odpirajo v prostor, saj tako sreča vstopa v stanovanje ali hišo.

Območje za denar



Okrasite ga s simboli za denar in bogastvo. To so na primer rastline, kot sta drevo denarja in srečni bambus. Razstavite lahko fotografijo dragih počitnic ali, če je ta prostor v jedilnici, svoj najdražji jedilni servis … Na tem območju uporabite modro, rjavo, črno in zeleno barvo in kvadratne, valovite in pravokotne oblike.

Vodna fontana



Zelo močno feng šuj zdravilo za privabljanje izobilja in denarja je voda, ki prinaša tudi svežo energijo. Seveda vam v ta prostor ni treba postaviti prave vodne fontane – lahko je to samo njena podoba, uporabite lahko slike ali fotografije slapov, reke, morja, pazite le, da je voda tekoča. Bolj ko se morje in slap penita, močnejšo energijo boste privabili.

Drevo s kristali



Drevo je običajno izdelano iz ene vrste kristalov, ki krepijo in privabljajo določene energije in se pogosto uporabljajo kot eno izmed feng šuj zdravil. Na območje za denar postavite takšnega iz citrina, saj ta kristal velja tudi za kamen uspeha in obilja. Več kristalov je na drevesu, bolje je, lahko pa mu dodate še kitajske kovance.

Neoviran či



V vašem domovanju ali poslovnem prostoru mora biti vedno svež in močan pretok energije. Kombinacija feng šuj simbolov, ki pomenijo bogastvo in blagostanje, je najboljši način, da boste dosegli svoj cilj: povečali pritok denarja. Zamislite si, da skozi vaša vhodna vrata priteče voda, in tam, kjer bi naletela na ovire, je prav tako oviran pretok či.